30 000 75
Звернення президента України Зеленського до громадян. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати", - наголосив президент.
Топ коментарі
+35 Лысый коротышка
показати весь коментар28.02.2022 23:57
+34 Roman Skripnik
показати весь коментар28.02.2022 23:57
+23 Bill Pecos
показати весь коментар01.03.2022 00:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні Зеленський підписав указ про надання безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити в Інтернаціональний легіон оборони України.
Була команда "з самого верху":
- Не наганяйте паніку. Ето вредіт економите.
Ти що софкоїд , хлопче ?!
Навіть Гітлер свої генералів не садив й не рострілював за помилки - Ромелю дав застрелитися , хоча той був з"язанний з групою полковника Клауса фон Штауффенберга (барона між іншим) й генерал-майора Хеннінга фон Трескова (операція "Валькірія") .
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498000912454987785
Лучше бы ехали на арматах. Застряли бы где-нибудь под воронежем, мамы бы меньше плакали. А плакать будут - машина-то погаснет, а вот кредит в ипотеку уже не погасишь.
https://24tv.ua/ru/rossijskaja-propaganda-rasprostranjaet-fejkovye-perepiski-ukrainskogo_n1884496
Фейковые переписки "украинского солдата", от которого хочется плакать до слез.
моляться діти Франції м. Ангулем
- НАХ вести переговоры с военными преступниками !!! их только жмурить пачками нужно !! крапка
А так... с кем там было договариваться? С Мединским? У уборщицы Газпрома больше прав чем у Мединского. Ничего там изначально не могло получиться.
А він знов "відсіки" без змісту клепае!
https://twitter.com/UAWeapons/status/1497980458679816192
Смерть русским фашистам!
Я, лично, тоже прикалывался на выборах - выбрали "клоуна", ха-ха-ха... Но он офигенно показал себя в чрезвычайно стрессовой ситуации. Посмотрим по весне, как пышно будут расти цветы где будет много удобрений. Во всем нужно искать плюсы. Русские сами по себе не очень, но удобрение отличное.
Ніби підмінили!
І вже точно не сидить на коксі!
Потому что единственная надежде сейчас у етого ублюдка на народ и ЗСУ
Я не є його фанатом, але намагаюсь бути об'єктивним.
Да уж повезло киевлянам вместе с ЗЕ , они в « самом защищённом городе». Давайте честно, играть так на нервах как делает ЗЕ тоже уметь надо, и то что 4 раза? уклонист не сбежал просто приводит в ступор многих. Но больше в а..е КГБист. И получается ( как кто то сказал) клоун оказался бойцом и « боец» оказался клоуном ( в данном случае клоуном с ядерным оружием).
гуглите анекдот про "но есть один маленький нюанс". Киевляне не сидят в бункере под ОП под охраной армии, тысяч добровольцев и системы ПВО, отстроенной частично на бабло Пороха, которого Зеля чуть за решётку не упрятал под надуманным предлогом. Зеля натворил столько херни, что капец. И за КАЖДУЮ его ошибку сейчас своей жизнью и здоровьем расплачиваются военные, добровольцы и просто мирные жители.
Куплю 2-3 полонених москалі для роботи на городі в весінньо-осінній період 😀😀😀
Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.