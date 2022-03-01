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Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті 1 березня назвав Путіна вбивцею українських дітей.

Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких військових заводах працюють, на яких танках вони їздять... 16 дітей ти вбив!" - емоційно заявив Зеленський.

Президент нагадав, що зранку 1 березня дві крилаті ракети влучили у найбільшу площу України, Європи - площу Свободи в Харкові. Там загинуло 10 українців сьогодні.

Також читайте: Зеленський виступив у Європарламент – йому аплодували стоячи: "Ми довели, що ми такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами"

Зазначимо, що члени засідання аплодували президентові України стоячи перед початком і в кінці промови.

Зеленський закликав підтримати наш народ в боротьбі за виживання, він попросив Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.

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Топ коментарі
+46
Як стало відомо, у Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.

Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
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01.03.2022 14:33
+36
Падение ВВП и стоимости активов: Россия потеряла $3 трлн за четыре дня войны
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01.03.2022 14:34
+31
хйло гуляє на всю, лаптєногі будуть мох їсти наступні десятиріччя. доки є Гугл, шукайте рецепти каші із кори
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01.03.2022 14:36
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Як стало відомо, у Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.

Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
хутін боїться Інтернет, йому 3 папочки доносять. Як він дізнаєтеся, що таке є VPN? Тому він не може зрозуміти, що вже нове покоління виросло, яке не пам'ятає світу без смартфону. То, що до всьогодізнається, лише якщо захоче. Він живе в срср році, намагається воювати - навіть інформаційно - як в срср. Йому й потрібен срср саме тому, що в ********* світи він жити не може.
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01.03.2022 15:03 Відповісти
хйло гуляє на всю, лаптєногі будуть мох їсти наступні десятиріччя. доки є Гугл, шукайте рецепти каші із кори
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Я тут трощки знайшов.
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01.03.2022 14:40 Відповісти
Внимание активистам тиктока!
Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️

Надо заблокировать этих продажных блогеров.
Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:

переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".

Скрины и ссылки ниже.

Ваши смартфоны - Ваше оружие!

1. https://vm.tiktok.com/ZMLSKPP56/
2. https://vm.tiktok.com/ZMLSKFNUJ/
3. https://vm.tiktok.com/ZMLSKhDEd/
4. https://vm.tiktok.com/ZMLSKDQJn/
5. https://vm.tiktok.com/ZMLSK22y8/
6. https://vm.tiktok.com/ZMLSKLdwM/
7. https://vm.tiktok.com/ZMLSKh5fu/
8. https://vm.tiktok.com/ZMLSKAR5h/
9. https://vm.tiktok.com/ZMLSKH6nu/
10. https://vm.tiktok.com/ZMLSKWYrT/
11. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGHM2/
12. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX7oe/
13. https://vm.tiktok.com/ZMLSK3p5S/
14. https://vm.tiktok.com/ZMLSK7E6U/
15. https://vm.tiktok.com/ZMLSE18aD/
16. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1rd6/
17. https://vm.tiktok.com/ZMLSKprNq/
18. https://vm.tiktok.com/ZMLSKwW9p/
19. https://vm.tiktok.com/ZMLSKnjrj/
20. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvVv7/
21. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvgeL/
22. https://vm.tiktok.com/ZMLSKKMAL/
23. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX9Ys/
24. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVNCQ/
25. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpxva/
26. https://vm.tiktok.com/ZMLSKXvus/
27. https://vm.tiktok.com/ZMLSKw61s/
28. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1d8j/
29. https://vm.tiktok.com/ZMLSKTLSk/
30. https://vm.tiktok.com/ZMLSKs2et/
31. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1jjU/
32. https://vm.tiktok.com/ZMLSK9KPQ/
33. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgrFf/
34. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGASf/
35. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVQSR/
36. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpFUw/
37. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgcuJ/
38. https://vm.tiktok.com/ZMLSKbbcY/
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01.03.2022 15:21 Відповісти
..Сябр!!! Давай иди подымай своих белорусов! Рассказывать нам и одновременно молчать..когда белорусские вояки лезут убивать украинцев не совсем нормально! Или помогай..или НА *** с украинского ресурса!
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01.03.2022 16:21 Відповісти
... тогда сучёнок иди НА *** с украинского сайта!! Быстро и безвозвратно. Мы в 2014 с одним дерьмом разобрались и сами со своими разберёмся..без помощи вонючих кацапов и тем более вас...сцыкливых сябров. Реально сцыкливых и бздливых...и таких же смердячих..как и кацапсины. Видели ваши цветочки ОМОНовцам..когда они вас ******* как скот. Скотом вы и остались. Реальным скотом. И сидите в изоляции ..Вам ничего не остаётся. Скот всегда держат в загонах ... а потом гонят на убой. Вот вас и погнали на убой. Вы стали в один ряд с смердячей рашистской рашкой... Но вы хуже рашки. Она открытый враг... а вы тихенькие мрази... НА *** **** с украинского ресурса.
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01.03.2022 18:02 Відповісти
..щенок смедячий... Белорусская мразь! Я в 1986-88 свист пуль слышал и работу Града видел вживую. И носилки с ребятами , разорванными фугасами.. свозил со всех точек в Кабул. И мне ты ..мразь сцыкливая Крымом упрекаешь. Никто не думал..что рашка так поступит в 2014 году... Поэтому и Крым ушёл..с тысячами предателей. Но мы СЕЙЧАС!!! знали врага..рашку... Но не думали...что белорусский скот пойдёт войной на Украину. И я .... за Пороха горой стоял и стою... И до сих пор и сейчас не считаю Зе руководителем. Волна вынесла сейчас его на вершину.... А тебе..мразь сцыкливая...в очередной раз говорю!!!! ИСКУПЛЯЙТЕ ВИНУ ПЕРЕД УКРАИНСКИМ НАРОДОМ!!! Подымайтесь сцыкливые мрази ..выходите на улицы... крушите... добивайтесь...останавливайте своих белорусских подонков... которые готовы убивать ... Иначе будете проклЯты навека..как кацапская мразь!!!
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01.03.2022 20:48 Відповісти
..НА ***... гнида подкацапская!!! Кацапсин гоняют как шакалов по всему миру..и вас... пидаров смердячих будут так же гонять. Не слышал о Болонье... но рад ..что бульбатым начистили рыла. Видно гавкали не в тему.... Посмотрим .ПСИНА..что ты забелькочешь..когда вместе с рашкой вас в XIX век вернут... Ну а сейчас традиционно!! БЕЛОРУССКАЯ МРАЗЬ....НА ***!!!
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01.03.2022 22:11 Відповісти
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01.03.2022 23:06 Відповісти
Хоча зараз ми переживаємо трагічний час, але всі ці страждання і жертви обернуться на радість. Слава Україні!
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01.03.2022 14:34 Відповісти
За смерть наших дітей,в стотисячному коефіцієнті!
Кацапи,з вами буде так само я к на цьому відео. дивитися з 3.45хв.
https://m.youtube.com/watch?v=IB-cCTTPBE0
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01.03.2022 14:36 Відповісти
ПОТРІБНО ОГОЛОСИТИ ПУЙЛА ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ ТА РОЗПОЧАТИ НА НЬОГО ПОЛЮВАННЯ ЩОБ ВОНО ДО КІНЦЯ СВОГО ЖАЛЮГІДНОГО ЖИТТЯ БІЛЬШЕ НІКОЛИ НЕ ВИЛІЗЛО З БУНКЕРУ...
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Актуальні новини з німецькомовного ЄС
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
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01.03.2022 14:36 Відповісти
а є на ютуб на німецькій?
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01.03.2022 15:36 Відповісти
Не знаю, не шукав
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01.03.2022 22:18 Відповісти
у нас показали на укр языке! рассказывал, что они защищаются от ядерной бомбы которую хотел сделать Зеленский! охеренная защита! МРАЗИ КАЦАПСКИЕ!!! ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 15:53 Відповісти
як там почувається кадирва в полях під Немішаєвим?
а, вже не почувається?

ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки

напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє

Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.

«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)

https://t.me/charter97_org/64217
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01.03.2022 14:38 Відповісти
Настоящий Президент!
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01.03.2022 14:39 Відповісти
Но все равно после войны ему прийдется присесть за вагнеровцев, грабеж ковидного фонда, за уничтожение армии и тд.
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01.03.2022 15:00 Відповісти
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за своё присесть переживай , плокулол диванный
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Но все равно после войны твоему хозяину прийдется присесть за гос.измену
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01.03.2022 16:36 Відповісти
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Кого Ви мали на увазі під погоняловом *справжній презік*? Сподіваюся , нє бубачьку дебільну?
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01.03.2022 15:09 Відповісти
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Ти мені щє тут поудаляй, казьол зєльоний!
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01.03.2022 15:44 Відповісти
а ты на передовой? под Киевом? кацарылая мразь! приходи, сделаем из тебя жаренного бурята! вы же там все одной нации, монголо-татары епаные, как и ваш сцарь! приходи, мразь, попробуешь как тут угостят тебя
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01.03.2022 15:57 Відповісти
он может быть только отжареным #идаром , но никак не бурятом .
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01.03.2022 16:16 Відповісти
Так, я на передовій в Харкові! З ракетою в моєму будинку! А ти, абдрюшо, мудруй на хрипатого дебіла, або на його хазяїв! Шо, нє боісся в хату ракєту *уйловську поімєть, падла?!
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01.03.2022 16:34 Відповісти
А как же наше ВСУ, как же Украинцы голыми руками останавливающие голыми руками технику фашистов. А как же, когда с ноября прошлого года ведущие разведки мира предупреждали политические руководство Украины о скоплении ударных группировок фашистов - что же в ответ говорило политическое руководство- не провоцируйте и мы не видим никаких ударных группировок на наших границах с росийской федерации и спокойно попивало водочку и каталось на лыжах. зеленский зло не меньше чем *****.
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01.03.2022 17:10 Відповісти
Ему ***** и то что ***** тоже *****.
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01.03.2022 14:43 Відповісти
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БЫЛ КЛОУНОМ А СТАЛ КОЗЫРНЫМ ДЖОКЕРОМ!
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01.03.2022 14:44 Відповісти
В моих глазах Зе подрос за эти дни см на 15!!
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Х-ло зеле - 16 больше... 16 меньше.... По моему приказу уже столько детей убили... Беслан, Норд ост, Алеппо..... Не понимаю вашего возмущения, пора привыкнуть.
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01.03.2022 14:46 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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01.03.2022 14:49 Відповісти
Та их больше...Нужно обобщать. А так все верно.
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Нашёл кому говорит ,а сколько он убил в Сирии ,в Беслане ,в Ичкерии ,в Грузии ? Он маньяк ,ему нравится убивать детей и поэтому эту падаль надо остановить ,его нужно УБИТЬ !
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Кабаиха, криваногая и личинки апосранава мардовскава ссаря в Алтайском бункере. А свиноматка исче в Ландоне.
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01.03.2022 14:57 Відповісти
кабаиха - половка., членоликий ее пабедил ..
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01.03.2022 15:07 Відповісти
Может хоть трупы военных покажут слепым россиянам их "антитеррор" и защиту от "нацыков"..Но это маловероятно-зомби останутся зомбяками, а адекватные россияне и так в курсе..
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01.03.2022 14:59 Відповісти
https://www.5692.com.ua/news/3341028/v-seti-opublikovali-licnye-dannye-rossijskih-soldat-bolee-sta-tysac
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01.03.2022 15:02 Відповісти
путин- *****!
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01.03.2022 15:00 Відповісти
Жаль, что в бункере на Урале, а не в Урал-реке !Чапай ждёт уже!!Плюнуть в рожу невтерпёж!
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01.03.2022 15:02 Відповісти
А в то время, где то в бункере )(уйла...

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01.03.2022 15:12 Відповісти
Больше он убил с 14 года. Но ему срать на детей. У россиян дети всегда были орудием пропаганды.
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01.03.2022 15:02 Відповісти
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01.03.2022 15:09 Відповісти
Не понимаю, почему не плюсуют? Ненавижу, когда детей "наряжают" подобным образом, уже из малышей заранее готовят калек или посмертных героев.
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Владимир Александрович, это же ***** ,ему похер, он хочет уничтожить всех или паработить, понимает , только хорошую *********. Нужны баллистические ракеты с Днепра, чтобы ударить по аэродромам в росии, и в белорусии
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01.03.2022 15:02 Відповісти
Америка не позволит.
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01.03.2022 15:29 Відповісти
После победы на фашистской Германией не церемонились с теми кто служил в войсках СС, думаю будет правильным объявить вне закона российские ракетные войска.
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01.03.2022 15:05 Відповісти
Он в каске да еще и в бункере, хер услышит.
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01.03.2022 15:06 Відповісти
Маємо надію,що перекажуть!
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01.03.2022 18:07 Відповісти
Так какие могут быть с убийцей переговоры? Требуйте тотальную капитуляцию!

И дайте оружие в Херсон
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01.03.2022 15:07 Відповісти
он убил 300 в Беслане
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01.03.2022 15:11 Відповісти
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"В Украине на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

Этих детей зеледент не берет в расчёт?
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01.03.2022 15:11 Відповісти
этому гандону все равно.тварь она и есть тварь.
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01.03.2022 15:13 Відповісти
Слава Україні!
Зеленському - честь!!!
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01.03.2022 15:17 Відповісти
Слава Украинским воинам! Слава Украинскому Народу! Слава Украине!
И не нужно тут постить про "честь" того, кто Нептуны и Стугны променял на дорогущий асфальт ... Сейчас вся страна держится только на силе духа Армии и Народа Украины!
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01.03.2022 15:23 Відповісти
Были бы Нептуны на дежурстве по побережью, не нужно было бы посылать русский корабль НА ***, просто его бы ********* НАШИМИ НЕПТУНАМИ ...
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01.03.2022 16:40 Відповісти
Путлер и его банда уже давно убили десятки и сотни тысяч людей в Чечне, Грузии, Сирии, Украине....
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01.03.2022 15:25 Відповісти
Куп'янськ. ЯК ЗУСТРIЧАЮТЬ ОКУПАНТIВ .

прошу, панове.

https://twitter.com/sergonaumovich/status/1498603811631468544?cxt=HHwWgMC4tcGOjswpAAAA
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01.03.2022 15:50 Відповісти
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01.03.2022 16:42 Відповісти
ЗЕЛЯ ДАВАЙ, МОЧИ ЦЬОГО СУКУ ПУТЛЄРА, Я ВЖЕ БАЧУ, ЩО ТИ ТЕПЕР НЕ ЛОХ!!!
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01.03.2022 17:03 Відповісти
Позор убийце и палачу украинского народа! Путину гореть в аду!
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Путин- ты мразь и убийца!! Путин- ты *****!!! Путин- ты .....💩
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01.03.2022 18:06 Відповісти
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01.03.2022 23:10 Відповісти
А по случаю Зеленский не подсчитал сколько он детей убил на Донбасе с 2019 года??
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03.03.2022 11:07 Відповісти
 
 