Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Мінекономіки ФРН дані відповідні вказівки, сказав він.

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Шольц заявив, що газопровід не може бути запущений в цих кризових умовах.

Він сказав журналістам у Берліні, що його уряд вживає заходів у відповідь на дії Росії в Україні.

Водночас, Шольц назвав відмову Берліна постачати Києву зброю "незмінною ситуацією".

У ході пресконференції у вівторок канцлер засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна "визнати" "незалежність" "ЛДНР" та назвав це серйозним порушенням міжнародного права.

Він заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Як підкреслив Шольц, Росія порушила міжнародні домовленості та зробила "незбагненний, невиправданий" крок. Він сказав, що ситуацію треба оцінити наново, і зокрема це стосується газопроводу.

"Росія не має підтримки у світі", — сказав політик.

Він висловив "величезну повагу" президенту України Володимиру Зеленському.

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"На цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації. ... Для Європи йде війна на сході. Таку катастрофу необхідно запобігти", – сказав Шольц.