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При теробороні "Азова" створено білоруську роту, - Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
При територіальній обороні підрозділу "Азов" створено перший в Україні підрозділ із іноземних добровольців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.
"Білоруси боротимуться за Україну. При теробороні "Азова" створено білоруську роту. Це перший підрозділ із іноземних добровольців", - написав Гончаренко у Телеграмі у вівторок.
Він зазначив, що це "ще один аргумент на користь того, що білоруський народ - не ворог для українців". "Наш спільний ворог - це диктатори Путін та Лукашенко, які розв'язали цю війну", - підсумував нардеп.
Топ коментарі
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.03.2022 17:03
+15 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 16:57
+14 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 16:58
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Будь ласка, зачекайте...
Інакше, краще хай воюють в відносно безпечних місцях - хай зладяться, обстріляються, наберуться досвіду, впевненості. Здобудуть якусь репутацію.
Розкажіть детальніше, якщо більше знаєте.
Компания больше не будет изготавливать форму для национальной сборной РФ. Они сотрудничали с 2008 года, а последнее соглашение предполагало, что договор продлится до 2026 года.
Может кто то и где то ляпнул, но большинству он нах не нужен! Как раз я лично слышал обратный месседж от однокурсницы из Минска в2014г, что мол чего вы добились своим майданом и в таком духе и это было в день когда над луганским аэропортом сбили наш самолет с десантниками, которые прилетели навести порядок... Я был просто в шоке и меня колотило, а ей было ...
Как там - белые платочки.... Снимем обувь... Не провоцируем... Россия наше все...
Обоссался так и признай - иди штанишки постирай.
Клоун.....
Смотрю ты родину меняешь как мне чихнуть.... Вчера эстонец.... Сегодня латвиец.... Наверно ты даже не белорус, а рашинское ватное чмо...
Ржу не могу с рашинского клоуна диби-ла.
Рашка вата клоун обпився Боярки та смішить украінців....
Ну ка ватан з ********** жги дальше.... Ты поднял мне настроение....
Прекрасно понимаю чувства Украинцев, я тоже зол на тех, кто ничего не делает, пока их братьев убивают.
Каждая ватосрань, понаволокшаяся на территорию Беларуси, должна быть *********, любым способом. Аналогично и с лукашистским войском, которое готовится влезть на территорию Украины.