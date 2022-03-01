При теробороні "Азова" створено білоруську роту, - Гончаренко

При територіальній обороні підрозділу "Азов" створено перший в Україні підрозділ із іноземних добровольців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Білоруси боротимуться за Україну. При теробороні "Азова" створено білоруську роту. Це перший підрозділ із іноземних добровольців", - написав Гончаренко у Телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що це "ще один аргумент на користь того, що білоруський народ - не ворог для українців". "Наш спільний ворог - це диктатори Путін та Лукашенко, які розв'язали цю війну", - підсумував нардеп.