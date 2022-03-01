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Зеленский - Путину: Ты убил 16 украинских детей!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский - Путину: Ты убил 16 украинских детей!

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте 1 марта, назвал Путина убийцей украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят... 16 детей ты убил!" - эмоционально заявил Зеленский.

Президент напомнил, что утром 1 марта две крылатые ракеты попали в самую большую площадь Украины, Европы - площадь Свободы в Харькове. Там погибли 10 украинцев сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодировали стоя: "Мы доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами"

Отметим, что члены заседания аплодировали президенту Украины стоя перед началом и в конце речи.

Зеленский призвал поддержать наш народ в борьбе за выживание, он попросил Европу поддержать предоставление Украине членства в ЕС.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
Як стало відомо, у Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.

Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
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01.03.2022 14:33
+36
Падение ВВП и стоимости активов: Россия потеряла $3 трлн за четыре дня войны
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01.03.2022 14:34
+31
хйло гуляє на всю, лаптєногі будуть мох їсти наступні десятиріччя. доки є Гугл, шукайте рецепти каші із кори
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01.03.2022 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Як стало відомо, у Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.

Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
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01.03.2022 14:33 Ответить
хутін боїться Інтернет, йому 3 папочки доносять. Як він дізнаєтеся, що таке є VPN? Тому він не може зрозуміти, що вже нове покоління виросло, яке не пам'ятає світу без смартфону. То, що до всьогодізнається, лише якщо захоче. Він живе в срср році, намагається воювати - навіть інформаційно - як в срср. Йому й потрібен срср саме тому, що в ********* світи він жити не може.
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01.03.2022 15:03 Ответить
хйло гуляє на всю, лаптєногі будуть мох їсти наступні десятиріччя. доки є Гугл, шукайте рецепти каші із кори
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01.03.2022 14:36 Ответить
Я тут трощки знайшов.
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01.03.2022 14:40 Ответить
Внимание активистам тиктока!
Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️

Надо заблокировать этих продажных блогеров.
Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:

переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".

Скрины и ссылки ниже.

Ваши смартфоны - Ваше оружие!

1. https://vm.tiktok.com/ZMLSKPP56/
2. https://vm.tiktok.com/ZMLSKFNUJ/
3. https://vm.tiktok.com/ZMLSKhDEd/
4. https://vm.tiktok.com/ZMLSKDQJn/
5. https://vm.tiktok.com/ZMLSK22y8/
6. https://vm.tiktok.com/ZMLSKLdwM/
7. https://vm.tiktok.com/ZMLSKh5fu/
8. https://vm.tiktok.com/ZMLSKAR5h/
9. https://vm.tiktok.com/ZMLSKH6nu/
10. https://vm.tiktok.com/ZMLSKWYrT/
11. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGHM2/
12. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX7oe/
13. https://vm.tiktok.com/ZMLSK3p5S/
14. https://vm.tiktok.com/ZMLSK7E6U/
15. https://vm.tiktok.com/ZMLSE18aD/
16. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1rd6/
17. https://vm.tiktok.com/ZMLSKprNq/
18. https://vm.tiktok.com/ZMLSKwW9p/
19. https://vm.tiktok.com/ZMLSKnjrj/
20. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvVv7/
21. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvgeL/
22. https://vm.tiktok.com/ZMLSKKMAL/
23. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX9Ys/
24. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVNCQ/
25. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpxva/
26. https://vm.tiktok.com/ZMLSKXvus/
27. https://vm.tiktok.com/ZMLSKw61s/
28. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1d8j/
29. https://vm.tiktok.com/ZMLSKTLSk/
30. https://vm.tiktok.com/ZMLSKs2et/
31. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1jjU/
32. https://vm.tiktok.com/ZMLSK9KPQ/
33. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgrFf/
34. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGASf/
35. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVQSR/
36. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpFUw/
37. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgcuJ/
38. https://vm.tiktok.com/ZMLSKbbcY/
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01.03.2022 15:21 Ответить
..Сябр!!! Давай иди подымай своих белорусов! Рассказывать нам и одновременно молчать..когда белорусские вояки лезут убивать украинцев не совсем нормально! Или помогай..или НА *** с украинского ресурса!
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01.03.2022 16:21 Ответить
... тогда сучёнок иди НА *** с украинского сайта!! Быстро и безвозвратно. Мы в 2014 с одним дерьмом разобрались и сами со своими разберёмся..без помощи вонючих кацапов и тем более вас...сцыкливых сябров. Реально сцыкливых и бздливых...и таких же смердячих..как и кацапсины. Видели ваши цветочки ОМОНовцам..когда они вас ******* как скот. Скотом вы и остались. Реальным скотом. И сидите в изоляции ..Вам ничего не остаётся. Скот всегда держат в загонах ... а потом гонят на убой. Вот вас и погнали на убой. Вы стали в один ряд с смердячей рашистской рашкой... Но вы хуже рашки. Она открытый враг... а вы тихенькие мрази... НА *** **** с украинского ресурса.
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01.03.2022 18:02 Ответить
..щенок смедячий... Белорусская мразь! Я в 1986-88 свист пуль слышал и работу Града видел вживую. И носилки с ребятами , разорванными фугасами.. свозил со всех точек в Кабул. И мне ты ..мразь сцыкливая Крымом упрекаешь. Никто не думал..что рашка так поступит в 2014 году... Поэтому и Крым ушёл..с тысячами предателей. Но мы СЕЙЧАС!!! знали врага..рашку... Но не думали...что белорусский скот пойдёт войной на Украину. И я .... за Пороха горой стоял и стою... И до сих пор и сейчас не считаю Зе руководителем. Волна вынесла сейчас его на вершину.... А тебе..мразь сцыкливая...в очередной раз говорю!!!! ИСКУПЛЯЙТЕ ВИНУ ПЕРЕД УКРАИНСКИМ НАРОДОМ!!! Подымайтесь сцыкливые мрази ..выходите на улицы... крушите... добивайтесь...останавливайте своих белорусских подонков... которые готовы убивать ... Иначе будете проклЯты навека..как кацапская мразь!!!
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01.03.2022 20:48 Ответить
..НА ***... гнида подкацапская!!! Кацапсин гоняют как шакалов по всему миру..и вас... пидаров смердячих будут так же гонять. Не слышал о Болонье... но рад ..что бульбатым начистили рыла. Видно гавкали не в тему.... Посмотрим .ПСИНА..что ты забелькочешь..когда вместе с рашкой вас в XIX век вернут... Ну а сейчас традиционно!! БЕЛОРУССКАЯ МРАЗЬ....НА ***!!!
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01.03.2022 22:11 Ответить
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01.03.2022 23:06 Ответить
Хоча зараз ми переживаємо трагічний час, але всі ці страждання і жертви обернуться на радість. Слава Україні!
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01.03.2022 14:34 Ответить
За смерть наших дітей,в стотисячному коефіцієнті!
Кацапи,з вами буде так само я к на цьому відео. дивитися з 3.45хв.
https://m.youtube.com/watch?v=IB-cCTTPBE0
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01.03.2022 14:36 Ответить
ПОТРІБНО ОГОЛОСИТИ ПУЙЛА ВІЙСЬКОВИМ ЗЛОЧИНЦЕМ ТА РОЗПОЧАТИ НА НЬОГО ПОЛЮВАННЯ ЩОБ ВОНО ДО КІНЦЯ СВОГО ЖАЛЮГІДНОГО ЖИТТЯ БІЛЬШЕ НІКОЛИ НЕ ВИЛІЗЛО З БУНКЕРУ...
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01.03.2022 14:36 Ответить
Актуальні новини з німецькомовного ЄС
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
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01.03.2022 14:36 Ответить
а є на ютуб на німецькій?
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01.03.2022 15:36 Ответить
Не знаю, не шукав
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01.03.2022 22:18 Ответить
у нас показали на укр языке! рассказывал, что они защищаются от ядерной бомбы которую хотел сделать Зеленский! охеренная защита! МРАЗИ КАЦАПСКИЕ!!! ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 15:53 Ответить
як там почувається кадирва в полях під Немішаєвим?
а, вже не почувається?

ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки

напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє

Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.

«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)

https://t.me/charter97_org/64217
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01.03.2022 14:38 Ответить
Настоящий Президент!
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01.03.2022 14:39 Ответить
Но все равно после войны ему прийдется присесть за вагнеровцев, грабеж ковидного фонда, за уничтожение армии и тд.
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01.03.2022 15:00 Ответить
за своё присесть переживай , плокулол диванный
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01.03.2022 15:35 Ответить
Но все равно после войны твоему хозяину прийдется присесть за гос.измену
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01.03.2022 16:36 Ответить
Кого Ви мали на увазі під погоняловом *справжній презік*? Сподіваюся , нє бубачьку дебільну?
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01.03.2022 15:09 Ответить
Ти мені щє тут поудаляй, казьол зєльоний!
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01.03.2022 15:44 Ответить
а ты на передовой? под Киевом? кацарылая мразь! приходи, сделаем из тебя жаренного бурята! вы же там все одной нации, монголо-татары епаные, как и ваш сцарь! приходи, мразь, попробуешь как тут угостят тебя
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01.03.2022 15:57 Ответить
он может быть только отжареным #идаром , но никак не бурятом .
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01.03.2022 16:16 Ответить
Так, я на передовій в Харкові! З ракетою в моєму будинку! А ти, абдрюшо, мудруй на хрипатого дебіла, або на його хазяїв! Шо, нє боісся в хату ракєту *уйловську поімєть, падла?!
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01.03.2022 16:34 Ответить
А как же наше ВСУ, как же Украинцы голыми руками останавливающие голыми руками технику фашистов. А как же, когда с ноября прошлого года ведущие разведки мира предупреждали политические руководство Украины о скоплении ударных группировок фашистов - что же в ответ говорило политическое руководство- не провоцируйте и мы не видим никаких ударных группировок на наших границах с росийской федерации и спокойно попивало водочку и каталось на лыжах. зеленский зло не меньше чем *****.
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01.03.2022 17:10 Ответить
Ему ***** и то что ***** тоже *****.
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01.03.2022 14:43 Ответить
БЫЛ КЛОУНОМ А СТАЛ КОЗЫРНЫМ ДЖОКЕРОМ!
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01.03.2022 14:44 Ответить
В моих глазах Зе подрос за эти дни см на 15!!
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01.03.2022 14:56 Ответить
Х-ло зеле - 16 больше... 16 меньше.... По моему приказу уже столько детей убили... Беслан, Норд ост, Алеппо..... Не понимаю вашего возмущения, пора привыкнуть.
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01.03.2022 14:46 Ответить
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений.
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01.03.2022 14:49 Ответить
Та их больше...Нужно обобщать. А так все верно.
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01.03.2022 14:57 Ответить
Нашёл кому говорит ,а сколько он убил в Сирии ,в Беслане ,в Ичкерии ,в Грузии ? Он маньяк ,ему нравится убивать детей и поэтому эту падаль надо остановить ,его нужно УБИТЬ !
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01.03.2022 14:57 Ответить
Кабаиха, криваногая и личинки апосранава мардовскава ссаря в Алтайском бункере. А свиноматка исче в Ландоне.
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01.03.2022 14:57 Ответить
кабаиха - половка., членоликий ее пабедил ..
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01.03.2022 15:07 Ответить
Может хоть трупы военных покажут слепым россиянам их "антитеррор" и защиту от "нацыков"..Но это маловероятно-зомби останутся зомбяками, а адекватные россияне и так в курсе..
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01.03.2022 14:59 Ответить
https://www.5692.com.ua/news/3341028/v-seti-opublikovali-licnye-dannye-rossijskih-soldat-bolee-sta-tysac
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01.03.2022 15:02 Ответить
путин- *****!
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01.03.2022 15:00 Ответить
Жаль, что в бункере на Урале, а не в Урал-реке !Чапай ждёт уже!!Плюнуть в рожу невтерпёж!
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01.03.2022 15:02 Ответить
А в то время, где то в бункере )(уйла...

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01.03.2022 15:12 Ответить
Больше он убил с 14 года. Но ему срать на детей. У россиян дети всегда были орудием пропаганды.
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01.03.2022 15:02 Ответить
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01.03.2022 15:09 Ответить
Не понимаю, почему не плюсуют? Ненавижу, когда детей "наряжают" подобным образом, уже из малышей заранее готовят калек или посмертных героев.
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01.03.2022 15:35 Ответить
Владимир Александрович, это же ***** ,ему похер, он хочет уничтожить всех или паработить, понимает , только хорошую *********. Нужны баллистические ракеты с Днепра, чтобы ударить по аэродромам в росии, и в белорусии
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01.03.2022 15:02 Ответить
Америка не позволит.
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01.03.2022 15:29 Ответить
После победы на фашистской Германией не церемонились с теми кто служил в войсках СС, думаю будет правильным объявить вне закона российские ракетные войска.
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01.03.2022 15:05 Ответить
Он в каске да еще и в бункере, хер услышит.
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01.03.2022 15:06 Ответить
Маємо надію,що перекажуть!
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01.03.2022 18:07 Ответить
Так какие могут быть с убийцей переговоры? Требуйте тотальную капитуляцию!

И дайте оружие в Херсон
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01.03.2022 15:07 Ответить
он убил 300 в Беслане
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01.03.2022 15:11 Ответить
"В Украине на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

Этих детей зеледент не берет в расчёт?
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01.03.2022 15:11 Ответить
этому гандону все равно.тварь она и есть тварь.
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01.03.2022 15:13 Ответить
Слава Україні!
Зеленському - честь!!!
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01.03.2022 15:17 Ответить
Слава Украинским воинам! Слава Украинскому Народу! Слава Украине!
И не нужно тут постить про "честь" того, кто Нептуны и Стугны променял на дорогущий асфальт ... Сейчас вся страна держится только на силе духа Армии и Народа Украины!
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01.03.2022 15:23 Ответить
Были бы Нептуны на дежурстве по побережью, не нужно было бы посылать русский корабль НА ***, просто его бы ********* НАШИМИ НЕПТУНАМИ ...
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01.03.2022 16:40 Ответить
Путлер и его банда уже давно убили десятки и сотни тысяч людей в Чечне, Грузии, Сирии, Украине....
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01.03.2022 15:25 Ответить
Куп'янськ. ЯК ЗУСТРIЧАЮТЬ ОКУПАНТIВ .

прошу, панове.

https://twitter.com/sergonaumovich/status/1498603811631468544?cxt=HHwWgMC4tcGOjswpAAAA
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01.03.2022 15:50 Ответить
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01.03.2022 16:42 Ответить
ЗЕЛЯ ДАВАЙ, МОЧИ ЦЬОГО СУКУ ПУТЛЄРА, Я ВЖЕ БАЧУ, ЩО ТИ ТЕПЕР НЕ ЛОХ!!!
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01.03.2022 17:03 Ответить
Позор убийце и палачу украинского народа! Путину гореть в аду!
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01.03.2022 18:06 Ответить
Путин- ты мразь и убийца!! Путин- ты *****!!! Путин- ты .....💩
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01.03.2022 18:06 Ответить
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01.03.2022 23:10 Ответить
 
 