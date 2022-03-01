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Российские агрессоры попытаются оставить Киев без света, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский агрессор хочет вывести из строя столичную ТЭЦ-6 и оставить Киев без света.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения, сообщает Цензор.НЕТ.
"О Киеве, нашей прекрасной столице, на которой держится наше государство, наша безопасность. Для врага Киев – ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность. Поэтому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить наш город без света", – отметил глава государства.
"Мы им не дали сломать оборону столицы, и они сотнями засылают диверсантов. Мы их всех обезвреживаем", - заверил президент.
Топ комментарии
+15 Tommy Lee
показать весь комментарий01.03.2022 00:58
+14 Анжей Штефан
показать весь комментарий01.03.2022 01:06
+12 Jimmy Hill
показать весь комментарий01.03.2022 00:53
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За Московию же воюют и якуты, и буряты - почему за Украину не может
воевать такой контингент ?
Тож нехай хоч щось із їхньої брехні стане правдою.
https://www.youtube.com/watch?v=IiOjpPJZnDM
oni uze v vozduche !!!!!
Є в мене один знайомий з денере . Пішов в раша армію. Його мамася написала 24 числа - мой юрек будет ужінать котлетой па києвскі в киеве" . Вчора написала що "юрика уже нет с нами" . Прожив юрік 28 років і котлет не поїв.
"- 23 февраля он позвонил поздно вечером, часов в десять, - у Елены срывается голос, она говорит сквозь комок в горле. - По его состоянию я поняла, что там у всех шок, прострация и слезы. И он говорит: «Мама, нас построили и сказали, что мы незаконно пересекли границу Беларуси, у нас командировочный лист и приказ, которые мы подписывали, относятся к Брянску, а мы посмели без всякого разрешения оставить место дислокации. С этого момента, сказали нам, вы не имеете никакого отношения к российской армии, вы дезертиры». Так говорили их же собственные командиры. Я общалась с другими матерями - то же самое. Еще им сказали, что никаких доплат им не положено. Потому что командировка в Брянск, а Брянск они самовольно покинули. "
Потому кацапосамки даже никакой компенсации за утилизированных сыновей не получат - за "дезертиров" платить не положено
А то Станиславский скажет "Не верю!"
Ніякої росії вже немає. В усіх сферах, від міжнародних відносин і економіки до спорту і науки цю херню загнали в кам'яний вік. Залишилась територія, на якій потрібно ліквідувати терористів.(с)
Эх, херсонские арбузы...