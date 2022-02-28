УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14676 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
30 000 75
війна (56581) Зеленський (17463)

Звернення президента України Зеленського до громадян. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюзі. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Я ненавидів Зє завжди. Але зараз я його підтримую. Розберемося після війни.
показати весь коментар
28.02.2022 23:57
+34
Как же вам хочется нас перессорить, твари
показати весь коментар
28.02.2022 23:57
+23
Тактически от переговоров отказываться нельзя . Иначе скажут , а они не хотят мирного урегулирования . Все правильно делают . Никто от переговоров ничего не ожидал .
показати весь коментар
01.03.2022 00:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос - руководитель армейской разведки Украины, проглядевший вторжение раши - арестован?
показати весь коментар
28.02.2022 23:54 Відповісти
все после
показати весь коментар
28.02.2022 23:56 Відповісти
ага щоб прогледів ще щось для того щоб вже було ну дуже переконливо ... ціною тисяч життів...
показати весь коментар
28.02.2022 23:58 Відповісти
Как же вам хочется нас перессорить, твари
показати весь коментар
28.02.2022 23:57 Відповісти
УСІ, АБСОЛЮТНО УСІ питання до влади тільки після перемоги!
показати весь коментар
01.03.2022 00:56 Відповісти
Я ненавидів Зє завжди. Але зараз я його підтримую. Розберемося після війни.
показати весь коментар
28.02.2022 23:57 Відповісти
Гарна новина, яку чекали.

Сьогодні Зеленський підписав указ про надання безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити в Інтернаціональний легіон оборони України.
показати весь коментар
01.03.2022 00:19 Відповісти
Саме так, усі питання після перемоги!
показати весь коментар
01.03.2022 00:54 Відповісти
А він щось прогледів? 4 місяці усі кричали, що буде вторгнення!
показати весь коментар
01.03.2022 00:00 Відповісти
Та нічого вони НЕ пропустили!
Була команда "з самого верху":
- Не наганяйте паніку. Ето вредіт економите.
показати весь коментар
01.03.2022 00:01 Відповісти
Никто ничего не проглядел . Официально говорили что якобы нет угрозы , но помощи особой не получали . Когда Украина показала как она защищается пошла помощь . Запад изменил свое мнение
показати весь коментар
01.03.2022 00:02 Відповісти
Щоб не було пізно..
показати весь коментар
01.03.2022 01:07 Відповісти
не запізно. тактично все правильно. кацапи думали що готові і пішли морально не підготовленими. а може перегоріли в засідці намагаючись устрашить - за це велике дяковати західним ЗМІ і лідерам цих країн що кричали -попереджали про неминучий наступ кацапів. а зараз їх моральний стан як у зомбі - команди своїх командирів чують але не розуміють . головою ківають як барани А у грудях холод . . . Десь в кацапському тилу швиденько готують інших - накачених наркотою і це ми побачемо по їх ставленню до мирного населення
показати весь коментар
01.03.2022 01:30 Відповісти
Ти ще напиши "ініциативу" про створення СМЕРШу й "загороджуванних загонів" .

Ти що софкоїд , хлопче ?!

Навіть Гітлер свої генералів не садив й не рострілював за помилки - Ромелю дав застрелитися , хоча той був з"язанний з групою полковника Клауса фон Штауффенберга (барона між іншим) й генерал-майора Хеннінга фон Трескова (операція "Валькірія") .
показати весь коментар
01.03.2022 01:09 Відповісти
Спочатку має бути заарештован Зеленський. Саме він триндів про те, що західні розвідки нагоняють ,що йому тут на місці відніше, що ніхто ні на кого не нападає
показати весь коментар
01.03.2022 02:36 Відповісти
надеюсь он таки стал и президентом,и гетьманом,и украинцем,и главнокомандующим...любая ошибка сейчас смертельна.
показати весь коментар
28.02.2022 23:57 Відповісти
Да, он повзрослел ...
показати весь коментар
01.03.2022 00:07 Відповісти
хорошо бы...
показати весь коментар
01.03.2022 00:15 Відповісти
Ці московські загабники намерувались віїти у Харків а пішли у пекло.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498000912454987785
показати весь коментар
28.02.2022 23:57 Відповісти
намерувались это хит дня(
показати весь коментар
01.03.2022 00:04 Відповісти
Як і віїти
показати весь коментар
01.03.2022 04:29 Відповісти
Завораживающе. Они заслужили на єто пекло.
показати весь коментар
01.03.2022 00:08 Відповісти
Тигр-М. Анало говнет.

Лучше бы ехали на арматах. Застряли бы где-нибудь под воронежем, мамы бы меньше плакали. А плакать будут - машина-то погаснет, а вот кредит в ипотеку уже не погасишь.
показати весь коментар
01.03.2022 01:33 Відповісти
дай ему Бог сил и мудрости выстоять в это легкое время!
показати весь коментар
28.02.2022 23:59 Відповісти
Что бы поднять Вам настроение.😁

https://24tv.ua/ru/rossijskaja-propaganda-rasprostranjaet-fejkovye-perepiski-ukrainskogo_n1884496

Фейковые переписки "украинского солдата", от которого хочется плакать до слез.
показати весь коментар
01.03.2022 00:01 Відповісти
Ааааа, наче Подерв'янського почитав
показати весь коментар
01.03.2022 00:05 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 00:11 Відповісти
Ржал шо дурной. Спасибо за хорошее настроение перед сном.
показати весь коментар
01.03.2022 00:21 Відповісти
Боже, помоги нам уничтожить тысячи танков, бтр и самолетов!
показати весь коментар
01.03.2022 00:01 Відповісти
«В Україні у зла не буде останнього слова»

моляться діти Франції м. Ангулем
показати весь коментар
01.03.2022 00:18 Відповісти
ЛЮ́ДЯНІСТЬ - риса характеру особистості... Типо , показать, шо черта характера умеет себя защищать?
показати весь коментар
01.03.2022 00:02 Відповісти
Встречное обращение к Президенту Зе от Народа Украины :
- НАХ вести переговоры с военными преступниками !!! их только жмурить пачками нужно !! крапка
показати весь коментар
01.03.2022 00:02 Відповісти
Тактически от переговоров отказываться нельзя . Иначе скажут , а они не хотят мирного урегулирования . Все правильно делают . Никто от переговоров ничего не ожидал .
показати весь коментар
01.03.2022 00:04 Відповісти
хм... та понятно но тут Украина заказывает музыку и первое условие для переговоров - кацапы , вы выводите ВСЕ свои войска(если успеете, и время пошло) и потом поговорим.. а если нет то встретимся с вами на развалинах кремля чтобы принять от вас упырей капитуляцию со всеми вытекающими юридически-правовыми вопросами по вашим преступлениям.. КРАПКА
показати весь коментар
01.03.2022 00:25 Відповісти
Да от тех переговоров не холодно и не жарко. Но показывать, что Украина договороспособное государство, которое откликается на возможность решать разногласия дипломатическим путём - это правильно.
А так... с кем там было договариваться? С Мединским? У уборщицы Газпрома больше прав чем у Мединского. Ничего там изначально не могло получиться.
показати весь коментар
01.03.2022 00:18 Відповісти
Гадав він щось суттєве скаже.
А він знов "відсіки" без змісту клепае!
показати весь коментар
01.03.2022 00:03 Відповісти
А суттєвого нічого і немає. Ситуація ускладнюється. Росіяни беруть міста в кільця. Пруть, як саранча. Ну а Зеленський заспокоює нас. А що він повинен сказати "все пропало"?
показати весь коментар
01.03.2022 00:17 Відповісти
Живим і полеглим Героям слава!
показати весь коментар
01.03.2022 00:04 Відповісти
Полк Азов захопив два москальських БМП-3.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1497980458679816192
показати весь коментар
01.03.2022 00:05 Відповісти
Слава Українським Героям!
Смерть русским фашистам!
показати весь коментар
01.03.2022 00:08 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 00:09 Відповісти
НАТО отказалось закрывать небо над Украиной и летает самолётиками над странами Балтии.
показати весь коментар
01.03.2022 00:14 Відповісти
И шо ?
показати весь коментар
01.03.2022 00:19 Відповісти
Печально. Я выражаю НАТЕ свою озабоченность.
показати весь коментар
01.03.2022 00:21 Відповісти
Какой бы он не был плохой или хороший, другого сейчас нет. И менять коней на переправе - выйдет в сотни раз дороже.

Я, лично, тоже прикалывался на выборах - выбрали "клоуна", ха-ха-ха... Но он офигенно показал себя в чрезвычайно стрессовой ситуации. Посмотрим по весне, как пышно будут расти цветы где будет много удобрений. Во всем нужно искать плюсы. Русские сами по себе не очень, но удобрение отличное.
показати весь коментар
01.03.2022 00:11 Відповісти
Ну він за останні 5 днів дійсно дуже сильно змінився! Став більш сер'озний, відповідальний, і таки мужній. І змучений!

Ніби підмінили!

І вже точно не сидить на коксі!
показати весь коментар
01.03.2022 00:30 Відповісти
А заявка на вступ до ЄС була погоджена з партнерами чи лише його експромптом який обернувся позитивним сюрпризом?
показати весь коментар
01.03.2022 01:18 Відповісти
Ну да, когда у ФСБ задача его ликвидировать потому что свое уже отьіграл и чтобьі в Гааге ничего не рассказал, то да посерьезнел, та ответственньій стал.
Потому что единственная надежде сейчас у етого ублюдка на народ и ЗСУ
показати весь коментар
01.03.2022 02:50 Відповісти
Міг би і звалити, коли Американці йому це запропонували.
показати весь коментар
01.03.2022 04:05 Відповісти
Що він там міг би - це невідомо. Не будемо оперувати підрядним способом, а буде о оперувати фактами.
показати весь коментар
01.03.2022 05:49 Відповісти
Американці запропонували йому виїзд і захист, і це факт.

Я не є його фанатом, але намагаюсь бути об'єктивним.
показати весь коментар
01.03.2022 12:12 Відповісти
мля хто йому це пише і де він був раніше?? просто чудовий виступ!
показати весь коментар
01.03.2022 00:13 Відповісти
Нікіфоров, його нинішній прессек, доволі непоганий журналіст.
показати весь коментар
01.03.2022 02:36 Відповісти
Порох молодец безусловно.

Да уж повезло киевлянам вместе с ЗЕ , они в « самом защищённом городе». Давайте честно, играть так на нервах как делает ЗЕ тоже уметь надо, и то что 4 раза? уклонист не сбежал просто приводит в ступор многих. Но больше в а..е КГБист. И получается ( как кто то сказал) клоун оказался бойцом и « боец» оказался клоуном ( в данном случае клоуном с ядерным оружием).
показати весь коментар
01.03.2022 01:04 Відповісти
"Да уж повезло киевлянам вместе с ЗЕ"

гуглите анекдот про "но есть один маленький нюанс". Киевляне не сидят в бункере под ОП под охраной армии, тысяч добровольцев и системы ПВО, отстроенной частично на бабло Пороха, которого Зеля чуть за решётку не упрятал под надуманным предлогом. Зеля натворил столько херни, что капец. И за КАЖДУЮ его ошибку сейчас своей жизнью и здоровьем расплачиваются военные, добровольцы и просто мирные жители.
показати весь коментар
01.03.2022 01:42 Відповісти
Порох прийшов, коли Добробати вже воювали. І їх було стільки, шо він їх "прорідив" під Іловайском і Дебальцево.
показати весь коментар
01.03.2022 01:20 Відповісти
Добробаты под Дебальцево? Да ты, трололо вообще не в курсе что там происходило
показати весь коментар
01.03.2022 01:43 Відповісти
Тільки мені здається, що після введення військового стану, тобто після передачі основних управлінських функцій військовим, в нас суттево покращилась якість управління країною?
показати весь коментар
01.03.2022 00:13 Відповісти
Трішки позитиву)
Куплю 2-3 полонених москалі для роботи на городі в весінньо-осінній період 😀😀😀
показати весь коментар
01.03.2022 00:15 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 00:15 Відповісти
Ви що? Хочете розвести на городі бур"яни?
показати весь коментар
01.03.2022 00:23 Відповісти
пані Софія господиня ..і обовязково соняшники
показати весь коментар
01.03.2022 00:47 Відповісти
Погибшим героям вечная память и земля пухом!
показати весь коментар
01.03.2022 00:20 Відповісти
П..дец… Оксанченко погиб… Лучший из лучших. Вчера Мрия, сегодня топовый пилот истребитель страны. Пацаны, кто будет летать на польских/словацких/болгарских мигах! Равняйтесь на него и отомстите этим тварям сполна.
показати весь коментар
01.03.2022 00:25 Відповісти
Перстав гундосить і на президента став схожим. Вічна слава героям.
показати весь коментар
01.03.2022 00:35 Відповісти
1ADAT : Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.


Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
показати весь коментар
01.03.2022 01:23 Відповісти
Героям Слава!!! Дякую вам матері України за синів.
показати весь коментар
01.03.2022 01:47 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого мы так долго ждали.
показати весь коментар
01.03.2022 02:11 Відповісти
а в это время пока война продажные судьи отпускают медведчука. отпускают корупционеров . судей ао законам военного времени к стенке. твари. https://usionline.com/vaks-smjagchil-zhuchenko-meru-presechenija-zalog-pereveden-na-nuzhdy-armii/
показати весь коментар
01.03.2022 02:55 Відповісти
Санкционный список должен возглавлять самый одиозный олигарх Абрамович, главный кошелек Ельцина и Путина. Но этого нет. Почему? Да потому, что вся история с никому не нужными переговорами с врагом и придумана, чтобы вывести Абрамовича из-под удара санкций: он же теперь великий переговорщик, член делегации, и тем самым, якобы, его активы трогать нельзя... Это все работа международной еврейской мафии.
показати весь коментар
01.03.2022 06:44 Відповісти
 
 