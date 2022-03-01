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Текст промови Зеленського у Європарламенті: "Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. З нами ЄС точно буде міцніший"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Текст промови Зеленського у Європарламенті: "Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. З нами ЄС точно буде міцніший"

Сьогодні, 1 березня, президент України Володимир Зеленський виступив в Європарламенті, який на позачерговому засідання дав старт прийняв заявку України на членство в Євросоюзі. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Цензор.НЕТ наводить повний текст виступу Зеленського:

"Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати "Добрий ранок", чи "Доброго дня", чи "Добрий вечір". Не можу, і це абсолюта правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу.

Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави.

Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.

І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: "Український вибір Європи". Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдем. І я дуже би хотів, щоби звучав у вас до нас "Вибір Європою вже України".

У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там більше 20 "вузів", це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.

Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде називатись площею Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.

У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!

У нас дуже вмотивований народ, дуже. ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. і це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву.

Слава Україні!"

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Топ коментарі
+27
Мдя, Зеля за тиждень вернув собі симпатії українців, молодець, що казати.
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01.03.2022 15:14
+13
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01.03.2022 15:16
+13
це не блаЗЄля повернув, а Збройні сили України, які він ігнорував два роки, не озброюючи Військо, а будуючи дороги для кацапських танків. Його ще треба було б судити за злочинну недбалість.
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01.03.2022 15:33
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Мдя, Зеля за тиждень вернув собі симпатії українців, молодець, що казати.
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01.03.2022 15:14 Відповісти
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це не блаЗЄля повернув, а Збройні сили України, які він ігнорував два роки, не озброюючи Військо, а будуючи дороги для кацапських танків. Його ще треба було б судити за злочинну недбалість.
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01.03.2022 15:33 Відповісти
коли біда всіх згуртувала і всі пліч-о-пліч наближають перемогу , залишились такі виродки як ти і всі хто тобі дупу лизанув , які крім срачу більш не нашо не годні . Я всіх таких мертвяків запитую , якщо ви глузуєте з цілого Президента Держави Україна , яка веде війну з загарбником , то розкажіть українцям про свій шаленний успіх в житті який вам дозволяє так по телячи себе поводити ?
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01.03.2022 16:06 Відповісти
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от і подихай сам зі своїм #незабудімнєпрастім і не отруюй повітря
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01.03.2022 16:47 Відповісти
У нас війна, а ви чубитесь, може годі вже.
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01.03.2022 16:18 Відповісти
Це для Tomme Lee.
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01.03.2022 16:19 Відповісти
не любитель Зели от слова совсем, но во время войны за такие посты можно и ***********.
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01.03.2022 16:33 Відповісти
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Знайдіть для себе когось, хто б Вам зробив цю процедуру.
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01.03.2022 16:39 Відповісти
Провокаторів у спам
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01.03.2022 19:00 Відповісти
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01.03.2022 15:16 Відповісти
Зеленский - мужик!
Слава Украине! Героям Слава!!!
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01.03.2022 15:23 Відповісти
Принимаю только вторую строку.
А с первой,поживем увидим.
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01.03.2022 20:00 Відповісти
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Стальной президент с титановыми яйцами.
Нам бы такого
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01.03.2022 15:26 Відповісти
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***** квартальная делом нужно было заниматься раньше, а не по буковелям, корпоративам шляться, с порохом мерялся цюцюркой а теперь в свинячий голос заблеял про патриотизм.
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01.03.2022 15:26 Відповісти
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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02.03.2022 00:39 Відповісти
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А про дороги за наші гроші для росіянськіх танків воно нічього там не прохрипіло, падло криворожеське?! Користуйся поки... За все відповіси, гундос хрипатий! Зкуштуєш шашличкі на дєвятоємая. Разом із своїм папєнькой совкодрочєром!
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01.03.2022 15:36 Відповісти
ЦЕНЗОР ВНИМАНИЕ: Этот пост -- российская диверсия. Это подрывная деятельность Доказательство: Смотрите под каким он флажком! Российским! Это невозможно для простых людей, потому-что розкомнадзор заблокирывал все Украинские сайты новостей (Цензор, GordonUA, Украинскую Правду, и т.д.) для простых россиян что-бы они (не дай бог!) узнали бы правду что их войска делают в Украине. Пожайлуста, заспамте и сделайте IP ban.
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01.03.2022 17:10 Відповісти
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Слышь, ты, урод под чужим амерским флажком, пшел нафуй за рашинским корабльом! Ты здохло вместе со своим *уйлом! А Україна - ПОНАДУСЕ! ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ! А твойо *уйло тебе бы ответило , что ты ябеда-карябеда , сольоный огурец. На полу валяешься, никто тебя не ест!
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01.03.2022 18:21 Відповісти
Пусть админы смотрят почему человек с IP адреса из страны-агрессора сеет FUD. Ответ очевиден. И никакими "Слава Украине" ты не сможеш никого убедить что ты не из РФ-ких войск тролей.
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01.03.2022 20:07 Відповісти
русский кремлебот - пошол *****! ........ КУБАНЬ -УКРАИНА, СЛАВА УКРАИНЕ ГЕРОЯМ СЛАВА!!
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01.03.2022 18:42 Відповісти
Пофиг кто и что говорит.. 6оворю как есть - Вовочка оказался красавцем президентом.. есть такие моменты как земля, некоторые другие вопросы. В акуе сам что скажу - горжусь своим президентом.. пока горжусь. Пока делает как надо.. дальше так и полдолжай..
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01.03.2022 15:43 Відповісти
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Курва подзаборная! НЕ НАВИЖУ!
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01.03.2022 15:51 Відповісти
Зеленський! Ти заслуговуєш на повагу. І Кулеба в тебе дуже потужний.
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01.03.2022 15:58 Відповісти
Пане Кулебо!!
Ваш виступ по ЄС-телебаченню сьогодні був перекладений на німецьку мову шматочками, п'яте через десяте, тобто дуже і дуже недолуго !!!
Якщо Ви хочете справити враження на німецькомовну спільноту (а Ви повинні цього хотіти), то вимагайте кваліфікованого перекладача! Інакше значна частка Ваших зусиль, на жаль, не досягає мети (як цього разу).
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01.03.2022 16:02 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА СИРИИ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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01.03.2022 16:05 Відповісти
ЛЮДИ, ДІЙСНО, ДАВАЙТЕ ЗАРАЗ НЕ КИДАТИСЬ ОДИН НА ОДНОГО. Я НЕ БУВ ФАНАТОМ ЗЕЛІ, ГОЛОСУВАВ ЗА ПОРОХА. ЗЕЛЯ ТУПИВ ТРОХИ, ПОКА ВІЙНА НЕ ПОЧАЛАСЬ, АЛЕ ЗАРАЗ ВІН ВЕДЕ СЕБЕ, ЯК ЧОЛОВІК. СПРЯМОВУЙТЕ СВОЮ ЗЛІСТЬ НА МОСКОВІЮ!
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01.03.2022 16:14 Відповісти
Ну, скажімо, він зовсім не трохи, а конкретно так тупив!

Але зараз я його підтримую, бо це Головнокомандувач нашої армії, і (відверто - на мій подив!) він як Головнокомандувач ДУЖЕ ДОБРИЙ!

Ще раз - я підтримую Головнокомандуючого нашої Армії!

Крапка!
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01.03.2022 17:02 Відповісти
Надо же, Зеленский из пацифиста, превратился в воина-патриота ..... война заставила его , пересмотреть свои взгляды.....
Кстати, обстрелы мирного населения ракетами - отсутствие современного ПВО, это на совести Президента .... надо было средства не в дороги спускать, а оснащать страну ПВО...
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01.03.2022 16:38 Відповісти
С таким соседом, ****** шизоидным. невозможно предвидеть, чем лучше запасаться.
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01.03.2022 16:54 Відповісти
Ещё раз повторюсь- он повзрослел
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01.03.2022 17:00 Відповісти
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Кто повзрослел?! Зельцман-дебил?! Он идиотом был, идиотом и останется, который пилил бабло на дорогах вместе со своими жуликами квартальными, вместо того , чтобы армию поднимать!
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01.03.2022 18:32 Відповісти
Зеленский,встань на колени на Хрещатике,и моли прощения у людей за всё ,что ты ляпал своим языком в 95 квартале,за то ,что ты вовремя не сделал для армии,а значит для людей которые в тебя поверили. Тебя же просили,предупреждали,к тебе обращались уважаемые люди,к тебе обращались партнёры.....а ты поставлял видосики...говорил,что ничего никому не должен,что тебе 42,и ты призедент.....покайся,и может тогда тебе ещё ктотт поверит ,но не я,не мои дети ,ни мои внуки тебе этого никогда не забудут и не простят,ты собирался на шашлыки,а мои дети и внуки который день сидят в подвале без еды.....ты то своих надёжно припрятал. Нет тебе прощения,и никогда тебе не быть Гетьманом! Посмотри в глаза теппрь детям,матерям,отцам,жонам тех кто уже никоода не вернётся,не постучит,не позвонит в дверь. Герои не умирают,они просто уходят в небо......верю,что когдато этот ужас закончится,и таки будеш в суде. Слава героям,Слава Украине. Смерть врагу!
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01.03.2022 17:36 Відповісти
 
 