Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц
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Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Мінекономіки ФРН дані відповідні вказівки, сказав він.
Шольц заявив, що газопровід не може бути запущений в цих кризових умовах.
Він сказав журналістам у Берліні, що його уряд вживає заходів у відповідь на дії Росії в Україні.
Водночас, Шольц назвав відмову Берліна постачати Києву зброю "незмінною ситуацією".
У ході пресконференції у вівторок канцлер засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна "визнати" "незалежність" "ЛДНР" та назвав це серйозним порушенням міжнародного права.
Він заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.
Як підкреслив Шольц, Росія порушила міжнародні домовленості та зробила "незбагненний, невиправданий" крок. Він сказав, що ситуацію треба оцінити наново, і зокрема це стосується газопроводу.
"Росія не має підтримки у світі", — сказав політик.
Він висловив "величезну повагу" президенту України Володимиру Зеленському.
"На цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації. ... Для Європи йде війна на сході. Таку катастрофу необхідно запобігти", – сказав Шольц.
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https://www.dw.com/ru/sholc-vvod-v-jekspluataciju-severnogo-potoka-2-zamorazhivaetsja/a-60870928
Видання роз'яснює, що йдеться про вимогу зареєструвати оператора проєкту як німецьку юридичну особу і що такий крок допоможе уникнути можливих американських санкцій у майбутньому.
пи...т немцы ,лавируя на крутых поворотах.
Лошадь еще вчера спрогнозировал что вся европа выскажет озабоченность и угомонится, все давление на сегодня на бензоколонку это СП, и ВСЕ кто в доле этого СП понимают, нужно искать обход чтобы и "санкции" работали и бизнес не страдал.Немцы дали касок и на пальцах разводят дальше с путлером свои интересы.
Европа закупает газ по SPOT (на месте). Контракт с Украиной с РФ заканчивается.
Общался сегодня с друзьями в Германии, они робщут по поводу цен на энергоносители.
1. Насколько он, используя свои связи с Катаром и прочими странами региона организует мостик поставок газа в Европу.
2. Сможет или нет возобновить переговорный процесс с Ираном и оторвать его от влияния кацапов.
Если это произойдёт, то к 2024 году кацапы будут стоять на коленях, умоляя купить их газ будь по какой трубе.
Джерело: https://censor.net/ua/n3318004
Що ще не вигадали причину не постачання? Бо спершу, Німеччина не постачала зброї, бо не хотіла, щоб її зброя використовувалась на війні і не було геноциду, потім, щоб не вийти з нормандського процесу (якого з вчора вже не існує). А зараз що за причина? Яйця мішають чи те що їх не має? А призупинити сертифікацію - це недосанкція, завтра поновите і все. Це ж не відмова від СП-2?