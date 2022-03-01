В Бузовій під Києвом снаряд влучив у пологовий будинок

Неподалік від Києва в с. Бузова снаряд влучив у приватний пологовий будинок "Адоніс".

Про це повідомив гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоіть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз іхати, когось забирати. Всі в надійному місті і в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок! Поширьте, будь ласка, бо багато фейкової інфи. Перемога невідворотня. Смерть ворогам", - розповів він.

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