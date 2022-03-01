Комендантська година на Київщині діятиме з 20:00 до 07:00

У Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Олексія Кулеби.

"По всій Київській області з 1 по 2 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.

Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - написав він.

Кулеба додав, що оборона Київщини триває.

"На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", - підсумував він.

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