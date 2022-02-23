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Байден (2382) санкции (10615) США (23182) Северный поток (1428)

США вводят санкции против "Северного потока-2" и его руководителей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США вводят санкции против

Соединенные Штаты вводят санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Это будет первый пакет санкций в ответ на действия России в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – заявил президент США Джо Байден.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

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Топ комментарии
+60
американці красавчики
Дякуєм за підтримку
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23.02.2022 21:18
+60
Нет, остановили на время сертификацию.
А вот теперь США похоронило его окончательно
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23.02.2022 21:18
+44
А теперь ещё вдогонку немного санкций. Это только разогрев.
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23.02.2022 21:17
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Хитрый Бидон, дал сначала достроить газокачку, а потом ввсел санкции)
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23.02.2022 21:31 Ответить
у русских это называется "покрась и выкинь"
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23.02.2022 21:32 Ответить
ще б перший потік зупинили було б дуже добре .
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23.02.2022 21:31 Ответить
Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.
===
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия. Байден просто стебётся над убогим невзирая на свой возраст.
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23.02.2022 21:31 Ответить
Варніґ, директор даного "ґешефта" -- не лише колишній штазист, а й дружбан пуйла. Така мордяка, що не одної цеглини просить...
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23.02.2022 21:32 Ответить
Отключите Рашу от SWIFT, закройте визы, арестуйте все активы олигархов, их детей, жён, любовниц и все тоже сделайте против путлера. Через два дня эти же олигархи сами вынесут этого ********* карлика из Кремля вперёд ногами.
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23.02.2022 21:32 Ответить
Можно просто жителям рашки визы в ЕС отменить. Точно также вынесут пуйла из кремля.
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23.02.2022 21:35 Ответить
Не винесуть. Вони там всі професійні "тэрпиллы".
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23.02.2022 23:31 Ответить
Посол Японии в Украине, не в пример своим коллегам из западных стран, не испугался угрозы вторжения российских войск и остался в Киеве. Из Токио ему доставили самурайский меч и традиционные доспехи его прадеда. Переодевшийся в них дипломат объявил в своем блоге: «Самурай должен защищать страну в которой находится. Слава Японії, Слава Україні!»

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23.02.2022 21:33 Ответить
респектище!!!!
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23.02.2022 21:36 Ответить
Чим не козак !!!
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23.02.2022 22:23 Ответить
Дуже сподіваюся, що коли все почнеться, Японія вступить у війну.
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23.02.2022 23:12 Ответить
Краще не треба. Війна це хрєново... Зараз зявились реальні можливості для Японії, Молдови, Грузії, України, Німеччини, Фінляндії, Польші та Китаю повернути поцуплені та загарбані кацапами території. ... І все тому що колись ***** вчасно не покарали за Грузію та "Кримнаш"... Дувся, дувся і ... лопнув... Федерацію *****стану очікує новий "парад суверенітетів"...
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01.03.2022 15:04 Ответить
Продам недорого трубу. 1200 км. Лежит на дне Балтийского моря. Только самовывоз. Позвонить по тел.: +1-333-223-322, спросить дедушку Джо.
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23.02.2022 21:33 Ответить
Оптові знижки діють ???
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23.02.2022 23:21 Ответить
А теперь объясните тем кто не понял...
Проект кацапо-европейский...каким боком к нему США?
По логике они могут попросить европейцев ...но как санкции наложить если честно вопрос
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23.02.2022 21:35 Ответить
Да легко. Санкции против руководства компании - запрет на въезд в США например, и на работу с этой компанией американским фирмам. Короче санкции для галочки. Обсуждать даже нечего.
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23.02.2022 21:40 Ответить
что ты свиноцабака Во-Во так мечешься...?
вам же это на пользу...!
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23.02.2022 21:45 Ответить
Тупой вопроос,даже влом отвечать.
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23.02.2022 21:42 Ответить
читай уважно..... проти керівників
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23.02.2022 21:45 Ответить
Вот они...официально
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23.02.2022 21:53 Ответить
Конторы которые имеют право сертифицировать уже не смогут сертифицировать ничего если не прекратят сертифицировать СП2 сейчас. ХУХ
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23.02.2022 21:46 Ответить
Завтра четверг, не базарный день, но думаю к деревянному подбегает песец.
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23.02.2022 21:39 Ответить
сейчас уже 81.26 за американскую гривну
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23.02.2022 21:46 Ответить
Ты говнубль назвал ГРИВНОЙ?
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23.02.2022 21:58 Ответить
Перекосило?
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23.02.2022 22:03 Ответить
Лучше присмотрись, что он написал
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23.02.2022 22:55 Ответить
Простой вопрос. Ты сравнивал то, что типа он написал с петиным высером о ЧП 2018 года? Нет, не сравнивал. Ленивое. А я - сравнил. Не поверишь, как и анмюры и прочая нечисть защиты шыкаладного блага - разницы -НЕТ. Еще раз повторю для долбо@ бов типа тебя . Разницы между текстами объявления чоаоладником ЧП и текстом сегодняшнего заявления - ноль. Почему ты не видишь на ветке стрелков, анмуров, скотманов? Ни единого. Обос@ались вместе с петей..Просто фильтруй базар в общении с незнакомыми людьми, но. Ты
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23.02.2022 23:20 Ответить
Я сейчас обсуждаю выражение:
"сейчас уже 81.26 за американскую гривну"

А вы?
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23.02.2022 23:37 Ответить
Прочитать выше написанное для петродворца на плечах - влом, проще забанить, ай красава!
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24.02.2022 04:25 Ответить
God bless America🇺🇲
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23.02.2022 21:43 Ответить
Evropa uze icet gde zakupat gaz bez raski,na stole takze sankciji na neft s raski .
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23.02.2022 21:43 Ответить
"полезные санкции" борозды не испортят
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23.02.2022 21:48 Ответить
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23.02.2022 21:49 Ответить
Реально ***** может остановить только эмбарго на продажу нефти..но его не будет...
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23.02.2022 22:01 Ответить
"Реально ***** может остановить" смерть.
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23.02.2022 22:13 Ответить
Ему самое время сказать: "Я устал, я ухожу".
А то придётся отъехать.
Что с путиным - ОН ОТЪЕХАЛ.
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23.02.2022 23:08 Ответить
Питання виключно до присутніх кацапських *********: це і є та сама ваша засмикана, як берлінська шлюха, "пабєда", чи нам треба буде ще трохі почекати ???
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23.02.2022 23:29 Ответить
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