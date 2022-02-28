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Новости Война в Украине
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Обращение президента Украины Зеленского к гражданам. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Смотрите также: Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+35
Я ненавидів Зє завжди. Але зараз я його підтримую. Розберемося після війни.
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28.02.2022 23:57
+34
Как же вам хочется нас перессорить, твари
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28.02.2022 23:57
+23
Тактически от переговоров отказываться нельзя . Иначе скажут , а они не хотят мирного урегулирования . Все правильно делают . Никто от переговоров ничего не ожидал .
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01.03.2022 00:04
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Вопрос - руководитель армейской разведки Украины, проглядевший вторжение раши - арестован?
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28.02.2022 23:54 Ответить
все после
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28.02.2022 23:56 Ответить
ага щоб прогледів ще щось для того щоб вже було ну дуже переконливо ... ціною тисяч життів...
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28.02.2022 23:58 Ответить
Как же вам хочется нас перессорить, твари
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28.02.2022 23:57 Ответить
УСІ, АБСОЛЮТНО УСІ питання до влади тільки після перемоги!
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01.03.2022 00:56 Ответить
Я ненавидів Зє завжди. Але зараз я його підтримую. Розберемося після війни.
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28.02.2022 23:57 Ответить
Гарна новина, яку чекали.

Сьогодні Зеленський підписав указ про надання безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити в Інтернаціональний легіон оборони України.
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01.03.2022 00:19 Ответить
Саме так, усі питання після перемоги!
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01.03.2022 00:54 Ответить
А він щось прогледів? 4 місяці усі кричали, що буде вторгнення!
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01.03.2022 00:00 Ответить
Та нічого вони НЕ пропустили!
Була команда "з самого верху":
- Не наганяйте паніку. Ето вредіт економите.
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01.03.2022 00:01 Ответить
Никто ничего не проглядел . Официально говорили что якобы нет угрозы , но помощи особой не получали . Когда Украина показала как она защищается пошла помощь . Запад изменил свое мнение
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01.03.2022 00:02 Ответить
Щоб не було пізно..
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01.03.2022 01:07 Ответить
не запізно. тактично все правильно. кацапи думали що готові і пішли морально не підготовленими. а може перегоріли в засідці намагаючись устрашить - за це велике дяковати західним ЗМІ і лідерам цих країн що кричали -попереджали про неминучий наступ кацапів. а зараз їх моральний стан як у зомбі - команди своїх командирів чують але не розуміють . головою ківають як барани А у грудях холод . . . Десь в кацапському тилу швиденько готують інших - накачених наркотою і це ми побачемо по їх ставленню до мирного населення
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01.03.2022 01:30 Ответить
Ти ще напиши "ініциативу" про створення СМЕРШу й "загороджуванних загонів" .

Ти що софкоїд , хлопче ?!

Навіть Гітлер свої генералів не садив й не рострілював за помилки - Ромелю дав застрелитися , хоча той був з"язанний з групою полковника Клауса фон Штауффенберга (барона між іншим) й генерал-майора Хеннінга фон Трескова (операція "Валькірія") .
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01.03.2022 01:09 Ответить
Спочатку має бути заарештован Зеленський. Саме він триндів про те, що західні розвідки нагоняють ,що йому тут на місці відніше, що ніхто ні на кого не нападає
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01.03.2022 02:36 Ответить
надеюсь он таки стал и президентом,и гетьманом,и украинцем,и главнокомандующим...любая ошибка сейчас смертельна.
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28.02.2022 23:57 Ответить
Да, он повзрослел ...
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01.03.2022 00:07 Ответить
хорошо бы...
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01.03.2022 00:15 Ответить
Ці московські загабники намерувались віїти у Харків а пішли у пекло.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498000912454987785
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28.02.2022 23:57 Ответить
намерувались это хит дня(
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01.03.2022 00:04 Ответить
Як і віїти
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01.03.2022 04:29 Ответить
Завораживающе. Они заслужили на єто пекло.
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01.03.2022 00:08 Ответить
Тигр-М. Анало говнет.

Лучше бы ехали на арматах. Застряли бы где-нибудь под воронежем, мамы бы меньше плакали. А плакать будут - машина-то погаснет, а вот кредит в ипотеку уже не погасишь.
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01.03.2022 01:33 Ответить
дай ему Бог сил и мудрости выстоять в это легкое время!
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28.02.2022 23:59 Ответить
Что бы поднять Вам настроение.😁

https://24tv.ua/ru/rossijskaja-propaganda-rasprostranjaet-fejkovye-perepiski-ukrainskogo_n1884496

Фейковые переписки "украинского солдата", от которого хочется плакать до слез.
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01.03.2022 00:01 Ответить
Ааааа, наче Подерв'янського почитав
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01.03.2022 00:05 Ответить
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01.03.2022 00:11 Ответить
Ржал шо дурной. Спасибо за хорошее настроение перед сном.
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01.03.2022 00:21 Ответить
Боже, помоги нам уничтожить тысячи танков, бтр и самолетов!
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01.03.2022 00:01 Ответить
«В Україні у зла не буде останнього слова»

моляться діти Франції м. Ангулем
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01.03.2022 00:18 Ответить
ЛЮ́ДЯНІСТЬ - риса характеру особистості... Типо , показать, шо черта характера умеет себя защищать?
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01.03.2022 00:02 Ответить
Встречное обращение к Президенту Зе от Народа Украины :
- НАХ вести переговоры с военными преступниками !!! их только жмурить пачками нужно !! крапка
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01.03.2022 00:02 Ответить
Тактически от переговоров отказываться нельзя . Иначе скажут , а они не хотят мирного урегулирования . Все правильно делают . Никто от переговоров ничего не ожидал .
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01.03.2022 00:04 Ответить
хм... та понятно но тут Украина заказывает музыку и первое условие для переговоров - кацапы , вы выводите ВСЕ свои войска(если успеете, и время пошло) и потом поговорим.. а если нет то встретимся с вами на развалинах кремля чтобы принять от вас упырей капитуляцию со всеми вытекающими юридически-правовыми вопросами по вашим преступлениям.. КРАПКА
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01.03.2022 00:25 Ответить
Да от тех переговоров не холодно и не жарко. Но показывать, что Украина договороспособное государство, которое откликается на возможность решать разногласия дипломатическим путём - это правильно.
А так... с кем там было договариваться? С Мединским? У уборщицы Газпрома больше прав чем у Мединского. Ничего там изначально не могло получиться.
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01.03.2022 00:18 Ответить
Гадав він щось суттєве скаже.
А він знов "відсіки" без змісту клепае!
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01.03.2022 00:03 Ответить
А суттєвого нічого і немає. Ситуація ускладнюється. Росіяни беруть міста в кільця. Пруть, як саранча. Ну а Зеленський заспокоює нас. А що він повинен сказати "все пропало"?
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01.03.2022 00:17 Ответить
Живим і полеглим Героям слава!
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01.03.2022 00:04 Ответить
Полк Азов захопив два москальських БМП-3.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1497980458679816192
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01.03.2022 00:05 Ответить
Слава Українським Героям!
Смерть русским фашистам!
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01.03.2022 00:08 Ответить
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01.03.2022 00:09 Ответить
НАТО отказалось закрывать небо над Украиной и летает самолётиками над странами Балтии.
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01.03.2022 00:14 Ответить
И шо ?
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01.03.2022 00:19 Ответить
Печально. Я выражаю НАТЕ свою озабоченность.
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01.03.2022 00:21 Ответить
Какой бы он не был плохой или хороший, другого сейчас нет. И менять коней на переправе - выйдет в сотни раз дороже.

Я, лично, тоже прикалывался на выборах - выбрали "клоуна", ха-ха-ха... Но он офигенно показал себя в чрезвычайно стрессовой ситуации. Посмотрим по весне, как пышно будут расти цветы где будет много удобрений. Во всем нужно искать плюсы. Русские сами по себе не очень, но удобрение отличное.
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01.03.2022 00:11 Ответить
Ну він за останні 5 днів дійсно дуже сильно змінився! Став більш сер'озний, відповідальний, і таки мужній. І змучений!

Ніби підмінили!

І вже точно не сидить на коксі!
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01.03.2022 00:30 Ответить
А заявка на вступ до ЄС була погоджена з партнерами чи лише його експромптом який обернувся позитивним сюрпризом?
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01.03.2022 01:18 Ответить
Ну да, когда у ФСБ задача его ликвидировать потому что свое уже отьіграл и чтобьі в Гааге ничего не рассказал, то да посерьезнел, та ответственньій стал.
Потому что единственная надежде сейчас у етого ублюдка на народ и ЗСУ
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01.03.2022 02:50 Ответить
Міг би і звалити, коли Американці йому це запропонували.
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01.03.2022 04:05 Ответить
Що він там міг би - це невідомо. Не будемо оперувати підрядним способом, а буде о оперувати фактами.
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01.03.2022 05:49 Ответить
Американці запропонували йому виїзд і захист, і це факт.

Я не є його фанатом, але намагаюсь бути об'єктивним.
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01.03.2022 12:12 Ответить
мля хто йому це пише і де він був раніше?? просто чудовий виступ!
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01.03.2022 00:13 Ответить
Нікіфоров, його нинішній прессек, доволі непоганий журналіст.
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01.03.2022 02:36 Ответить
Порох молодец безусловно.

Да уж повезло киевлянам вместе с ЗЕ , они в « самом защищённом городе». Давайте честно, играть так на нервах как делает ЗЕ тоже уметь надо, и то что 4 раза? уклонист не сбежал просто приводит в ступор многих. Но больше в а..е КГБист. И получается ( как кто то сказал) клоун оказался бойцом и « боец» оказался клоуном ( в данном случае клоуном с ядерным оружием).
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01.03.2022 01:04 Ответить
"Да уж повезло киевлянам вместе с ЗЕ"

гуглите анекдот про "но есть один маленький нюанс". Киевляне не сидят в бункере под ОП под охраной армии, тысяч добровольцев и системы ПВО, отстроенной частично на бабло Пороха, которого Зеля чуть за решётку не упрятал под надуманным предлогом. Зеля натворил столько херни, что капец. И за КАЖДУЮ его ошибку сейчас своей жизнью и здоровьем расплачиваются военные, добровольцы и просто мирные жители.
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01.03.2022 01:42 Ответить
Порох прийшов, коли Добробати вже воювали. І їх було стільки, шо він їх "прорідив" під Іловайском і Дебальцево.
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01.03.2022 01:20 Ответить
Добробаты под Дебальцево? Да ты, трололо вообще не в курсе что там происходило
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01.03.2022 01:43 Ответить
Тільки мені здається, що після введення військового стану, тобто після передачі основних управлінських функцій військовим, в нас суттево покращилась якість управління країною?
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01.03.2022 00:13 Ответить
Трішки позитиву)
Куплю 2-3 полонених москалі для роботи на городі в весінньо-осінній період 😀😀😀
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01.03.2022 00:15 Ответить
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01.03.2022 00:15 Ответить
Ви що? Хочете розвести на городі бур"яни?
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01.03.2022 00:23 Ответить
пані Софія господиня ..і обовязково соняшники
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01.03.2022 00:47 Ответить
Погибшим героям вечная память и земля пухом!
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01.03.2022 00:20 Ответить
П..дец… Оксанченко погиб… Лучший из лучших. Вчера Мрия, сегодня топовый пилот истребитель страны. Пацаны, кто будет летать на польских/словацких/болгарских мигах! Равняйтесь на него и отомстите этим тварям сполна.
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01.03.2022 00:25 Ответить
Перстав гундосить і на президента став схожим. Вічна слава героям.
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01.03.2022 00:35 Ответить
1ADAT : Обращение к украинскому народу по поводу кадыровцев.


Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
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01.03.2022 01:23 Ответить
Героям Слава!!! Дякую вам матері України за синів.
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01.03.2022 01:47 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого мы так долго ждали.
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01.03.2022 02:11 Ответить
а в это время пока война продажные судьи отпускают медведчука. отпускают корупционеров . судей ао законам военного времени к стенке. твари. https://usionline.com/vaks-smjagchil-zhuchenko-meru-presechenija-zalog-pereveden-na-nuzhdy-armii/
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01.03.2022 02:55 Ответить
Санкционный список должен возглавлять самый одиозный олигарх Абрамович, главный кошелек Ельцина и Путина. Но этого нет. Почему? Да потому, что вся история с никому не нужными переговорами с врагом и придумана, чтобы вывести Абрамовича из-под удара санкций: он же теперь великий переговорщик, член делегации, и тем самым, якобы, его активы трогать нельзя... Это все работа международной еврейской мафии.
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01.03.2022 06:44 Ответить
 
 