Россиянам могут запретить въезд в ЕС, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда допускает, что санкции против России могут дойти до такой точки, что ее гражданам будет запрещен въезд в страны Европейского союза.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться к тому порядку, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена, - ред.), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", - отметил Дуда.
По его словам, международное сообщество пытается обеспечить мир для своих граждан.
"Демократические страны должны сделать сегодня все, чтобы сдержать агрессора. Я глубоко верю, в это как президент страны-участницы ЕС и НАТО …, что нам удастся сделать это мирным путем и эффективно. Хотя беру во внимание и то, что санкции должны быть очень мощными. И как сосед, поскольку Польша граничит с Калининградской областью России, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя так, топтать международное право, атаковать мирные страны… такие далеко идущие шаги будут необходимы", - добавил Дуда.
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И кацапы порвут хремлевских маразматиков на тряпки
А судя по гробовому молчанию (на эту тему) решающих стран ... такие санкции не рассматриваются ими в принципе.
Право на перебування в країні не є базовим . Кожна країна вирішує , чи бажає вона ось це "диво в піррях" бачити в себе в країні .
Давно пора поменять на границах плакаты "Нехай щастить!" на "Нех@й шастать!".
Надеюсь ума хватит не доводить до точки кипения.
А вы, цапы, прикрываясь братством, когда у нас хата горела, бежали грабить и убивать!
Вы подлый народец, воспользовались моментом, чтобы ударить сзади, в спину.
Вы признали границы, договора о Дружбе и сотрудничестве, Будапештский... вы на все плюнули и решили, что настало время проснуться ордынцам!
Я думаю, что до того не дойдет.
Визовый режим просто необходим с козломордыми.
Якщо з їхньої ініціативи запровадять такі санкції, світ позбудеться свинособак, а ми - агресора. І буде ***** расп'ятим мальчіком ф трусіках.