Nemiroff скасував ліцензію на виробництво горілки в Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії.
Про це компанія повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Через військову агресію Росії в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії. Відповідні юридичні документи були надіслані сьогодні.
Nemiroff – український бренд, виробничі потужності якого розташовані в Україні, в м. Немирів Вінницької області. Саме виробництво в Немирові, історія якого налічує понад 150 років, є основним постачальником продукції бренду у понад 80 країн світу та Duty Free", - йдеться в повідомленні.
"Nemiroff гордий бути українським. Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України. Об'єднуємось для захисту свободи та незалежності України. Це наша земля, наші люди, наше майбутнє", - заявив Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.
Будь ласка, зачекайте...
через голову не доходить - через печінку доповзе
В Овруче попал в плен "вагнеровец", воевавший в Сирии. Там он получал 60$ в день за убийство женщин и детей.
За украинских женщин и детей путин платит ему всего 2% от оклада, но в Украине он внезапно прозрел и считает путина ******.
t.me/glavredinfo/23817
6.1KviewsMar 1 at 09:28