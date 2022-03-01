Норвегія передасть Україні близько 2 тис. протитанкових гранатометів M72

Уряд Норвегії передасть Україні до двох тисяч одиниць протитанкових гранатометів M72.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років, згідно з якою країна не надсилала зброю країнам, що не входять до НАТО, і які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Як повідомляв Укрінформ, через вторгнення РФ в Україну найбільший у світі суверенний фонд - норвезький Government Pension Fund Global (GPFG) - позбавиться своїх російських активів у сумі близько $2,8 млрд.

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