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Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина заслуживает получения статуса государства-кандидата на присоединение к ЕС
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина заслуживает того, чтобы получить статус государства, которое является кандидатом в ЕС. Вместе с президентом Гитанасом Науседой будем делать все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели", - сказал Дуда.
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іще французи
Дуда, спасибо, что оставались с нами.