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Оператор "Північного потоку" на межі банкрутства, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор "Північного потоку" на межі банкрутства, - Reuters

Оператор проекту "Північний потік 2" Nord Stream 2 AG розглядає можливість подання заяви про банкрутство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, компанія працює з фінансовим консультантом над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати провадження у справі про неплатоспроможність у швейцарському суді вже цього тижня.

Також, за словами джерел Reuters, Nord Stream 2 AG розриває контракти із співробітниками. У компанії було зайнято понад 140 людей.

Читайте також: США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

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Топ коментарі
+26
Yana Pazdrii

Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.
Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.
І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.
І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.
І про циган, які вкрали танк у росіян.
І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.
І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.
І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.
І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.
І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.
І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.
Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.
І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.
І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.
І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.
І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.
І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.
І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.
І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.
І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.
Ще є баба Надя, як голос народу.
Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.
Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.
І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.
І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.
І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.
І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.
І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.
І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ НАХУЙ!"
Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.
А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.
Слава Україні!
P.S.; А в саундрек пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶 https://t.me/operativnoZSU/9857
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01.03.2022 14:54
+21
Руській "Сєвєрний поток", іді на куй!
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01.03.2022 14:55
+19
КАКАЯ ЖАЛАСТЬ...
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01.03.2022 14:53
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КАКАЯ ЖАЛАСТЬ...
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01.03.2022 14:53 Відповісти
ну і *** з ним
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01.03.2022 14:53 Відповісти
Э нет , так не пойдёт . Аусть трубу выковыряют сначала , продадут как металлолом , а уж потом банкротятся .
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01.03.2022 14:54 Відповісти
Без обслуживания компанией-оператором труба выходит из строя очень быстро
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01.03.2022 14:55 Відповісти
ай ай ай! какайа неприйатность
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01.03.2022 14:54 Відповісти
Yana Pazdrii

Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.
Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.
І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.
І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.
І про циган, які вкрали танк у росіян.
І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.
І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.
І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.
І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.
І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.
І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.
Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.
І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.
І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.
І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.
І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.
І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.
І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.
І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.
І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.
Ще є баба Надя, як голос народу.
Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.
Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.
І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.
І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.
І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.
І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.
І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.
І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ *****!"
Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.
А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.
Слава Україні!
P.S.; А в саундрек пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶 https://t.me/operativnoZSU/9857
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01.03.2022 14:54 Відповісти
Там і садо-мазо триллер можна зняти, як ***** в бункері відтягувало свій кінець.
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01.03.2022 15:13 Відповісти
В США обеспокоены душевным состоянием президента РФ Владимира Путина, который на прошлой неделе приказал начать вторжение в Украину. Об этом 28 февраля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера", отметил телеканал.

Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников сообщил, что Путин полностью изолирован, отчасти из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один, полностью отрезан от большинства своих советников, изолирован географически, единственные люди, разговаривающие с ним, - лизоблюды, которые только подпитывают его обиду".

В американской разведке считают, что Путин сейчас даже не прислушивается к близким к нему олигархам, которые ранее имели ключевое влияние на принятие им решений.

Сенатор-республиканец от штата Флорида, председатель комитета по разведке Сената США Марко Рубио написал в Twitter 26 февраля, что "для многих совершенно очевидно, что с Путиным что-то не так".

"Он всегда был убийцей, но теперь его проблема иная и более значительная. Было бы ошибкой предполагать, что этот Путин отреагирует так же, как пять лет назад", - отметил он.

CNN отметил, что западные страны "настороженно" наблюдают за Путиным после того, как многие страны ввели против РФ жесткие санкции за агрессию в отношении Украины, которые обвалили рубль и привели к закрытию российского фондового рынка. Они опасаются, что эти санкции в сочетании с отсутствием прогресса в Киеве "могут вызвать еще большую ярость непредсказуемого российского лидера", сообщил телеканал. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/1/456924/
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01.03.2022 15:25 Відповісти
позитивчик
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01.03.2022 15:29 Відповісти
Руській "Сєвєрний поток", іді на куй!
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01.03.2022 14:55 Відповісти
❗️ В Украине разблокировали ВКонтакте. В МВД Украины призывают граждан деморализовать противника информационной войной. https://t.me/charter97_org/64278
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01.03.2022 15:03 Відповісти
Я ніколи в цій фуйні не тусувався
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01.03.2022 15:07 Відповісти
Ми крайнє обєспокоєни
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01.03.2022 14:55 Відповісти
Sława Ukrainie !!!

(a degenerat putin = hujło)
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01.03.2022 14:55 Відповісти
Вбивайте цапів.Вони не мають право на життя!
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01.03.2022 14:56 Відповісти
⚡️Советник президента Алексей Арестович: Самая горячая точка сейчас - это Херсон. Там идут уличные бои терробороны с российскими военными. Вторая точка - северо-запад от Киева, где россияне пытаются сгруппироваться, и мы наносим по ним мощные авиационные удары. Также горячей точкой остается Харьков.
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Коротко
Мордор повинен бути знищений.
Касаби!
Vам....піZда.
............
Слава Україні
М
Смерть москалям
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Північний поток - иди на *** !
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Казали туда не лізти!

Не можна співпрацювати з кривавим фюрером!
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Москалі ! Не мучте собі сраку тими нордстрімами, віддайте в добрі руки норвежцям і шведам, наступний день після нордстрім стане прибутковим
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01.03.2022 14:59 Відповісти
Нам ..контрибуцію.а ми вже в оренду
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01.03.2022 15:00 Відповісти
⚡️Instagram заблокировал аккаунты российского телеканала RT в 27 европейских странах.
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01.03.2022 15:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AdK-g2D3yBE БАТЯ ПОВОРОЗНЮК БРАВО УКРАИНА
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01.03.2022 15:01 Відповісти
А как-хе они полетят в Швейцарский суд . Небо то тютю
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01.03.2022 15:03 Відповісти
какое неудачное вложение в акции...
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01.03.2022 15:06 Відповісти
Побыстрее пожалуйста!
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01.03.2022 15:06 Відповісти
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01.03.2022 15:11 Відповісти
FACKING gerhard schröder АААААУУУУ
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01.03.2022 17:47 Відповісти
Fuck these rich fat faggots
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01.03.2022 17:55 Відповісти
 
 