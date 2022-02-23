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Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна получить статус государства-кандидата на вступление в ЕС, - Дуда

Украина заслуживает получения статуса государства-кандидата на присоединение к ЕС

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина заслуживает того, чтобы получить статус государства, которое является кандидатом в ЕС. Вместе с президентом Гитанасом Науседой будем делать все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели", - сказал Дуда.

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Топ комментарии
+22
Дуді респект за підтримку України...
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23.02.2022 16:59
+12
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23.02.2022 16:58
+7
Качинський був хорошим політиком, саме за позицію по Україні та НАТО кацапи і вбили його.
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23.02.2022 17:05
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23.02.2022 16:58 Ответить
але угорці будуть тявкати проти
іще французи
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23.02.2022 17:41 Ответить
Дуді респект за підтримку України...
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23.02.2022 16:59 Ответить
тьфу тьфу конечно, наконец-то в польше нормальные политики появились, а не всякие идиоты блащиховские
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23.02.2022 17:02 Ответить
Качинський був хорошим політиком, саме за позицію по Україні та НАТО кацапи і вбили його.
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23.02.2022 17:05 Ответить
Давно пора
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23.02.2022 17:02 Ответить
А как поляки украинцев на границе шмонают?
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23.02.2022 17:36 Ответить
Дякую пане Президент
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23.02.2022 17:13 Ответить
УКРАИНА ДАВНЫМ-ДАВНО ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ЧЛЕНОМ НАТО ,тогда бы всей этой херни не было ...
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23.02.2022 17:13 Ответить
при Рейгане такой херни не было
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23.02.2022 17:16 Ответить
Через місяць Орбана прокатять і Угорщина нарешті підтримає Україну!
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23.02.2022 17:15 Ответить
Лахта,гуляй отсюда лесом.
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23.02.2022 17:29 Ответить
У путина пут ресурсов захватить страну. Так что остынь
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23.02.2022 17:29 Ответить
главное чтоб "не на войне" гробы в рашку шли регулярно,все остальное от лукавого,главное тчобы побольше русни на тот свет утащить.
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23.02.2022 17:30 Ответить
"Шаг влево шаг вправо тогда ВОЙНА. Никто не хочет войны." - рабская психология, это к кацапам.
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23.02.2022 17:40 Ответить
ага
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23.02.2022 17:28 Ответить
Уважаемые буратины, членство Украины в ЕС - это такая же ваша влажная мечта, как и зп у учителей по $4000. Пока нет независимого главы САП, пока нет независимого главы Набу, пока не работает антикоррупционный суд, пока клоун управляет страной - ЕС будет также оставаться мечтой.
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23.02.2022 17:28 Ответить
Сейчас ЕС для нас неактуально совсем.Сначала НАТО и только потом ЕС.
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23.02.2022 17:31 Ответить
Да уже особо в Украине наверно никто и не верит в эти сказки.
Дуда, спасибо, что оставались с нами.
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23.02.2022 17:31 Ответить
Скільки вже років Туреччина в кандидатах ходить?
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23.02.2022 17:36 Ответить
Nu tak nado sobljudatj principi, prosto tak toljko sir v mishelovke i pistjulini ruskim da rasseje.
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23.02.2022 17:59 Ответить
Было бы прекрасно, если бы за 24 часа Украину и Грузию приняли в НАТО. Это бы спасло и нас, и Европу. Приняли, быстренько направили бы войска к нам и все, Путин вынужден был бы отползать. Потом можно было бы и санкции отменить против москалей, и Северный поток запустить, потому что они бы уже угрожать не смогли. Выиграли бы, кстати, все.
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23.02.2022 17:46 Ответить
Ага. Такі дурні ті натівці. Їм Україна якраз і потрібна поза НАТО, щоб воювати з москалями руками українців. Бо самі вони воювати з москалями бажання не мають абсолютно, бо розуміють, що це не Сирія з озброєнням 60-х років, на яку можна гуртом налетіти безкарно...
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23.02.2022 18:05 Ответить
Ok, nu a kakije dostizhenije v reformah? Net nikakih! a togda s kakogo perepugu takije poblashki? Voina, tak voina iz za prezhnei ljubvi k arshke i rjuskim, kazhdoje deistvije imejet svoju cenu. dazhe ne govrju pro golosovanije po prikolu - tak chto ja protiv, no cherz 3-4 podrjad golosovanoije po razumu i delo v sljape - welcom do kluba ekonomicheskih partnjorov.
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23.02.2022 17:57 Ответить
фєдька, поміняй розкладку ,іноземець ти наш, бл....
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23.02.2022 18:08 Ответить
svojei babe ukazivaj chto delatj ili hotj schi nauchi varitj, o borshche dazje i nemechtai.
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23.02.2022 19:23 Ответить
Нужно срочно подать запрос в ООН чтоб НАТО взяли под охрану АЭС, иначе потом ни озабоченности, ни взволнованности никого не спасут! ***** бесноватое, наделает беды
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23.02.2022 18:01 Ответить
міркую, про це дядьки вже подбали...
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23.02.2022 18:11 Ответить
Рекомендую почитати матчастину. ООН і НАТО то не є взаємо пов'язані структури, і вони, як казав наш теперішній ОЧІЛЬНИК, друх друху нічо нє должни...
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23.02.2022 18:19 Ответить
это формальности, должни не должны, потом не будет ни одного ни другого. Миротворцев под мандатом ООН или НАТО под защиту стратегически важных обьектов. Там еще хранилища отработанного ядерного топлива. ***** может начудить так что вся земля будет зоной отчуждения.
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23.02.2022 19:00 Ответить
Получается Дуда намекает на курьезный безвиз Украинский, со страной агрэссором. Украина, возможно заслужила. Её власти своей Украине- врут и изворачиваются.
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23.02.2022 18:01 Ответить
Super Gut Або провокатор, або просто дебіл...
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23.02.2022 18:05 Ответить
Либо у тебя не хватает разума понять, что он прав. Это - просто слова. Без реальных изменений никто никого никуда не возьмет.
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23.02.2022 19:03 Ответить
Да взяли б уже правда, сколько украинцев там и так живут и работают)
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23.02.2022 18:16 Ответить
Примите вместе с беней? Он же против, и даже танки хотел на вас наслать за 100млрд долларов.
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23.02.2022 19:01 Ответить
NATO!
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23.02.2022 20:25 Ответить
 
 