Киев под контролем украинского государства, - Безуглая

В настоящее время город Киев находится под контролем украинского государства.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Доброе утро, Киев, Оболонь. Столица под контролем украинского государства", - отметила она.

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