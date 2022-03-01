Российские агрессоры попытаются оставить Киев без света, - Зеленский

Российский агрессор хочет вывести из строя столичную ТЭЦ-6 и оставить Киев без света.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения, сообщает Цензор.НЕТ.

"О Киеве, нашей прекрасной столице, на которой держится наше государство, наша безопасность. Для врага Киев – ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность. Поэтому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить наш город без света", – отметил глава государства.

"Мы им не дали сломать оборону столицы, и они сотнями засылают диверсантов. Мы их всех обезвреживаем", - заверил президент.

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