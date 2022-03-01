Внаслідок обстрілу Василькова, попередньо, загинули дві особи, троє постраждалих, - мер Баласинович

У Василькові Київської області внаслідок обстрілу російськими окупантами, попередньо, загинули дві особи.

Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті ракетних обстрілів 5-поверховий будинок у Василькові, за наявною наразі інформацією, є двоє загиблих і троє постраждалих", - сказала вона.

Також вона повідомила, що в результаті обстрілу окупантами в смт. Калинівка, зруйновано три приватних будинки.

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