ЄС продовжить допомагати Україні фінансами, - Мішель
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Євросоюз продовжить допомагати Україні фінансами, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Звісно, підтримка України - це мобілізація фінансових ресурсів, це те, що ми вже робимо, і ми продовжимо це робити. Буде міжнародна конференція донорів... Ми допомагатимемо біженцям та людям, які тікають від війни конфлікту, і ми демонструватимемо нашу солідарність з народом України й тими, хто мобілізується", - сказав Мішель на термінових дебатах Європейського парламенту, присвячених вторгненню Росії в Україну у вівторок.
Він зазначив, що солідарність ЄС демонструється також оборонними військовими ресурсами, які вже доставляють і доставлятимуть Україні.
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