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Киев под контролем украинского государства, - Безуглая
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время город Киев находится под контролем украинского государства.
Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Доброе утро, Киев, Оболонь. Столица под контролем украинского государства", - отметила она.
Топ комментарии
+10 Muron
показать весь комментарий01.03.2022 07:43
+8 хтось собі такий
показать весь комментарий01.03.2022 07:19
+5 Muron
показать весь комментарий01.03.2022 07:47
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Пожалуйста, подождите...
Воєни ***. Йдіть воюйте ви і решта дибілкуватих.
Нєхєр вам займатись.
Там складна ситуація. Не треба людям брехати.
@SputnikATO
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18 хв
Утро Херсон, российские оккупанты пешим ходом передвигаются По городу 1\2
https://twitter.com/SputnikATO/status/1498525276904509442
Потрохи захоплюють наші міста, не зважаючи на свої втрати.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
Рубль знову вище 100.
Она как минимум уже несколько раз была замечена в озвучивании фэйков или устаревшей информации, выдавая ее за новую.
Большая просьба не транслировать тут это недоразумение.