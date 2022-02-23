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Росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіянам можуть заборонити в'їзд до ЄС, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда припускає, що санкції проти Росії можуть дійти до такої точки, що її громадянам буде заборонений в'їзд до країн Європейського союзу.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Складно зрозуміти, чому Путін діє таким чином, щоб повернутися до того порядку, коли можливість подорожувати світом (буде обмежена, - Ред.), адже світ був закритий для більшості тодішніх громадян Радянського Союзу. Так це сьогодні виглядає", - зазначив Дуда.

За його словами, міжнародне співтовариство намагається забезпечити мир для своїх громадян.

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"Демократичні країни повинні зробити сьогодні все, щоб стримати агресора. Я глибоко вірю, в це як президент країни-учасниці ЄС і НАТО..., що нам вдасться зробити це мирним шляхом і ефективно. Хоча беру до уваги і те, що санкції повинні бути дуже потужними. І як сусід, оскільки Польща межує з Калінінградською областю Росії, я буду з жалем підтримувати санкції, які зроблять неможливими подорожі громадян Росії. Але якщо президент Путін буде і далі поводитися так, топтати міжнародне право, атакувати мирні країни... такі далекосяжні кроки будуть необхідні", - додав Дуда.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
дуже добре.
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23.02.2022 16:47
+45
Давно пора + депортировать все семейки депутатов да и остальный рускомирных
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23.02.2022 16:48
+38
ЦЕ - МОЯ - МРІЯ !!!!
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23.02.2022 16:48
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дуже добре.
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23.02.2022 16:47 Відповісти
Давно пора + депортировать все семейки депутатов да и остальный рускомирных
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23.02.2022 16:48 Відповісти
И граждан лугандонии и крыма
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23.02.2022 16:57 Відповісти
Это вряд ли. Частные поездки оленеводов приносят большие деньги в местные бюджеты...
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23.02.2022 16:51 Відповісти
За Союзу теж приносили, але...
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23.02.2022 16:55 Відповісти
"Двоголову курку" ....у клітку
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23.02.2022 16:47 Відповісти
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23.02.2022 16:50 Відповісти
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23.02.2022 18:49 Відповісти
Было бы круто...
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23.02.2022 16:47 Відповісти
Складно зрозуміти? Сомневаюсь, что можно понять психически нездорового человека.
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23.02.2022 16:48 Відповісти
если закрыть какцапов в их помойке, может тогда они начнут разгребать там гоу-ноу?
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23.02.2022 16:48 Відповісти
Не можуть а саме потрібно заборонити взагалі...
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23.02.2022 16:48 Відповісти
Підтримую,хай сидять в своїх зажопинськах.
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23.02.2022 16:48 Відповісти
Запретить всем россиянам ( и россиянам с ПАСПОРТАМИ других стран ) въезд в ЕС.
И кацапы порвут хремлевских маразматиков на тряпки
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23.02.2022 16:48 Відповісти
Это бы быстро разрушили скрепы в дурных головах и царь голый
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23.02.2022 17:38 Відповісти
Ні. По-перше, це стосувалося би максимум 2-3 відсотків населення. Більшості свинособак це до сраки - вони як все життя максимум до райцентру свого їздили так і будуть їздити. Та і серед тих 2-3 відсотків теж - більше половини це б проковтнуло "с нєдоумєнієм - пачєму ето всє нас нєнавідят?"
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23.02.2022 17:54 Відповісти
10-15 % эта та часть которая сосредоточена в крупных городах где жизнь прекрасна и по которым нужно вводить санкции
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23.02.2022 17:58 Відповісти
Ага. І абсолютно всі жителі великих міст катаються в ЄС. Пенсіонери з іркутська, прибиральниці з мурманська...
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23.02.2022 18:10 Відповісти
А шо это мы так начали переживать за пенсионеров с Иркутска Скажу одну вещь одни мои кацапские родственники не могут поехать в Австралию потому что привились спутником и этим летом собираются в Грецию чтоб получить разрешенную вакцину чтоб попасть в Австралию не все так просто как кажется и в Иркутске есть х-ловкие жополизы а норовят засунутся своим вонючим тухесом в Европы и там орать что они вяликие вот пусть сидять в своих болотах и тихонько учат настоящую ИСТОРИЮ КИЕВСКОЙ РУСИ А НЕ ТУ МУЙНЮ ЧТО П"ДОР рассказывает вот за это им и наказание ПОТОМ РАЗ ПЯТЬ ЭКЗАМЕН НУЖНО СДАТЬ ЭТИМ ДЕБИЛАМ
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23.02.2022 19:02 Відповісти
ЦЕ - МОЯ - МРІЯ !!!!
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23.02.2022 16:48 Відповісти
МОЯ - ТЕЖ!
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23.02.2022 17:59 Відповісти
Мрії, якщо дуже в них віриш, мають властивість збуватись...
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23.02.2022 19:55 Відповісти
Ну а пока запрет расеянам запрет на въезд в Польшу,ну пока ЕС думает.слабо?
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23.02.2022 16:48 Відповісти
Тут в Польшу только шаромыжники с калининградской области на экскурсии в торговые центры ездят, за вкусными продуктами и качественными вещами, закрывать надо Чехию, Балканы, Германию вот тогда кацапы взвоют.
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23.02.2022 16:55 Відповісти
ну вот пусть Дуда с Польши и начнет)
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23.02.2022 16:56 Відповісти
Ничо, тут на границе с белорашей массивный заборчик уже заканчивают, могут и от стороны рашистского гетто такой же построить
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23.02.2022 17:06 Відповісти
да нет,паспортный контроль,и штамп депорта.звучит получше
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23.02.2022 17:07 Відповісти
В Берлине их как в Москве. Не работают, как всегда и везде унижают всех работников из бывшего Союза, соплячня торгует наркотой. Они не работают нигде в мире - инвалиды от рождения ( рукожопость и мания величия)
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23.02.2022 17:40 Відповісти
Може нарешті ЄС обнесе високим парканом наймиролюбнішу країну світу
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23.02.2022 16:49 Відповісти
Давно пора!!!
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23.02.2022 16:49 Відповісти
Дуууже добре
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23.02.2022 16:49 Відповісти
Сидіть, пахоми, у своєму сараї.
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23.02.2022 16:49 Відповісти
Увы, но подобные (очень правильные!) заявления звучат от ничего не решающих стран.
А судя по гробовому молчанию (на эту тему) решающих стран ... такие санкции не рассматриваются ими в принципе.
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23.02.2022 16:49 Відповісти
Еще к этому нужно добавить исключание из всех спортивных соревнование. Там это предмет особого дро..........ча.
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23.02.2022 16:49 Відповісти
ви так, між іншим,і Крим повернете в Україну.
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23.02.2022 16:50 Відповісти
Це буде одне з найкращих і найсправедливіших рішень Європи після Друнгої світової війни, бо не один пуйло воює, а сотні тисяч російських вбивць рухають металобрухт вдовд кордонів і погрожують, воюють в Україні, Сірії, Грузії та інших країнах..
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Вот это будет ощутимо, но не критично, критично положить сбербанк и уменьшить покупку углеводородов.
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Полное эмбарго на рашисткие углевороды, а не уменьшение.
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23.02.2022 16:53 Відповісти
это будет на десерт только нужно чтобы и Китай подключился а то не будет эффекта
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23.02.2022 17:01 Відповісти
Цього мало, потрібновесь руський мір який осів в Європах і ностальгує за бєрьозками відправити в зад на родіну
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Тот народ простой в ЕС особо то и не ездит. Египет, Турция, Таиланд, Кипр, Словакия, Черногория, Хорватия, Китай добавился. В ЕС богатые мотаются, купили недвижимость, запретить таким нельзя, а если паспорт, тут ясно. Счета блокировать надо. Но окончательно нельзя по закону. Не сильно испугает.
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23.02.2022 16:51 Відповісти
достаточно заблокировать поездки в европу и они взвоют и путлера казнят
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23.02.2022 17:02 Відповісти
Сомневаюсь конечно. Они только лет 12 назад мотнулись вроде много. А потом по дешёвке помчались. Чуть не к теме. Инфа условная и по донбалласту. Ещё до начала 14 г у нас появилась статистика выезда наших людей по тур-путёвкам туда, вообще просто за границу отдохнуть. Что любопытно оказалось. Хотя зарплаты даже в 90гг там были больше, и пенсии тоже, шахтёры и прочие меньше всего ездили по заграницам от остальных данных по всей Украине. Это о многом говорит. Но что папуасы--то точно.
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23.02.2022 17:12 Відповісти
Усе фігня - вирішується миттєво й ніяка нерухомість не допоможе в"їхати туди , де будуть відповідні розпорядження прикордонним службам .
Право на перебування в країні не є базовим . Кожна країна вирішує , чи бажає вона ось це "диво в піррях" бачити в себе в країні .
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23.02.2022 17:15 Відповісти
Давно пора.
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23.02.2022 16:52 Відповісти
нех.й шастать, підари!
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23.02.2022 16:54 Відповісти
верните беглых опзжешников.
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23.02.2022 16:54 Відповісти
Источник в Госдуме: Жириновский всех ******, лёг в ЦКБ, чтобы не голосовать. Теперь мы все невыездные в Европу, а он выездной. Сын юриста одним словом..
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23.02.2022 16:55 Відповісти
Та же мысль. Жирик все 30 лет собирался мыть русские лапти в Индийском океане, а как дошло до настоящей войны, залег на больничку.
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23.02.2022 16:58 Відповісти
жирика траванули у него говорят мозг не шарит тоесть просто тело-овощ поддерживают на исскуственной стимуляции
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23.02.2022 17:58 Відповісти
Это было бы шикарно)
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23.02.2022 16:55 Відповісти
Марго Симоньян сегодня всю ночь будет кататься по Москве с американским флагом...
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23.02.2022 16:58 Відповісти
А може пора і в Україну заборонити вїзд? Або хоча б візи ввести і видавати їх лиш дисидентам - всі інші в прольоті
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23.02.2022 17:08 Відповісти
это мега правильное решение
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23.02.2022 17:13 Відповісти
Ну так про всех рассеян и речь.
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23.02.2022 17:30 Відповісти
Та тих, хто має можливість їздити на відпочинок та шопінг, буде достатньо, якщо буде повна заборона на в'їзд! Довго "х...о" та його кліка не протримаються! Терпіли не будуть чекати довго - знесуть!
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23.02.2022 18:30 Відповісти
80% да. Там тоже Система.
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23.02.2022 18:50 Відповісти
Было бы отлично! Еще бы Турция и Египет с Тайванем и Мексикой отказались бы от руссотуристо.
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23.02.2022 17:29 Відповісти
Угу. Европа закроет въезд мордорцам, а по Украине они будут шастать, как у себя дома. Слава великому говнокомандующему! Ура три раза.
Давно пора поменять на границах плакаты "Нехай щастить!" на "Нех@й шастать!".
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23.02.2022 17:30 Відповісти
Это лечится Майданом за 1 день даже в условиях ЧП.
Надеюсь ума хватит не доводить до точки кипения.
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23.02.2022 17:32 Відповісти
Мой Майдан Кацапстан не касался. Мы своего вора на чистую воду выводили.
А вы, цапы, прикрываясь братством, когда у нас хата горела, бежали грабить и убивать!
Вы подлый народец, воспользовались моментом, чтобы ударить сзади, в спину.
Вы признали границы, договора о Дружбе и сотрудничестве, Будапештский... вы на все плюнули и решили, что настало время проснуться ордынцам!
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23.02.2022 18:02 Відповісти
В условиях ЧП нельзя проводить Майдан. Противозаконно. Как думаешь, почему на самом деле Зеля его ввел?
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23.02.2022 18:03 Відповісти
Когда вольных козаков указы всяких чмырей останавливали?
Я думаю, что до того не дойдет.
Визовый режим просто необходим с козломордыми.
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23.02.2022 18:52 Відповісти
ключевое словомогут- но не запретят
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23.02.2022 17:35 Відповісти
Обеими руками ЗА! 👏👍🤗
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23.02.2022 17:40 Відповісти
Это сладкий сон наяву был бы
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23.02.2022 17:41 Відповісти
Все верно ***** делает. Цепных псов нужно дразнить, чтоб злее были. Но это не хозяин делать должен.
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23.02.2022 17:42 Відповісти
Поддерживаю.
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23.02.2022 17:51 Відповісти
Люто+++++++++
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23.02.2022 17:52 Відповісти
Скоро ***** обпісяють на мавзолее
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23.02.2022 17:54 Відповісти
основной поток оголтелых это Турция и Египет , но их не закроют . Европа это средний класс и выше , эти побоятся бунтовать у себя в сарае . Потенциальные бунтари , по идее , это богатые и толпа из Египет три звезды . Ну а самый смак , как я писал ранее , река дон по которой плывут гробы .... в хороших - хорошие кацапы , в плохих - плохие , но все !!!
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23.02.2022 17:58 Відповісти
Поляки ненавидять кацапів та постійно це доводять.
Якщо з їхньої ініціативи запровадять такі санкції, світ позбудеться свинособак, а ми - агресора. І буде ***** расп'ятим мальчіком ф трусіках.
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23.02.2022 18:04 Відповісти
Он не может ничего запретить. Это абсурд. Скорее всего он говорит о "местном приграничном движении" с Калининградской областью. Это похоже на украинский безвиз. Поляки постоянно его приостанавливают.
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23.02.2022 18:05 Відповісти
большинству расеян и на родной помойке зашибись . а вот те кто по богаче взвоют
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23.02.2022 18:11 Відповісти
Если это сделать прямо сейчас,то ************* сожрут своего сцаря сами,через неделю,без кетчупа и майонеза.
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23.02.2022 18:12 Відповісти
а наш умалишенный не то что границу закрыть, даже визы не думает ввести!
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23.02.2022 18:14 Відповісти
Дай Боже! Я також, вже декілька разів питала, чому не забороняють в'їзд громадян раші до країн цивілізованого світу! Це буде дуууже результативні та відчутні "санкції", на противагу санкціям проти еліти "х..ла", які він компенсує!
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23.02.2022 18:22 Відповісти
А самое главное запретить им въезд в Англию,там все их квартиры и особняки,пусть порыдают.
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23.02.2022 18:32 Відповісти
Ja za, dve ruki dve nogi - ot menja 4 golosa za zapret rusne shastatj po svobodnomu miru, pustj sidit v skotskom hlevu i hrjukajet.
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23.02.2022 18:45 Відповісти
Ще й би іх всіх, всім скопом депортувати в свої тюмені.
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23.02.2022 19:02 Відповісти
Вже зараз треба ізолювати росіян від цивілізації... Хай ідуть в стойло рашін швайн.. ... В стойло свині!
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23.02.2022 19:49 Відповісти
и это хорошо
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23.02.2022 21:12 Відповісти
this is okay
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23.02.2022 21:13 Відповісти
давно пора!
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23.02.2022 21:48 Відповісти
 
 