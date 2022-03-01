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Норвегія передасть Україні близько 2 тис. протитанкових гранатометів M72
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уряд Норвегії передасть Україні до двох тисяч одиниць протитанкових гранатометів M72.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років, згідно з якою країна не надсилала зброю країнам, що не входять до НАТО, і які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.
"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Як повідомляв Укрінформ, через вторгнення РФ в Україну найбільший у світі суверенний фонд - норвезький Government Pension Fund Global (GPFG) - позбавиться своїх російських активів у сумі близько $2,8 млрд.
Топ коментарі
+8 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар01.03.2022 08:35
+7 Muron
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+3 Zemer
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Будь ласка, зачекайте...
28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.
Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.
Все это последствия того, что Центробанк не может удержать курс из-за отсутствия доступа к резервам и тот фактически ушел в свободное падение. По этой же причине Центробанк повысил и учетную ставку - пытается не допустить обесценивания средств, однако из-за этого платежи по ипотеке и кредитам для россиян могут возрасти в несколько раз.
Жертвами проблем Центрального банка станут россияне, с которых он и пытается получить эти ресурсы.
Экспортеров вынудили продавать 80% валютной выручки, то есть поменять ее на обесцененные рубли. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.
Между тем подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в сфере санкций, выпустило директиву, запрещающую резидентам США какие-либо транзакции с Центробанком РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.
Конечно будет разбор полетов и спросим с каждой зелений мрази, что подрьівала обороноспособность
Ми це памятатимемо, і дітки наші теж. Всі країни, хто допомагав в цей страшний час.
Як памятатимемо і тих, хто опустив очі, промовчав, і тим самим підтримав вбивць з кацапії😡
добре хоч зараз дають.
але так повільно ідуть на ці кроки що
...бать їх в сра..у....
ви ж перші на черзі після нас, як що не дай Бог....................