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Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина зупинила сертифікацію

Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мінекономіки ФРН дані відповідні вказівки, сказав він.

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Шольц заявив, що газопровід не може бути запущений в цих кризових умовах.

Він сказав журналістам у Берліні, що його уряд вживає заходів у відповідь на дії Росії в Україні.

Водночас, Шольц назвав відмову Берліна постачати Києву зброю "незмінною ситуацією".

У ході пресконференції у вівторок канцлер засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна "визнати" "незалежність" "ЛДНР" та назвав це серйозним порушенням міжнародного права.

Він заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Як підкреслив Шольц, Росія порушила міжнародні домовленості та зробила "незбагненний, невиправданий" крок. Він сказав, що ситуацію треба оцінити наново, і зокрема це стосується газопроводу.

"Росія не має підтримки у світі", — сказав політик.

Він висловив "величезну повагу" президенту України Володимиру Зеленському.

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"На цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації. ... Для Європи йде війна на сході. Таку катастрофу необхідно запобігти", – сказав Шольц.
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Топ коментарі
+67
А от за це дякую.
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22.02.2022 13:17
+42
Список депутатів фракції "Слуга Народу", які НЕ підтримали включення до порядку денного законопроекта про збільшення фінансування ЗСУ (голосували проти, утримались, не голосували або відсутні):

Арахамія Давид Георгійович ,
Арістов Юрій Юрійович ,
Бабак Сергій Віталійович ,
Безгін Віталій Юрійович ,
Безугла Мар'яна Володимирівна ,
Боблях Андрій Ростиславович ,
Богданець Андрій Володимирович ,
Богуцька Єлізавета Петрівна ,
Брагар Євгеній Вадимович ,
Бужанський Максим Аркадійович ,
Вагнєр Вікторія Олександрівна ,
Васильковський Ігор Ігорович ,
Веніславський Федір Володимирович ,
Войцехівський Віталій Олександрович ,
Володіна Дар'я Артемівна ,
Галайчук Вадим Сергійович ,
Галушко Микола Леонідович ,
Герасименко Ігор Леонідович ,
Герус Андрій Михайлович ,
Гетманцев Данило Олександрович ,
Горобець Олександр Сергійович ,
Гришина Юлія Миколаївна ,
Гузенко Максим Васильович ,
Дануца Олександр Анатолійович ,
Діденко Юлія Олександрівна ,
Драбовський Анатолій Григорович ,
Жмеренецький Олексій Сергійович ,
Завітневич Олександр Михайлович ,
Задорожний Андрій Вікторович ,
Задорожній Микола Миколайович ,
Здебський Юрій Вікторович ,
Іванов Володимир Ілліч ,
Іонушас Сергій Костянтинович ,
Калаур Іван Романович ,
Кальченко Сергій Віталійович ,
Каптєлов Роман Володимирович ,
Касай Геннадій Олександрович ,
Касай Костянтин Іванович ,
Кінзбурська Вікторія Олександрівна ,
Кісєль Юрій Григорович ,
Ковальов Артем Володимирович ,
Ковальов Олексій Іванович ,
Козир Сергій В'ячеславович ,
Колебошин Сергій Валерійович ,
Колісник Анна Сергіївна ,
Колюх Валерій Вікторович ,
Копанчук Олена Євгенівна ,
Копиленко Олександр Любимович ,
Костюк Дмитро Сергійович ,
Костюх Анатолій Вячеславович ,
Кравчук Євгенія Михайлівна ,
Крейденко Володимир Вікторович ,
Культенко Артем Валерійович ,
Кунаєв Артем Юрійович ,
Литвиненко Сергій Анатолійович ,
Літвінов Олександр Миколайович ,
Лічман Ганна Василівна ,
Ляшенко Анастасія Олексіївна ,
Марусяк Олег Романович ,
Марчук Ігор Петрович ,
Матусевич Олександр Борисович ,
Мельник Павло Вікторович ,
Мовчан Олексій Васильович ,
Мотовиловець Андрій Вікторович ,
Мошенець Олена Володимирівна ,
Нікітіна Марина Вікторівна ,
Пасічний Олександр Станіславович ,
Перебийніс Максим Вікторович ,
Підласа Роксолана Андріївна ,
Пушкаренко Арсеній Михайлович ,
Радіна Анастасія Олегівна ,
Руденко Ольга Сергіївна ,
Савченко Ольга Станіславівна ,
Саламаха Орест Ігорович ,
Санченко Олександр Володимирович ,
Северин Сергій Сергійович ,
Семінський Олег Валерійович ,
Сова Олександр Георгійович ,
Тарасов Олег Сергійович ,
Тимофійчук Володимир Ярославович , Ткаченко Максим Миколайович ,
Торохтій Богдан Григорович ,
Трухін Олександр Миколайович ,
Устенко Олексій Олегович ,
Фріс Ігор Павлович ,
Холодов Андрій Іванович ,
Чернєв Єгор Володимирович ,
Чернявський Степан Миколайович ,
Швець Сергій Федорович ,
Шипайло Остап Ігорович ,
Шол Маргарита Віталіївна ,
Шуляк Олена Олексіївна ,
Яковлєва Неллі Іллівна ,
Яременко Богдан Васильович

За проголосували 147 депутатів СН
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22.02.2022 13:18
+21
І це лише початок в плані санкцій.
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22.02.2022 13:18
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Значит ты признаешь, что вы фашисты, и твоё пукин *****? Вопрос риторический
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22.02.2022 14:16 Відповісти
Скотомордые кацапоуроды, поздравляю вас с Новым 1937 годом!
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Дякую!
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Зупинили? Це фігня. Можу збити на кон'як, що взимку по цьому потоці піде газ, якщо його не *********** якісь добрі люди.
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Як це зупинила? Це ж чистий бізнес-проект, купи-продай.
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22.02.2022 13:49 Відповісти
давно пора
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Шольц ніяк не може догнати, що раша клала на всі закони і домовленності...
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22.02.2022 13:50 Відповісти
а только ли от Германии зависит запуск и сертификация этого "Сев.поток-2" ??? Нет,не только,потому как сертификация должна пройти процедуру признания не только Германией.Шольц знает,что другие не сертицикуют...а вот вот оружие Германия продолжает не давать самостоятельно..рано хлопать в ладоши и чувствовать "поддержку" Германией.нужно посмогтреть,насколько Германия пойдёт по пути санкций,где только она может их решать..
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22.02.2022 13:51 Відповісти
Що значить "зупинила"? А він що,хіба працював?
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22.02.2022 13:56 Відповісти
Что бы он заработал его нужно сначала сертифицировать
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22.02.2022 15:32 Відповісти
11 млрд$ покоятся с миром на дне Балтийского моря. Хочется верить, что навсегда.
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22.02.2022 14:01 Відповісти
кажуть шо водород могут запустить
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22.02.2022 14:10 Відповісти
На бункер тваво *****? Было бы замечательно
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22.02.2022 14:27 Відповісти
Попередять у трубу))
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22.02.2022 14:47 Відповісти
с учетом всей необходимой инфраструктуры более 100 лярдов американских гривен. и это в ценах 2008 года. https://www.forbes.ru/biznes/386611-nepokorennaya-evropa-kakuyu-cenu-pridetsya-zaplatit-rossii-za-severnyy-potok-2
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22.02.2022 16:12 Відповісти
К сожалению, всего лишь приостановила. Я думаю есть очень высокая вероятность, что его запустят к 2024 году, когда контракт между Газпромом и Украиной подойдет к концу. Так что пока рано радоватся.
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22.02.2022 14:03 Відповісти
К несожалению твоё пукин *****, а Германия именно остановила сп2
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22.02.2022 14:28 Відповісти
В Европе растут цены на электричество,и углеводороды-Европа никогда не откажется от росийских нефтегаза. разве что в случае когда бомбы на Киев будут падать. Тоесть рашка всегда будет получать своих 200-500 миллиардов долларов в год с продажи нефтегаза
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22.02.2022 16:03 Відповісти
Они откажутся от него в любом случае из-за перехода ЕС на зеленые источники энергии. Но этот процесс будет растянут во времени и займет от 20 до 40 лет.
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22.02.2022 17:13 Відповісти
По словам Олафа Шольца, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет заморожен. Решение о приостановке сертификации принято на фоне признания РФ независимости "ЛНР" и "ДНР".

https://www.dw.com/ru/sholc-vvod-v-jekspluataciju-severnogo-potoka-2-zamorazhivaetsja/a-60870928
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22.02.2022 16:58 Відповісти
Так вот я об этом и говорю. Он не заявил о выходе из проекта. Замороженное можно разморозить. Именно поэтому такой оборот использован. Понятно что это будет не сегодня и не завтра, до 24 года еще есть время.
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22.02.2022 17:12 Відповісти
Акции газпром мінус 18 %за 5 дней.... Зиму прошли в Европе .... Китай клепает газовозы. Катар увеличивает поставки газа на Европу ... За лето в Польше построят пару терминалов по приемке газа....Экономика рашки фс
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22.02.2022 15:04 Відповісти
Німці можуть думати, що Росія далеко і їх це не торкнеться, як, наприклад, Прибалтики. Згадайте як Росія купила з потрошками суд над Марківим в Італії, як підігріла "жилети" або Каталонію. Німеччина здригнеться від культурного шоку і корупції але буде трохи запізно. Німецький порядок і чистота підуть в небуття. Хтось пам'ятає як у Німеччнині хотіли злити всі види шкіл в одну? Випадок з "Лізою" буде невинною витівкою.
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22.02.2022 14:06 Відповісти
Німеччина призупинила сертифікацію газогону "Північний потік-2" за домовленістю з "Газпромом", пише одна з провідних газет Польщі - Gazeta Wyborcza.

Видання роз'яснює, що йдеться про вимогу зареєструвати оператора проєкту як німецьку юридичну особу і що такий крок допоможе уникнути можливих американських санкцій у майбутньому.

пи...т немцы ,лавируя на крутых поворотах.
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Не бреши лаптеногое
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22.02.2022 14:29 Відповісти
дятел, это одна из главных газет польши, нашего союзника, а там инфу знают поближе, чем такие как ты упоротые зебуины.Иди послушай комика тогда, он тебе дичь вольет в уши.
Лошадь еще вчера спрогнозировал что вся европа выскажет озабоченность и угомонится, все давление на сегодня на бензоколонку это СП, и ВСЕ кто в доле этого СП понимают, нужно искать обход чтобы и "санкции" работали и бизнес не страдал.Немцы дали касок и на пальцах разводят дальше с путлером свои интересы.
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22.02.2022 14:54 Відповісти
Газ уже подорожал на 16%. Насколько Германия готова?
Европа закупает газ по SPOT (на месте). Контракт с Украиной с РФ заканчивается.
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22.02.2022 14:27 Відповісти
Шо мордовское, жалко своего *****? Лошком оказался
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22.02.2022 14:30 Відповісти
Твоего ***** мне не жалко!
Общался сегодня с друзьями в Германии, они робщут по поводу цен на энергоносители.
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22.02.2022 15:56 Відповісти
Это - победа! Теперь понятно, в чем заключалась многоходовка: вынудить х-ла выйти первым из невыгодных для Украины минских соглашений и вынудить Германию остановить СП-2! И все это получилось сделать почти без жертв для Украины и без вторжения! Блестящая победа западной дипломатии, которая войдет в учебники!
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22.02.2022 14:31 Відповісти
А теперь всё зависит от Байдена.
1. Насколько он, используя свои связи с Катаром и прочими странами региона организует мостик поставок газа в Европу.
2. Сможет или нет возобновить переговорный процесс с Ираном и оторвать его от влияния кацапов.
Если это произойдёт, то к 2024 году кацапы будут стоять на коленях, умоляя купить их газ будь по какой трубе.
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22.02.2022 14:39 Відповісти
Меркель расстроилась
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22.02.2022 14:42 Відповісти
Коммунистка)))) вставте мем «я твоя труба шатал
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22.02.2022 14:48 Відповісти
А за що ви всі дякуєте? Призупинити, не є зупинити, або відмовитись. Призупинити можна на день, на тиждень, місяць. Як все затихне спокійно качати газ. Я не вірю жодному слову німців, окрім того, що зброю вони не нададуть. Якби вони розхерачили той газошлях, можна було би дякувати. А так це все велике наїбалово.
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22.02.2022 14:56 Відповісти
Ну это лучше чем обеспокоиность
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22.02.2022 15:38 Відповісти
Рашка накопила 600 миллиардов баксов. потеря на транзите по СП3-примерно 3-5 мтлрд в год. Для нее как укус комара учитывая что выросли цены и за экспорт неттегаза она в год будет иметь 300-500 миллиардов. Но всеравно хорошо что временно заблокировали СП2. Ведь его ввод в эксплуатацию означает закрытие Украинского транзита и огромные потери Украины т этого. Плюс возможность Рашке вести большую войну в Украине не беспокоясь о том что может быь поврежден украинский газопровод от военных действий
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22.02.2022 16:01 Відповісти
Водночас, Шольц назвав відмову Берліна постачати Києву зброю "незмінною ситуацією"
Джерело: https://censor.net/ua/n3318004

Що ще не вигадали причину не постачання? Бо спершу, Німеччина не постачала зброї, бо не хотіла, щоб її зброя використовувалась на війні і не було геноциду, потім, щоб не вийти з нормандського процесу (якого з вчора вже не існує). А зараз що за причина? Яйця мішають чи те що їх не має? А призупинити сертифікацію - це недосанкція, завтра поновите і все. Це ж не відмова від СП-2?
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22.02.2022 16:25 Відповісти
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22.02.2022 16:39 Відповісти
немцам - НЕ ВЕРЮ!!!!
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22.02.2022 17:01 Відповісти
Фрау Штазі на посту канцлера замінив герр Штазі, от і усе.
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22.02.2022 19:35 Відповісти
УХ ТИ! а я думав, що вони злиються, як завжди... і все ще є сумніви, бо можуть тимчасово призупинити, а через декілька місяців, коли все вляжеться - тимчасово відновити!!! треба слідкувати за руками!
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22.02.2022 20:01 Відповісти
Пускай посидят без газа, все равно прибегут к РФ
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22.02.2022 21:26 Відповісти
добре.
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22.02.2022 23:53 Відповісти
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