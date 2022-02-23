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США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сполучені Штати запроваджують санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.
Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.
Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.
Топ коментарі
+60 Виталий Головченко
показати весь коментар23.02.2022 21:18
+60 Влад Тараненко
показати весь коментар23.02.2022 21:18
+44 Aleksey NotBad
показати весь коментар23.02.2022 21:17
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Будь ласка, зачекайте...
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Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия. Байден просто стебётся над убогим невзирая на свой возраст.
Проект кацапо-европейский...каким боком к нему США?
По логике они могут попросить европейцев ...но как санкции наложить если честно вопрос
вам же это на пользу...!
"сейчас уже 81.26 за американскую гривну"
А вы?
А то придётся отъехать.
Что с путиным - ОН ОТЪЕХАЛ.