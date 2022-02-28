Обращение президента Украины Зеленского к гражданам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать", - подчеркнул президент.