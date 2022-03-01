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Прокурор Міжнародного кримінального суду розпочинає розслідування ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду розпочинає розслідування ситуації в Україні

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив у заяві, що ухвалив рішення розпочати розслідування щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ознайомився з висновками Управління, що випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування. Зокрема, я задоволений наявністю розумних підстав вважати, що як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності були вчинені в Україні у зв'язку з подіями, які вже оцінені під час попереднього розслідування Управління. Враховуючи зростання конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові передбачувані злочини, які підпадають під юрисдикцію мого Управління, вчинені будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України", - йдеться в заяві.

Також прокурор пояснив про свої кроки у розслідуванні:

"Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є продовження процесу запиту та отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування".

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Хан попросив підтримки у розслідуванні всіх держав-учасниць та міжнародного суспільства.

"Я також проситиму про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти загалом, оскільки моє Управління розпочинає свої розслідування. Я закликатиму до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків для підтримки всіх наших ситуацій та до безоплатного надання персоналу. Важливість і невідкладність нашої місії є надто серйозною, щоб вважатися заручником відсутності коштів".

"Я продовжуватиму уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні і знову закликаю до стриманості та неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права", - підсумував прокурор.

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01.03.2022 08:15 Відповісти
Яка вишка світить *****, хто знає?
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01.03.2022 08:31 Відповісти
они пока раздуплятся оно здохнет
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01.03.2022 08:35 Відповісти
На шестой день только начал? Оперативненько
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01.03.2022 08:32 Відповісти
28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.

Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.

Все это последствия того, что Центробанк не может удержать курс из-за отсутствия доступа к резервам и тот фактически ушел в свободное падение. По этой же причине Центробанк повысил и учетную ставку - пытается не допустить обесценивания средств, однако из-за этого платежи по ипотеке и кредитам для россиян могут возрасти в несколько раз.

Жертвами проблем Центрального банка станут россияне, с которых он и пытается получить эти ресурсы.

Экспортеров вынудили продавать 80% валютной выручки, то есть поменять ее на обесцененные рубли. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.

Между тем подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в сфере санкций, выпустило директиву, запрещающую резидентам США какие-либо транзакции с Центробанком РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.
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01.03.2022 08:33 Відповісти
Так прогнозировали - доллар будет по 300 руб. Через месяц парашенцы перейдут на подножный корм. Будут жрать свою нефть...
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01.03.2022 08:37 Відповісти
Расследовать будут годами, а люди гибнут сейчас....
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01.03.2022 08:34 Відповісти
ЗЗа бажання форсіть картинку!!!
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01.03.2022 08:41 Відповісти
 
 