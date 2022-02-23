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Новости За рубежом
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Россия (91250) санкции (10615) Дуда (639)

Россиянам могут запретить въезд в ЕС, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россиянам могут запретить въезд в ЕС, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда допускает, что санкции против России могут дойти до такой точки, что ее гражданам будет запрещен въезд в страны Европейского союза.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Сложно понять, почему Путин действует таким образом, чтобы вернуться к тому порядку, когда возможность путешествовать по миру (будет ограничена, - ред.), ведь мир был закрыт для большинства тогдашних граждан Советского Союза. Так это сегодня выглядит", - отметил Дуда.

По его словам, международное сообщество пытается обеспечить мир для своих граждан.

Читайте также: Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда

"Демократические страны должны сделать сегодня все, чтобы сдержать агрессора. Я глубоко верю, в это как президент страны-участницы ЕС и НАТО …, что нам удастся сделать это мирным путем и эффективно. Хотя беру во внимание и то, что санкции должны быть очень мощными. И как сосед, поскольку Польша граничит с Калининградской областью России, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя так, топтать международное право, атаковать мирные страны… такие далеко идущие шаги будут необходимы", - добавил Дуда.
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Топ комментарии
+65
дуже добре.
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23.02.2022 16:47
+45
Давно пора + депортировать все семейки депутатов да и остальный рускомирных
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23.02.2022 16:48
+38
ЦЕ - МОЯ - МРІЯ !!!!
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23.02.2022 16:48
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Правила форума Совет форумчан
дуже добре.
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23.02.2022 16:47 Ответить
Давно пора + депортировать все семейки депутатов да и остальный рускомирных
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23.02.2022 16:48 Ответить
И граждан лугандонии и крыма
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23.02.2022 16:57 Ответить
Это вряд ли. Частные поездки оленеводов приносят большие деньги в местные бюджеты...
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23.02.2022 16:51 Ответить
За Союзу теж приносили, але...
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23.02.2022 16:55 Ответить
"Двоголову курку" ....у клітку
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23.02.2022 16:47 Ответить
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23.02.2022 16:50 Ответить
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23.02.2022 18:49 Ответить
Было бы круто...
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23.02.2022 16:47 Ответить
Складно зрозуміти? Сомневаюсь, что можно понять психически нездорового человека.
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23.02.2022 16:48 Ответить
если закрыть какцапов в их помойке, может тогда они начнут разгребать там гоу-ноу?
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23.02.2022 16:48 Ответить
Не можуть а саме потрібно заборонити взагалі...
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23.02.2022 16:48 Ответить
Підтримую,хай сидять в своїх зажопинськах.
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23.02.2022 16:48 Ответить
Запретить всем россиянам ( и россиянам с ПАСПОРТАМИ других стран ) въезд в ЕС.
И кацапы порвут хремлевских маразматиков на тряпки
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23.02.2022 16:48 Ответить
Это бы быстро разрушили скрепы в дурных головах и царь голый
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23.02.2022 17:38 Ответить
Ні. По-перше, це стосувалося би максимум 2-3 відсотків населення. Більшості свинособак це до сраки - вони як все життя максимум до райцентру свого їздили так і будуть їздити. Та і серед тих 2-3 відсотків теж - більше половини це б проковтнуло "с нєдоумєнієм - пачєму ето всє нас нєнавідят?"
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23.02.2022 17:54 Ответить
10-15 % эта та часть которая сосредоточена в крупных городах где жизнь прекрасна и по которым нужно вводить санкции
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23.02.2022 17:58 Ответить
Ага. І абсолютно всі жителі великих міст катаються в ЄС. Пенсіонери з іркутська, прибиральниці з мурманська...
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23.02.2022 18:10 Ответить
А шо это мы так начали переживать за пенсионеров с Иркутска Скажу одну вещь одни мои кацапские родственники не могут поехать в Австралию потому что привились спутником и этим летом собираются в Грецию чтоб получить разрешенную вакцину чтоб попасть в Австралию не все так просто как кажется и в Иркутске есть х-ловкие жополизы а норовят засунутся своим вонючим тухесом в Европы и там орать что они вяликие вот пусть сидять в своих болотах и тихонько учат настоящую ИСТОРИЮ КИЕВСКОЙ РУСИ А НЕ ТУ МУЙНЮ ЧТО П"ДОР рассказывает вот за это им и наказание ПОТОМ РАЗ ПЯТЬ ЭКЗАМЕН НУЖНО СДАТЬ ЭТИМ ДЕБИЛАМ
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23.02.2022 19:02 Ответить
ЦЕ - МОЯ - МРІЯ !!!!
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23.02.2022 16:48 Ответить
МОЯ - ТЕЖ!
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23.02.2022 17:59 Ответить
Мрії, якщо дуже в них віриш, мають властивість збуватись...
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23.02.2022 19:55 Ответить
Ну а пока запрет расеянам запрет на въезд в Польшу,ну пока ЕС думает.слабо?
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23.02.2022 16:48 Ответить
Тут в Польшу только шаромыжники с калининградской области на экскурсии в торговые центры ездят, за вкусными продуктами и качественными вещами, закрывать надо Чехию, Балканы, Германию вот тогда кацапы взвоют.
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23.02.2022 16:55 Ответить
ну вот пусть Дуда с Польши и начнет)
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23.02.2022 16:56 Ответить
Ничо, тут на границе с белорашей массивный заборчик уже заканчивают, могут и от стороны рашистского гетто такой же построить
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23.02.2022 17:06 Ответить
да нет,паспортный контроль,и штамп депорта.звучит получше
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23.02.2022 17:07 Ответить
В Берлине их как в Москве. Не работают, как всегда и везде унижают всех работников из бывшего Союза, соплячня торгует наркотой. Они не работают нигде в мире - инвалиды от рождения ( рукожопость и мания величия)
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23.02.2022 17:40 Ответить
Може нарешті ЄС обнесе високим парканом наймиролюбнішу країну світу
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23.02.2022 16:49 Ответить
Давно пора!!!
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23.02.2022 16:49 Ответить
Дуууже добре
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23.02.2022 16:49 Ответить
Сидіть, пахоми, у своєму сараї.
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23.02.2022 16:49 Ответить
Увы, но подобные (очень правильные!) заявления звучат от ничего не решающих стран.
А судя по гробовому молчанию (на эту тему) решающих стран ... такие санкции не рассматриваются ими в принципе.
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23.02.2022 16:49 Ответить
Еще к этому нужно добавить исключание из всех спортивных соревнование. Там это предмет особого дро..........ча.
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23.02.2022 16:49 Ответить
ви так, між іншим,і Крим повернете в Україну.
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23.02.2022 16:50 Ответить
Це буде одне з найкращих і найсправедливіших рішень Європи після Друнгої світової війни, бо не один пуйло воює, а сотні тисяч російських вбивць рухають металобрухт вдовд кордонів і погрожують, воюють в Україні, Сірії, Грузії та інших країнах..
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23.02.2022 16:51 Ответить
Вот это будет ощутимо, но не критично, критично положить сбербанк и уменьшить покупку углеводородов.
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23.02.2022 16:51 Ответить
Полное эмбарго на рашисткие углевороды, а не уменьшение.
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23.02.2022 16:53 Ответить
это будет на десерт только нужно чтобы и Китай подключился а то не будет эффекта
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23.02.2022 17:01 Ответить
Цього мало, потрібновесь руський мір який осів в Європах і ностальгує за бєрьозками відправити в зад на родіну
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23.02.2022 16:51 Ответить
Тот народ простой в ЕС особо то и не ездит. Египет, Турция, Таиланд, Кипр, Словакия, Черногория, Хорватия, Китай добавился. В ЕС богатые мотаются, купили недвижимость, запретить таким нельзя, а если паспорт, тут ясно. Счета блокировать надо. Но окончательно нельзя по закону. Не сильно испугает.
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23.02.2022 16:51 Ответить
достаточно заблокировать поездки в европу и они взвоют и путлера казнят
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23.02.2022 17:02 Ответить
Сомневаюсь конечно. Они только лет 12 назад мотнулись вроде много. А потом по дешёвке помчались. Чуть не к теме. Инфа условная и по донбалласту. Ещё до начала 14 г у нас появилась статистика выезда наших людей по тур-путёвкам туда, вообще просто за границу отдохнуть. Что любопытно оказалось. Хотя зарплаты даже в 90гг там были больше, и пенсии тоже, шахтёры и прочие меньше всего ездили по заграницам от остальных данных по всей Украине. Это о многом говорит. Но что папуасы--то точно.
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23.02.2022 17:12 Ответить
Усе фігня - вирішується миттєво й ніяка нерухомість не допоможе в"їхати туди , де будуть відповідні розпорядження прикордонним службам .
Право на перебування в країні не є базовим . Кожна країна вирішує , чи бажає вона ось це "диво в піррях" бачити в себе в країні .
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23.02.2022 17:15 Ответить
Давно пора.
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23.02.2022 16:52 Ответить
нех.й шастать, підари!
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23.02.2022 16:54 Ответить
верните беглых опзжешников.
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23.02.2022 16:54 Ответить
Источник в Госдуме: Жириновский всех ******, лёг в ЦКБ, чтобы не голосовать. Теперь мы все невыездные в Европу, а он выездной. Сын юриста одним словом..
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23.02.2022 16:55 Ответить
Та же мысль. Жирик все 30 лет собирался мыть русские лапти в Индийском океане, а как дошло до настоящей войны, залег на больничку.
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23.02.2022 16:58 Ответить
жирика траванули у него говорят мозг не шарит тоесть просто тело-овощ поддерживают на исскуственной стимуляции
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23.02.2022 17:58 Ответить
Это было бы шикарно)
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23.02.2022 16:55 Ответить
Марго Симоньян сегодня всю ночь будет кататься по Москве с американским флагом...
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23.02.2022 16:58 Ответить
А може пора і в Україну заборонити вїзд? Або хоча б візи ввести і видавати їх лиш дисидентам - всі інші в прольоті
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23.02.2022 17:08 Ответить
это мега правильное решение
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23.02.2022 17:13 Ответить
Ну так про всех рассеян и речь.
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23.02.2022 17:30 Ответить
Та тих, хто має можливість їздити на відпочинок та шопінг, буде достатньо, якщо буде повна заборона на в'їзд! Довго "х...о" та його кліка не протримаються! Терпіли не будуть чекати довго - знесуть!
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23.02.2022 18:30 Ответить
80% да. Там тоже Система.
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23.02.2022 18:50 Ответить
Было бы отлично! Еще бы Турция и Египет с Тайванем и Мексикой отказались бы от руссотуристо.
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23.02.2022 17:29 Ответить
Угу. Европа закроет въезд мордорцам, а по Украине они будут шастать, как у себя дома. Слава великому говнокомандующему! Ура три раза.
Давно пора поменять на границах плакаты "Нехай щастить!" на "Нех@й шастать!".
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23.02.2022 17:30 Ответить
Это лечится Майданом за 1 день даже в условиях ЧП.
Надеюсь ума хватит не доводить до точки кипения.
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23.02.2022 17:32 Ответить
Мой Майдан Кацапстан не касался. Мы своего вора на чистую воду выводили.
А вы, цапы, прикрываясь братством, когда у нас хата горела, бежали грабить и убивать!
Вы подлый народец, воспользовались моментом, чтобы ударить сзади, в спину.
Вы признали границы, договора о Дружбе и сотрудничестве, Будапештский... вы на все плюнули и решили, что настало время проснуться ордынцам!
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23.02.2022 18:02 Ответить
В условиях ЧП нельзя проводить Майдан. Противозаконно. Как думаешь, почему на самом деле Зеля его ввел?
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23.02.2022 18:03 Ответить
Когда вольных козаков указы всяких чмырей останавливали?
Я думаю, что до того не дойдет.
Визовый режим просто необходим с козломордыми.
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23.02.2022 18:52 Ответить
ключевое словомогут- но не запретят
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23.02.2022 17:35 Ответить
Обеими руками ЗА! 👏👍🤗
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23.02.2022 17:40 Ответить
Это сладкий сон наяву был бы
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23.02.2022 17:41 Ответить
Все верно ***** делает. Цепных псов нужно дразнить, чтоб злее были. Но это не хозяин делать должен.
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23.02.2022 17:42 Ответить
Поддерживаю.
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23.02.2022 17:51 Ответить
Люто+++++++++
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23.02.2022 17:52 Ответить
Скоро ***** обпісяють на мавзолее
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23.02.2022 17:54 Ответить
основной поток оголтелых это Турция и Египет , но их не закроют . Европа это средний класс и выше , эти побоятся бунтовать у себя в сарае . Потенциальные бунтари , по идее , это богатые и толпа из Египет три звезды . Ну а самый смак , как я писал ранее , река дон по которой плывут гробы .... в хороших - хорошие кацапы , в плохих - плохие , но все !!!
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23.02.2022 17:58 Ответить
Поляки ненавидять кацапів та постійно це доводять.
Якщо з їхньої ініціативи запровадять такі санкції, світ позбудеться свинособак, а ми - агресора. І буде ***** расп'ятим мальчіком ф трусіках.
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23.02.2022 18:04 Ответить
Он не может ничего запретить. Это абсурд. Скорее всего он говорит о "местном приграничном движении" с Калининградской областью. Это похоже на украинский безвиз. Поляки постоянно его приостанавливают.
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23.02.2022 18:05 Ответить
большинству расеян и на родной помойке зашибись . а вот те кто по богаче взвоют
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23.02.2022 18:11 Ответить
Если это сделать прямо сейчас,то ************* сожрут своего сцаря сами,через неделю,без кетчупа и майонеза.
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23.02.2022 18:12 Ответить
а наш умалишенный не то что границу закрыть, даже визы не думает ввести!
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23.02.2022 18:14 Ответить
Дай Боже! Я також, вже декілька разів питала, чому не забороняють в'їзд громадян раші до країн цивілізованого світу! Це буде дуууже результативні та відчутні "санкції", на противагу санкціям проти еліти "х..ла", які він компенсує!
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23.02.2022 18:22 Ответить
А самое главное запретить им въезд в Англию,там все их квартиры и особняки,пусть порыдают.
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23.02.2022 18:32 Ответить
Ja za, dve ruki dve nogi - ot menja 4 golosa za zapret rusne shastatj po svobodnomu miru, pustj sidit v skotskom hlevu i hrjukajet.
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23.02.2022 18:45 Ответить
Ще й би іх всіх, всім скопом депортувати в свої тюмені.
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23.02.2022 19:02 Ответить
Вже зараз треба ізолювати росіян від цивілізації... Хай ідуть в стойло рашін швайн.. ... В стойло свині!
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23.02.2022 19:49 Ответить
и это хорошо
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23.02.2022 21:12 Ответить
this is okay
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23.02.2022 21:13 Ответить
давно пора!
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23.02.2022 21:48 Ответить
 
 