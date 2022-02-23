Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда

Украина заслуживает получения статуса государства-кандидата на присоединение к ЕС

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина заслуживает того, чтобы получить статус государства, которое является кандидатом в ЕС. Вместе с президентом Гитанасом Науседой будем делать все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели", - сказал Дуда.

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