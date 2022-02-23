США вводят санкции против "Северного потока-2" и его руководителей

Соединенные Штаты вводят санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Это будет первый пакет санкций в ответ на действия России в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – заявил президент США Джо Байден.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

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