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Nemiroff скасував ліцензію на виробництво горілки в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Nemiroff скасував ліцензію на виробництво горілки в Росії

Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії.

Про це компанія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Через військову агресію Росії в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії. Відповідні юридичні документи були надіслані сьогодні.

Nemiroff – український бренд, виробничі потужності якого розташовані в Україні, в м. Немирів Вінницької області. Саме виробництво в Немирові, історія якого налічує понад 150 років, є основним постачальником продукції бренду у понад 80 країн світу та Duty Free", - йдеться в повідомленні.

"Nemiroff гордий бути українським. Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України. Об'єднуємось для захисту свободи та незалежності України. Це наша земля, наші люди, наше майбутнє", - заявив Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.

Також читайте: Мінінфраструктури закликає світ залишити Росію без лізингових літаків

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Топ коментарі
+8
А до того часу ви навіщо дозволяли?????7 МУДАКИ ви !!!!!!!!!
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01.03.2022 11:29
+6
Боярка лидер продаж.
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01.03.2022 11:30
+4
Каждая. Украинская компания. обязана прекратить торговлю с оккупантом!
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01.03.2022 11:31
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А до того часу ви навіщо дозволяли?????7 МУДАКИ ви !!!!!!!!!
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01.03.2022 11:29 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:30 Відповісти
Боярка лидер продаж.
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01.03.2022 11:30 Відповісти
війна тута.
через голову не доходить - через печінку доповзе
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01.03.2022 11:30 Відповісти
Каждая. Украинская компания. обязана прекратить торговлю с оккупантом!
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01.03.2022 11:31 Відповісти
Любой бизнес
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01.03.2022 11:31 Відповісти
ВСЄ ЛАПАТНИЄ СВІНЙі ДАЛЖНИ ПіТЬ ТОЛЬКА СВІНЯЧЄЄ ПОЙЛА...
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01.03.2022 11:32 Відповісти
Українські захисники на Житомирщині захопили в полон вагнерівця
В Овруче попал в плен "вагнеровец", воевавший в Сирии. Там он получал 60$ в день за убийство женщин и детей.

За украинских женщин и детей путин платит ему всего 2% от оклада, но в Украине он внезапно прозрел и считает путина ******.

t.me/glavredinfo/23817
6.1KviewsMar 1 at 09:28

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01.03.2022 11:33 Відповісти
А що Андрій Мацола "Перша приватна броварня" ? Ще випускає в пітері пиво "Бочкове" ?
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01.03.2022 11:34 Відповісти
Треба було збільшити у кілька разів із додаванням проносного/отрути
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01.03.2022 12:22 Відповісти
 
 