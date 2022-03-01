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Оператор "Північного потоку" на межі банкрутства, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор проекту "Північний потік 2" Nord Stream 2 AG розглядає можливість подання заяви про банкрутство
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.
За даними агентства, компанія працює з фінансовим консультантом над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати провадження у справі про неплатоспроможність у швейцарському суді вже цього тижня.
Також, за словами джерел Reuters, Nord Stream 2 AG розриває контракти із співробітниками. У компанії було зайнято понад 140 людей.
Топ коментарі
+26 olele
показати весь коментар01.03.2022 14:54
+21 NEEGLS S.
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+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.
Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.
І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.
І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.
І про циган, які вкрали танк у росіян.
І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.
І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.
І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.
І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.
І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.
І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.
Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.
І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.
І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.
І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.
І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.
І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.
І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.
І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.
І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.
Ще є баба Надя, як голос народу.
Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.
Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.
І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.
І не забудьте про чела з Дніпра, який насрав на мітку.
І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.
І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.
І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.
І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ *****!"
Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.
А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.
Слава Україні!
P.S.; А в саундрек пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані 🐷🐶 https://t.me/operativnoZSU/9857
Высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера", отметил телеканал.
Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников сообщил, что Путин полностью изолирован, отчасти из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один, полностью отрезан от большинства своих советников, изолирован географически, единственные люди, разговаривающие с ним, - лизоблюды, которые только подпитывают его обиду".
В американской разведке считают, что Путин сейчас даже не прислушивается к близким к нему олигархам, которые ранее имели ключевое влияние на принятие им решений.
Сенатор-республиканец от штата Флорида, председатель комитета по разведке Сената США Марко Рубио написал в Twitter 26 февраля, что "для многих совершенно очевидно, что с Путиным что-то не так".
"Он всегда был убийцей, но теперь его проблема иная и более значительная. Было бы ошибкой предполагать, что этот Путин отреагирует так же, как пять лет назад", - отметил он.
CNN отметил, что западные страны "настороженно" наблюдают за Путиным после того, как многие страны ввели против РФ жесткие санкции за агрессию в отношении Украины, которые обвалили рубль и привели к закрытию российского фондового рынка. Они опасаются, что эти санкции в сочетании с отсутствием прогресса в Киеве "могут вызвать еще большую ярость непредсказуемого российского лидера", сообщил телеканал. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/1/456924/
(a degenerat putin = hujło)
Мордор повинен бути знищений.
Касаби!
Vам....піZда.
............
Слава Україні
М
Смерть москалям
Не можна співпрацювати з кривавим фюрером!