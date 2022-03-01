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Внаслідок обстрілу Василькова, попередньо, загинули дві особи, троє постраждалих, - мер Баласинович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Василькові Київської області внаслідок обстрілу російськими окупантами, попередньо, загинули дві особи.
Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті ракетних обстрілів 5-поверховий будинок у Василькові, за наявною наразі інформацією, є двоє загиблих і троє постраждалих", - сказала вона.
Також вона повідомила, що в результаті обстрілу окупантами в смт. Калинівка, зруйновано три приватних будинки.
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каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
"Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски.
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!
Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинули?!
Почему я сегодня стою
Здесь один, без земли и без имени?!
И смотрю на терновый кусток,
На осину, что между садочками?!
То - не тёрн, то - терновый венок,
И осиновый кол с листочками.
Я поставил на Родине крест -
Пусть стоит здесь, как наваждение,
Как финальный аккорд этих мест,
Как пародия возрождения".
(Игорь Растеряев "Ермак")