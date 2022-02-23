Росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що санкції проти Росії можуть дійти до такої точки, що її громадянам буде заборонений в'їзд до країн Європейського союзу.
Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
"Складно зрозуміти, чому Путін діє таким чином, щоб повернутися до того порядку, коли можливість подорожувати світом (буде обмежена, - Ред.), адже світ був закритий для більшості тодішніх громадян Радянського Союзу. Так це сьогодні виглядає", - зазначив Дуда.
За його словами, міжнародне співтовариство намагається забезпечити мир для своїх громадян.
"Демократичні країни повинні зробити сьогодні все, щоб стримати агресора. Я глибоко вірю, в це як президент країни-учасниці ЄС і НАТО..., що нам вдасться зробити це мирним шляхом і ефективно. Хоча беру до уваги і те, що санкції повинні бути дуже потужними. І як сусід, оскільки Польща межує з Калінінградською областю Росії, я буду з жалем підтримувати санкції, які зроблять неможливими подорожі громадян Росії. Але якщо президент Путін буде і далі поводитися так, топтати міжнародне право, атакувати мирні країни... такі далекосяжні кроки будуть необхідні", - додав Дуда.
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И кацапы порвут хремлевских маразматиков на тряпки
А судя по гробовому молчанию (на эту тему) решающих стран ... такие санкции не рассматриваются ими в принципе.
Право на перебування в країні не є базовим . Кожна країна вирішує , чи бажає вона ось це "диво в піррях" бачити в себе в країні .
Давно пора поменять на границах плакаты "Нехай щастить!" на "Нех@й шастать!".
Надеюсь ума хватит не доводить до точки кипения.
А вы, цапы, прикрываясь братством, когда у нас хата горела, бежали грабить и убивать!
Вы подлый народец, воспользовались моментом, чтобы ударить сзади, в спину.
Вы признали границы, договора о Дружбе и сотрудничестве, Будапештский... вы на все плюнули и решили, что настало время проснуться ордынцам!
Я думаю, что до того не дойдет.
Визовый режим просто необходим с козломордыми.
Якщо з їхньої ініціативи запровадять такі санкції, світ позбудеться свинособак, а ми - агресора. І буде ***** расп'ятим мальчіком ф трусіках.