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Норвегія передасть Україні близько 2 тис. протитанкових гранатометів M72

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Норвегія передасть Україні близько 2 тис. протитанкових гранатометів M72

Уряд Норвегії передасть Україні до двох тисяч одиниць протитанкових гранатометів M72.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років, згідно з якою країна не надсилала зброю країнам, що не входять до НАТО, і які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Як повідомляв Укрінформ, через вторгнення РФ в Україну найбільший у світі суверенний фонд - норвезький Government Pension Fund Global (GPFG) - позбавиться своїх російських активів у сумі близько $2,8 млрд.

Читайте також: Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, - прем'єр-міністр Моррісон

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Топ коментарі
+8
Пво,пво нам нужно как воздух,тогд кацапам пизда
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01.03.2022 08:35
+7
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ПАНІКА ВЖЕ ПРАЦЮЄ І КОСИТЬ!!!


28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.

Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.

Все это последствия того, что Центробанк не может удержать курс из-за отсутствия доступа к резервам и тот фактически ушел в свободное падение. По этой же причине Центробанк повысил и учетную ставку - пытается не допустить обесценивания средств, однако из-за этого платежи по ипотеке и кредитам для россиян могут возрасти в несколько раз.


Жертвами проблем Центрального банка станут россияне, с которых он и пытается получить эти ресурсы.

Экспортеров вынудили продавать 80% валютной выручки, то есть поменять ее на обесцененные рубли. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.

Между тем подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в сфере санкций, выпустило директиву, запрещающую резидентам США какие-либо транзакции с Центробанком РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.
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01.03.2022 08:35
+3
А на хуя скрепным кацапам пиндоские доллары.. им нужно юани китайские покупать
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01.03.2022 08:39
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ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ПАНІКА ВЖЕ ПРАЦЮЄ І КОСИТЬ!!!


28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.

Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.

Все это последствия того, что Центробанк не может удержать курс из-за отсутствия доступа к резервам и тот фактически ушел в свободное падение. По этой же причине Центробанк повысил и учетную ставку - пытается не допустить обесценивания средств, однако из-за этого платежи по ипотеке и кредитам для россиян могут возрасти в несколько раз.


Жертвами проблем Центрального банка станут россияне, с которых он и пытается получить эти ресурсы.

Экспортеров вынудили продавать 80% валютной выручки, то есть поменять ее на обесцененные рубли. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.

Между тем подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в сфере санкций, выпустило директиву, запрещающую резидентам США какие-либо транзакции с Центробанком РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.
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01.03.2022 08:35 Відповісти
А на *** скрепным кацапам пиндоские доллары.. им нужно юани китайские покупать
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01.03.2022 08:39 Відповісти
Китайці сказали "нісся, стасно оцень, санкции!"
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01.03.2022 09:10 Відповісти
Пво,пво нам нужно как воздух,тогд кацапам *****
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01.03.2022 08:35 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/ukraina-poluchit-70-boevyh-samoletov-ot-es
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01.03.2022 08:42 Відповісти
Спокойно, сначала победим, а разбор полетов будет после войны. Тогда все выясним, а сейчас Зеля - президент.
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01.03.2022 10:19 Відповісти
Именно при президенте Зеленском бьіла снижена обороноспособность. Именно при президенте Зеленском бьіл скандал с клистронами(основного компонента системьі ПВО).
Конечно будет разбор полетов и спросим с каждой зелений мрази, что подрьівала обороноспособность
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01.03.2022 10:29 Відповісти
Супер! Дякуємо! Єдине, ще броників не вистачає (вже майже биврали увесь запас по сх. європі).
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01.03.2022 08:37 Відповісти
Дякуємо, Норвегія 🙏
Ми це памятатимемо, і дітки наші теж. Всі країни, хто допомагав в цей страшний час.
Як памятатимемо і тих, хто опустив очі, промовчав, і тим самим підтримав вбивць з кацапії😡
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01.03.2022 08:40 Відповісти
24-25 02 2022 вони не бачили та не чули про потреби.
добре хоч зараз дають.
але так повільно ідуть на ці кроки що
...бать їх в сра..у....
ви ж перші на черзі після нас, як що не дай Бог....................
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01.03.2022 09:13 Відповісти
 
 