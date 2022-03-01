Текст промови Зеленського у Європарламенті: "Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. З нами ЄС точно буде міцніший"
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Сьогодні, 1 березня, президент України Володимир Зеленський виступив в Європарламенті, який на позачерговому засідання дав старт прийняв заявку України на членство в Євросоюзі. Розпочато спеціальну процедуру вступу.
Цензор.НЕТ наводить повний текст виступу Зеленського:
"Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу.
Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави.
Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.
І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України".
У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.
Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.
У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!
У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.
Слава Україні!"
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине! Героям Слава!!!
А с первой,поживем увидим.
Нам бы такого
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Ваш виступ по ЄС-телебаченню сьогодні був перекладений на німецьку мову шматочками, п'яте через десяте, тобто дуже і дуже недолуго !!!
Якщо Ви хочете справити враження на німецькомовну спільноту (а Ви повинні цього хотіти), то вимагайте кваліфікованого перекладача! Інакше значна частка Ваших зусиль, на жаль, не досягає мети (як цього разу).
Але зараз я його підтримую, бо це Головнокомандувач нашої армії, і (відверто - на мій подив!) він як Головнокомандувач ДУЖЕ ДОБРИЙ!
Ще раз - я підтримую Головнокомандуючого нашої Армії!
Крапка!
Кстати, обстрелы мирного населения ракетами - отсутствие современного ПВО, это на совести Президента .... надо было средства не в дороги спускать, а оснащать страну ПВО...