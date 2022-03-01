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Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком, - Держспецзв’язку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком, - Держспецзв’язку

Держспецзв’язку на постійному контакті з українськими операторами мобільного зв’язку та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету.

Про це йдеться у повідомленні МВС з посиланням на Державну службу спецзв'язку та захисту інформації, передає Цензор.НЕТ.

"Від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований. Однак оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та відновлення доступу громадян до мереж", - розповіли у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо окупанти відібрали у вас мобільний, то звертайтесь до оператора з проханням його заблокувати, - Держспецзв'язок

"У мережі поширюється повідомлення про те, що російські окупаційні війська планують заглушити український мобільний зв’язок та інтернет, щоб замінити його своїм сигналом значно більшої потужності, до якого приєднаються телефони українських користувачів. Розбираємося! Ворожі війська можуть відключити український зв’язок на захоплених територіях, відключивши або зруйнувавши базові станції. Щоб транслювати на українську територію свій сигнал, їм потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кількадесят кілометрів. Однак те, що такими чином може бути замінено сигнал українських операторів на всій території — неправда! Якщо ваш телефон "захоче" приєднатися до цієї мережі — ви одразу отримаєте повідомлення про роумінг. Планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде. Ми це гарантуємо", - додали в Держспецзв'язку.

"Чи позбудуться від таких дій агресора зв’язку наші військові? Звичайно, що ні! Наші військові і керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв’язком гарантованої стійкості, про який ми неодноразово розповідали. Він створювався саме для того, що за будь-яких обставин, в тому чисті й воєнних дій, і в будь-який момент забезпечити можливість захищеного спілкування. Ці розмови ніхто не прослухає завдяки засобами криптографічного шифрування та технічного захисту інформації!" - зазанчили у відомтсві.

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01.03.2022 08:46 Відповісти
👏 Starlink уже работает в Украине.

Поставленные Илоном Маском в Украину спутники Starlink уже запущены.

Согласно данным сервиса Speedtest из Киева, скорость скачивания варьируется от 100 до 200 МБ/с. https://t.me/charter97_org/64197
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01.03.2022 10:05 Відповісти
Оце так даунгрейд для Ілона. Хотів летіти на Марс, а дововодиться воювати з фашизмом на Землі...
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01.03.2022 08:48 Відповісти
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01.03.2022 08:53 Відповісти
Microsoft предотвратила кибератаку на Украину за несколько часов до начала войны.

Об этом в корпоративном блоге Microsoft рассказал президент компании Брэд Смит.

Центр разведки угроз Microsoft зафиксировал новый тип кибератак на цифровую инфраструктуру Украины. Они начались за несколько часов до начала российской агрессии против страны.

Компания немедленно связалась с украинскими властями и помогла им обезвредить вредоносную программу, уничтожающую данные (в Microsoft ее обозначили как FoxBlade). Компания продолжает консультировать украинское правительство, компании и военных. https://t.me/charter97_org/64175
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01.03.2022 08:59 Відповісти
Прикрывают лавочку. Ужев рашке деньги с покер-рума хрен пойми как вывести. Neteller Ecopayz, Webmoney, Skrill, Muchbetter не выводят из пс. У нас в РБ, тоже начинается. Хотя сам я пока не кэшаутил.
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01.03.2022 09:04 Відповісти
 
 