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США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США вводять санкції проти

Сполучені Штати запроваджують санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.

Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.

Також читайте: Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+60
американці красавчики
Дякуєм за підтримку
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23.02.2022 21:18
+60
Нет, остановили на время сертификацию.
А вот теперь США похоронило его окончательно
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23.02.2022 21:18
+44
А теперь ещё вдогонку немного санкций. Это только разогрев.
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23.02.2022 21:17
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Хитрый Бидон, дал сначала достроить газокачку, а потом ввсел санкции)
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23.02.2022 21:31 Відповісти
у русских это называется "покрась и выкинь"
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23.02.2022 21:32 Відповісти
ще б перший потік зупинили було б дуже добре .
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23.02.2022 21:31 Відповісти
Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.
===
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия. Байден просто стебётся над убогим невзирая на свой возраст.
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23.02.2022 21:31 Відповісти
Варніґ, директор даного "ґешефта" -- не лише колишній штазист, а й дружбан пуйла. Така мордяка, що не одної цеглини просить...
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23.02.2022 21:32 Відповісти
Отключите Рашу от SWIFT, закройте визы, арестуйте все активы олигархов, их детей, жён, любовниц и все тоже сделайте против путлера. Через два дня эти же олигархи сами вынесут этого ********* карлика из Кремля вперёд ногами.
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23.02.2022 21:32 Відповісти
Можно просто жителям рашки визы в ЕС отменить. Точно также вынесут пуйла из кремля.
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23.02.2022 21:35 Відповісти
Не винесуть. Вони там всі професійні "тэрпиллы".
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23.02.2022 23:31 Відповісти
Посол Японии в Украине, не в пример своим коллегам из западных стран, не испугался угрозы вторжения российских войск и остался в Киеве. Из Токио ему доставили самурайский меч и традиционные доспехи его прадеда. Переодевшийся в них дипломат объявил в своем блоге: «Самурай должен защищать страну в которой находится. Слава Японії, Слава Україні!»

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23.02.2022 21:33 Відповісти
респектище!!!!
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23.02.2022 21:36 Відповісти
Чим не козак !!!
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23.02.2022 22:23 Відповісти
Дуже сподіваюся, що коли все почнеться, Японія вступить у війну.
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23.02.2022 23:12 Відповісти
Краще не треба. Війна це хрєново... Зараз зявились реальні можливості для Японії, Молдови, Грузії, України, Німеччини, Фінляндії, Польші та Китаю повернути поцуплені та загарбані кацапами території. ... І все тому що колись ***** вчасно не покарали за Грузію та "Кримнаш"... Дувся, дувся і ... лопнув... Федерацію *****стану очікує новий "парад суверенітетів"...
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01.03.2022 15:04 Відповісти
Продам недорого трубу. 1200 км. Лежит на дне Балтийского моря. Только самовывоз. Позвонить по тел.: +1-333-223-322, спросить дедушку Джо.
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23.02.2022 21:33 Відповісти
Оптові знижки діють ???
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23.02.2022 23:21 Відповісти
А теперь объясните тем кто не понял...
Проект кацапо-европейский...каким боком к нему США?
По логике они могут попросить европейцев ...но как санкции наложить если честно вопрос
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23.02.2022 21:35 Відповісти
Да легко. Санкции против руководства компании - запрет на въезд в США например, и на работу с этой компанией американским фирмам. Короче санкции для галочки. Обсуждать даже нечего.
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23.02.2022 21:40 Відповісти
что ты свиноцабака Во-Во так мечешься...?
вам же это на пользу...!
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23.02.2022 21:45 Відповісти
Тупой вопроос,даже влом отвечать.
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23.02.2022 21:42 Відповісти
читай уважно..... проти керівників
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23.02.2022 21:45 Відповісти
Вот они...официально
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23.02.2022 21:53 Відповісти
Конторы которые имеют право сертифицировать уже не смогут сертифицировать ничего если не прекратят сертифицировать СП2 сейчас. ХУХ
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23.02.2022 21:46 Відповісти
Завтра четверг, не базарный день, но думаю к деревянному подбегает песец.
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23.02.2022 21:39 Відповісти
сейчас уже 81.26 за американскую гривну
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23.02.2022 21:46 Відповісти
Ты говнубль назвал ГРИВНОЙ?
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23.02.2022 21:58 Відповісти
Перекосило?
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23.02.2022 22:03 Відповісти
Лучше присмотрись, что он написал
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23.02.2022 22:55 Відповісти
Простой вопрос. Ты сравнивал то, что типа он написал с петиным высером о ЧП 2018 года? Нет, не сравнивал. Ленивое. А я - сравнил. Не поверишь, как и анмюры и прочая нечисть защиты шыкаладного блага - разницы -НЕТ. Еще раз повторю для долбо@ бов типа тебя . Разницы между текстами объявления чоаоладником ЧП и текстом сегодняшнего заявления - ноль. Почему ты не видишь на ветке стрелков, анмуров, скотманов? Ни единого. Обос@ались вместе с петей..Просто фильтруй базар в общении с незнакомыми людьми, но. Ты
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23.02.2022 23:20 Відповісти
Я сейчас обсуждаю выражение:
"сейчас уже 81.26 за американскую гривну"

А вы?
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23.02.2022 23:37 Відповісти
Прочитать выше написанное для петродворца на плечах - влом, проще забанить, ай красава!
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24.02.2022 04:25 Відповісти
God bless America🇺🇲
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23.02.2022 21:43 Відповісти
Evropa uze icet gde zakupat gaz bez raski,na stole takze sankciji na neft s raski .
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23.02.2022 21:43 Відповісти
"полезные санкции" борозды не испортят
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23.02.2022 21:48 Відповісти
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23.02.2022 21:49 Відповісти
Реально ***** может остановить только эмбарго на продажу нефти..но его не будет...
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23.02.2022 22:01 Відповісти
"Реально ***** может остановить" смерть.
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23.02.2022 22:13 Відповісти
Ему самое время сказать: "Я устал, я ухожу".
А то придётся отъехать.
Что с путиным - ОН ОТЪЕХАЛ.
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23.02.2022 23:08 Відповісти
Питання виключно до присутніх кацапських *********: це і є та сама ваша засмикана, як берлінська шлюха, "пабєда", чи нам треба буде ще трохі почекати ???
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23.02.2022 23:29 Відповісти
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