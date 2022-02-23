25 570 140
США вводят санкции против "Северного потока-2" и его руководителей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Соединенные Штаты вводят санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Это будет первый пакет санкций в ответ на действия России в Украине.
Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей. Эти шаги являются еще одной частью нашего первого транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я уже дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – заявил президент США Джо Байден.
Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.
Топ комментарии
+60 Виталий Головченко
показать весь комментарий23.02.2022 21:18
+60 Влад Тараненко
показать весь комментарий23.02.2022 21:18
+44 Aleksey NotBad
показать весь комментарий23.02.2022 21:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
===
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия. Байден просто стебётся над убогим невзирая на свой возраст.
Проект кацапо-европейский...каким боком к нему США?
По логике они могут попросить европейцев ...но как санкции наложить если честно вопрос
вам же это на пользу...!
"сейчас уже 81.26 за американскую гривну"
А вы?
А то придётся отъехать.
Что с путиным - ОН ОТЪЕХАЛ.