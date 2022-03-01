Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті 1 березня назвав Путіна вбивцею українських дітей.
Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких військових заводах працюють, на яких танках вони їздять... 16 дітей ти вбив!" - емоційно заявив Зеленський.
Президент нагадав, що зранку 1 березня дві крилаті ракети влучили у найбільшу площу України, Європи - площу Свободи в Харкові. Там загинуло 10 українців сьогодні.
Зазначимо, що члени засідання аплодували президентові України стоячи перед початком і в кінці промови.
Зеленський закликав підтримати наш народ в боротьбі за виживання, він попросив Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.
Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.
За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.
Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.
Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
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Ваши смартфоны - Ваше оружие!
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37. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgcuJ/
38. https://vm.tiktok.com/ZMLSKbbcY/
Кацапи,з вами буде так само я к на цьому відео. дивитися з 3.45хв.
https://m.youtube.com/watch?v=IB-cCTTPBE0
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
а, вже не почувається?
ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки
напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє
Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.
«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)
https://t.me/charter97_org/64217
Мордор та ***** повинен бути знищений.
И дайте оружие в Херсон
Этих детей зеледент не берет в расчёт?
Зеленському - честь!!!
И не нужно тут постить про "честь" того, кто Нептуны и Стугны променял на дорогущий асфальт ... Сейчас вся страна держится только на силе духа Армии и Народа Украины!
прошу, панове.
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1498603811631468544?cxt=HHwWgMC4tcGOjswpAAAA