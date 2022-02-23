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Україна має отримати статус держави-кандидата на вступ до ЄС, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна заслуговує на отримання статусу держави-кандидата на приєднання до ЄС
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна заслуговує на те, щоб отримати статус держави, яка є кандидатом у ЄС. Разом із президентом Гітанасом Науседою робитимемо все, що в наших силах, щоб досягти цієї мети", - сказав Дуда.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 16:59
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.02.2022 16:58
+7 Tychus Findlay
показати весь коментар23.02.2022 17:05
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іще французи
Дуда, спасибо, что оставались с нами.