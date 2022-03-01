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війна (7386) Київська область (1521) комендантська година (50) Кулеба Олексій (11)

Комендантська година на Київщині діятиме з 20:00 до 07:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Комендантська година на Київщині діятиме з 20:00 до 07:00

У Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Олексія Кулеби.

"По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.
Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - написав він.

Кулеба додав, що оборона Київщини триває.

"На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантську годину у Києві встановлено з вечора суботи до ранку понеділка, - КМДА

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Так! Досить! МАГАТЕ повинно звернутися до НАТО про захист ядерних об'єктів в Україні. Бо один випадковий вибух і ***** зробить нашу землю непридатною для життя. Люди, допоможіть якось цю думку розповсюдити. Старе ***** швидше за все смертельно хворе і вирішило влаштувати армагедон. Хто може надіслати цю вимогу на стіл Кулебі - зробіть будь ласка. Бо країни НАТО тоді не відсидяться в кущах.
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01.03.2022 15:44 Відповісти
Козломордые сообщают что готовятся нанести ракетные удары по Киеву по зданиям СБУ.
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01.03.2022 15:44 Відповісти
Так! Досить! МАГАТЕ повинно звернутися до НАТО про захист ядерних об'єктів в Україні. Бо один випадковий вибух і ***** зробить нашу землю непридатною для життя. Люди, допоможіть якось цю думку розповсюдити. Старе ***** швидше за все смертельно хворе і вирішило влаштувати армагедон. Хто може надіслати цю вимогу на стіл Кулебі - зробіть будь ласка. Бо країни НАТО тоді не відсидяться в кущах.
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01.03.2022 15:47 Відповісти
 
 