Россиянам могут запретить въезд в ЕС, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что санкции против России могут дойти до такой точки, что ее гражданам будет запрещен въезд в страны Европейского союза.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться к тому порядку, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена, - ред.), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", - отметил Дуда.

По его словам, международное сообщество пытается обеспечить мир для своих граждан.

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"Демократические страны должны сделать сегодня все, чтобы сдержать агрессора. Я глубоко верю, в это как президент страны-участницы ЕС и НАТО …, что нам удастся сделать это мирным путем и эффективно. Хотя беру во внимание и то, что санкции должны быть очень мощными. И как сосед, поскольку Польша граничит с Калининградской областью России, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя так, топтать международное право, атаковать мирные страны… такие далеко идущие шаги будут необходимы", - добавил Дуда.