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В Бузовій під Києвом снаряд влучив у пологовий будинок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Бузовій під Києвом снаряд влучив у пологовий будинок

Неподалік від Києва в с. Бузова снаряд влучив у приватний пологовий будинок "Адоніс".

Про це повідомив гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоіть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз іхати, когось забирати. Всі в надійному місті і в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок! Поширьте, будь ласка, бо багато фейкової інфи. Перемога невідворотня. Смерть ворогам", - розповів він.

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Топ коментарі
+13
УСІ КАЦАПСКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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01.03.2022 07:58
+12
один со справкой дурки лучка вонючий, второй пассивный отъебанный педераст путин твердили - мы один народ...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 08:11
+6
!!!!!!!!!!США призвали остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине
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01.03.2022 07:58
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УСІ КАЦАПСКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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01.03.2022 07:58 Відповісти
Якщо ми їх туди відправим. Там їх уже чекають я знаю що кажу. Сама бачила! Можете вірити можете ні
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01.03.2022 08:13 Відповісти
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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01.03.2022 09:14 Відповісти
один со справкой дурки лучка вонючий, второй пассивный ********** ******** путин твердили - мы один народ...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 08:11 Відповісти
нда... убей... рассказть бы об этом морпехам в Одессе...
экипажи "мальчиков" приехавших захватывать Одессу "на грани бунта", "отказываются выполнить приказ", "поросили пропустить" чтобы уйти, мышебратья драные..
где эти "мальчики" теперь десантироваться будут? под Мариуполем?
и это после Змеиного...
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01.03.2022 08:42 Відповісти
есть прекрасная поговорка - лучше иметь мягкий шанкер, чем мягкий характер... какой гуманизм на войне? те падлы приехали убивать украинцев, а, значит, должны быть убиты... никакой пощады, никакого гуманизма...
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01.03.2022 08:46 Відповісти
Нічого історія не навчила. І Путін ще й говорив , що ми братський народ...Що йде визволяти. Це хто там неонацист і бандерівець на Харківщині в пологовому будинку? Що ж ти робиш? Ти ж здохнеш колись, а писатимуть і говоритимуть про тебе як про ката. Як про самого конченого маразматика від часів Другої світової.
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01.03.2022 08:29 Відповісти
Та ніколи ми не були братським народом з ордою.А тому хто слухав путлера, точно - історія нічому не навчила.
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01.03.2022 08:34 Відповісти
стрельнули по нему кацапы, от и "влучив".
похоже, сейчас в метро рожать безопаснее...
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01.03.2022 08:45 Відповісти
Твари! Чтоб у кацапских баб матки повываливались, чтоб они не плодили выродков на белый свет! Горите в аду !
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01.03.2022 09:16 Відповісти
 
 