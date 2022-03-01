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Российские агрессоры попытаются оставить Киев без света, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские агрессоры попытаются оставить Киев без света, - Зеленский

Российский агрессор хочет вывести из строя столичную ТЭЦ-6 и оставить Киев без света.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения, сообщает Цензор.НЕТ.

"О Киеве, нашей прекрасной столице, на которой держится наше государство, наша безопасность. Для врага Киев – ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность. Поэтому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить наш город без света", – отметил глава государства.

"Мы им не дали сломать оборону столицы, и они сотнями засылают диверсантов. Мы их всех обезвреживаем", - заверил президент.

Читайте также: В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+15
Вони ж хотіли через два дні з початку вторгнення провести парад у Києві. А в неосвітленому місті було б некомфортно. Тому така опція залишається як покарання для захисників міста й непокірних киян.
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01.03.2022 00:58
+14
аптеногие морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу» Оказывается, командование нацистов, действительно, планировало такую авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА. Но в самый последний момент лаптеногие вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив. Оказывается, на кораблях нацистов произошел самый настоящий бунт их слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет.
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01.03.2022 01:06
+12
А не пора ли мацкву ипашить???
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01.03.2022 00:53
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А не пора ли мацкву ипашить???
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01.03.2022 00:53 Ответить
Пора. А чем? Свёрнутой в трубочку ракетной программой?
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01.03.2022 02:01 Ответить
Сибирской язве ракеты не нужны.
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01.03.2022 07:32 Ответить
По моему это бред. Если бы хотели повредить ТЭЦ-6 давно бы повредили.
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01.03.2022 00:55 Ответить
Вони ж хотіли через два дні з початку вторгнення провести парад у Києві. А в неосвітленому місті було б некомфортно. Тому така опція залишається як покарання для захисників міста й непокірних киян.
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01.03.2022 00:58 Ответить
И зачем разводить панику еще и электрическвом
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01.03.2022 00:59 Ответить
аптеногие морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу» Оказывается, командование нацистов, действительно, планировало такую авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА. Но в самый последний момент лаптеногие вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив. Оказывается, на кораблях нацистов произошел самый настоящий бунт их слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет.
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01.03.2022 01:06 Ответить
Решенме здравое но их могут кинуть по земле в бой через крым
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01.03.2022 06:08 Ответить
Я вот не пойму, почему бы НАТО не взять на вооружение гибридную технологию ихтамнетов. Ввести в Украину войска без знаков различия и с техникой из военторга.
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01.03.2022 01:15 Ответить
к этому идет наверное.
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01.03.2022 01:24 Ответить
накуя? просто цветных не брать, а там наряжай в пиксель и вперед
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01.03.2022 01:28 Ответить
Почему цветных не брать? Это рассизм. А Украина - свободная страна. Брать всех. Будут вопросы - говорить, что кацапам показалось.
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01.03.2022 02:03 Ответить
А смотрелось бы колоритно: американские ракеты, способные наносить удары по Москве с персоналом из "афро-украинцев", говорящих с только по-английски с американским акцентом . . .
За Московию же воюют и якуты, и буряты - почему за Украину не может
воевать такой контингент ?
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01.03.2022 03:32 Ответить
Правильно. Вони і так на кожному куті верещать, що з ними воюють іноземці.
Тож нехай хоч щось із їхньої брехні стане правдою.
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01.03.2022 01:57 Ответить
potomu cho u vsex est chest i sovest. krome ordi.
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01.03.2022 02:08 Ответить
Где системы ПВО, которые тут недавно нам обещали?
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01.03.2022 01:30 Ответить
obratites v genshtab. vam prishliut kurjera s dokladom lichno vam.
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01.03.2022 02:10 Ответить
я с тобой согласен. но хочется, что-бы ни одна ракета и ни один вражеский самолёт не летал над моим домом
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01.03.2022 08:19 Ответить
Украинская спецура херячит Т-72 орков:
https://www.youtube.com/watch?v=IiOjpPJZnDM

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01.03.2022 01:38 Ответить
пора бы громить инфраструктуры россии!Есть байрактары!
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01.03.2022 01:58 Ответить
ukazite palcem , o vsemoguschij!!!!!
oni uze v vozduche !!!!!
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01.03.2022 02:13 Ответить
З ФБ
Є в мене один знайомий з денере . Пішов в раша армію. Його мамася написала 24 числа - мой юрек будет ужінать котлетой па києвскі в киеве" . Вчора написала що "юрика уже нет с нами" . Прожив юрік 28 років і котлет не поїв.
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01.03.2022 02:14 Ответить
pokazite mame ego kotletu. on ne doidia do Kieva tak obozralsia shto lopnul....
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01.03.2022 02:17 Ответить
Юрик так и не понял, что котлета по-киевски - это он сам
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01.03.2022 02:28 Ответить
Колтетою сепарюга вдавився .
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01.03.2022 06:10 Ответить
КОТЛЕТЫ ПО КИЕВСКИ три штуки. Подать Путлеру на обед пока не завонялись.
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01.03.2022 07:20 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:26 Ответить
Очень интересная инфа! Вот что говорит мамка одного из пленных "асвабадителей":
"- 23 февраля он позвонил поздно вечером, часов в десять, - у Елены срывается голос, она говорит сквозь комок в горле. - По его состоянию я поняла, что там у всех шок, прострация и слезы. И он говорит: «Мама, нас построили и сказали, что мы незаконно пересекли границу Беларуси, у нас командировочный лист и приказ, которые мы подписывали, относятся к Брянску, а мы посмели без всякого разрешения оставить место дислокации. С этого момента, сказали нам, вы не имеете никакого отношения к российской армии, вы дезертиры». Так говорили их же собственные командиры. Я общалась с другими матерями - то же самое. Еще им сказали, что никаких доплат им не положено. Потому что командировка в Брянск, а Брянск они самовольно покинули. "

Потому кацапосамки даже никакой компенсации за утилизированных сыновей не получат - за "дезертиров" платить не положено
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01.03.2022 02:27 Ответить
Раз там пошла такая пьянка, надо им дезертировать до конца.
А то Станиславский скажет "Не верю!"
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01.03.2022 03:35 Ответить
Так бабосы тютю еще и хоронить за свой счет будут.
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01.03.2022 06:05 Ответить
Ну і хто тепер країна 404?
Ніякої росії вже немає. В усіх сферах, від міжнародних відносин і економіки до спорту і науки цю херню загнали в кам'яний вік. Залишилась територія, на якій потрібно ліквідувати терористів.(с)
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01.03.2022 02:35 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498414741588529157 Іноземний Легіон вже в Маріуполі
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01.03.2022 03:27 Ответить
перечислил 800 долларов . держитесь . весь мир с вами . помощь идет . вам еще неделю продержаться и плешивец не выдержит этого запредельного трешака... ревел сегодня весь день смотрел Харьков заравнивают ...русский военный корабль...!!!
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01.03.2022 04:28 Ответить
В херсон уже заходят небольшими развед группами (.
Эх, херсонские арбузы...
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01.03.2022 07:25 Ответить
 
 