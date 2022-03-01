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Киев под контролем украинского государства, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киев под контролем украинского государства, - Безуглая

В настоящее время город Киев находится под контролем украинского государства.

Об этом сообщила в Фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Доброе утро, Киев, Оболонь. Столица под контролем украинского государства", - отметила она.

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Киев под контролем украинского государства, - Безуглая 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
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01.03.2022 07:43
+8
Хто це каже?
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01.03.2022 07:19
+5
хер собачий їм а не Херсон, поставили блокпости
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01.03.2022 07:47
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Херсон взяли, чому всі мовчать, де підтримка?
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01.03.2022 07:18 Ответить
Хто це каже?
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01.03.2022 07:19 Ответить
Відео бачила як окупанти ходять по місту
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01.03.2022 07:25 Ответить
Не сійте паніку. То була розвідка. БУЛА!
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01.03.2022 07:39 Ответить
Ви якісь дибіли чи що ? Нафіга спамити коменти ?
Воєни ***. Йдіть воюйте ви і решта дибілкуватих.
Нєхєр вам займатись.
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01.03.2022 15:05 Ответить
А може дЕбіли ті, хто сіє паніку НЕПЕРЕВІРЕНОЮ та СПОТВОРЕНОЮ інформацією?
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01.03.2022 16:04 Ответить
Відео теж бреше ?
Там складна ситуація. Не треба людям брехати.
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01.03.2022 16:08 Ответить
Еге ж, еге ж "Нивсьотакадназначна"... До відко бувають ще пояснення. Та треба ж мізки мати, щоб їх читати та знаходити. А якщо "***", то це не про пошук і мислення. І точно нее про звіти хто й де є і що робить
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01.03.2022 16:14 Ответить
Никто не брал, але. Только пытаются окружить.
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01.03.2022 07:24 Ответить
Спутник News АТО


@SputnikATO

·
18 хв



Утро Херсон, российские оккупанты пешим ходом передвигаются По городу 1\2
https://twitter.com/SputnikATO/status/1498525276904509442

Потрохи захоплюють наші міста, не зважаючи на свої втрати.
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01.03.2022 07:27 Ответить
Чтож, будем надеяться на лучше, что их потом выбьют обратно. Что там с теробороной и населением?
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01.03.2022 07:34 Ответить
Ну да, ну да..
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01.03.2022 07:39 Ответить
Ksenia VB Іван, водкі нєт, іді домой. Хотя... Тобі *****, іван
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01.03.2022 07:50 Ответить
Странный ответ на вопрос.
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01.03.2022 08:39 Ответить
Тому що я вважаю, що надіятись нема на що, треба самим творити оте лучшее.
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01.03.2022 15:02 Ответить
Коротко
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 07:19 Ответить
Про Київ має повідомляти мер.
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01.03.2022 07:21 Ответить
Коли мер спить, працює автопілот
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01.03.2022 07:23 Ответить
Комендатура
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01.03.2022 07:28 Ответить
Тобі особисто сказала?
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01.03.2022 07:37 Ответить
кто эту безмозглую выпускает в эфир? оно же дебильное не только головой, но и на вид...
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01.03.2022 07:23 Ответить
Что с Херсоном, кто знает ?
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01.03.2022 07:25 Ответить
Взяли походу(((
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01.03.2022 07:29 Ответить
хер собачий їм а не Херсон, поставили блокпости
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01.03.2022 07:47 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!

іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:30 Ответить
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01.03.2022 07:31 Ответить
надіюся що він уї..е разом з церковною десяткою до кацапстану, або в мішку на кладовище
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01.03.2022 07:45 Ответить
Оператори звязку, відключить роумінг з московією !! !!! !
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01.03.2022 07:39 Ответить
Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
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01.03.2022 07:43 Ответить
Кияни, тримайтесь. Бий ворога.
Рубль знову вище 100.
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01.03.2022 08:30 Ответить
Вывозите валюту и золото. ***** осталось без валюты, она ему потребуется в больших количествах. И нам тоже, все это восстанавливать. Ни цента не должно достаться этим пид@р@ст@м.
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01.03.2022 09:03 Ответить
"Цензор", кого интересует колебание воздуха рОтом этой убогой?
Она как минимум уже несколько раз была замечена в озвучивании фэйков или устаревшей информации, выдавая ее за новую.

Большая просьба не транслировать тут это недоразумение.
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01.03.2022 09:07 Ответить
Просто спамте цю суку.
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01.03.2022 09:31 Ответить
 
 