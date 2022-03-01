Зеленський - Путіну: Ти вбив 16 українських дітей!

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті 1 березня назвав Путіна вбивцею українських дітей.

Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких військових заводах працюють, на яких танках вони їздять... 16 дітей ти вбив!" - емоційно заявив Зеленський.

Президент нагадав, що зранку 1 березня дві крилаті ракети влучили у найбільшу площу України, Європи - площу Свободи в Харкові. Там загинуло 10 українців сьогодні.

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Зазначимо, що члени засідання аплодували президентові України стоячи перед початком і в кінці промови.

Зеленський закликав підтримати наш народ в боротьбі за виживання, він попросив Європу підтримати надання Україні членства в ЄС.