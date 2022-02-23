США вводять санкції проти "Північного потоку-2" та його керівників

Сполучені Штати запроваджують санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.

Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.

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