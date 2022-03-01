Зеленский - Путину: Ты убил 16 украинских детей!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте 1 марта, назвал Путина убийцей украинских детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят... 16 детей ты убил!" - эмоционально заявил Зеленский.
Президент напомнил, что утром 1 марта две крылатые ракеты попали в самую большую площадь Украины, Европы - площадь Свободы в Харькове. Там погибли 10 украинцев сегодня.
Отметим, что члены заседания аплодировали президенту Украины стоя перед началом и в конце речи.
Зеленский призвал поддержать наш народ в борьбе за выживание, он попросил Европу поддержать предоставление Украине членства в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.
Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.
За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.
Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.
Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️
Надо заблокировать этих продажных блогеров.
Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:
переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".
Скрины и ссылки ниже.
Ваши смартфоны - Ваше оружие!
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36. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpFUw/
37. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgcuJ/
38. https://vm.tiktok.com/ZMLSKbbcY/
Кацапи,з вами буде так само я к на цьому відео. дивитися з 3.45хв.
https://m.youtube.com/watch?v=IB-cCTTPBE0
Трохи не розбив телевізор, коли дивився у німецьких новинах промову коня (через інтернет) на ассамлеї ООН. Що воно несло, аби виправдати рашку! Не буду переказувати. Не можу. Побачимо, як буде ООН реагувати.
За очільницю посольства України у США мені соромно: посміхається перед камерою у такий час для України, англійською мовою двoх слів до купи звязати не може, не кажучи вже про акцент.
Виступ Зеленського на засіданні ЄС-парламенту у перекладі на німецьку був дуже добрий. Побачимо, які будуть результати.
а, вже не почувається?
ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки
напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє
Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.
«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)
https://t.me/charter97_org/64217
Мордор та ***** повинен бути знищений.
И дайте оружие в Херсон
Этих детей зеледент не берет в расчёт?
Зеленському - честь!!!
И не нужно тут постить про "честь" того, кто Нептуны и Стугны променял на дорогущий асфальт ... Сейчас вся страна держится только на силе духа Армии и Народа Украины!
прошу, панове.
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1498603811631468544?cxt=HHwWgMC4tcGOjswpAAAA