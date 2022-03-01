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В Бузовій під Києвом снаряд влучив у пологовий будинок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Неподалік від Києва в с. Бузова снаряд влучив у приватний пологовий будинок "Адоніс".
Про це повідомив гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоіть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз іхати, когось забирати. Всі в надійному місті і в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок! Поширьте, будь ласка, бо багато фейкової інфи. Перемога невідворотня. Смерть ворогам", - розповів він.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 07:58
+12 Joshua Merlin
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+6 Roman Rjevskiy
показати весь коментар01.03.2022 07:58
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"Сатана"
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
экипажи "мальчиков" приехавших захватывать Одессу "на грани бунта", "отказываются выполнить приказ", "поросили пропустить" чтобы уйти, мышебратья драные..
где эти "мальчики" теперь десантироваться будут? под Мариуполем?
и это после Змеиного...
похоже, сейчас в метро рожать безопаснее...