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При теробороні "Азова" створено білоруську роту, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

При теробороні "Азова" створено білоруську роту, - Гончаренко

При територіальній обороні підрозділу "Азов" створено перший в Україні підрозділ із іноземних добровольців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Білоруси боротимуться за Україну. При теробороні "Азова" створено білоруську роту. Це перший підрозділ із іноземних добровольців", - написав Гончаренко у Телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що це "ще один аргумент на користь того, що білоруський народ - не ворог для українців". "Наш спільний ворог - це диктатори Путін та Лукашенко, які розв'язали цю війну", - підсумував нардеп.

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Топ коментарі
+20
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01.03.2022 17:03
+15
⚡️Украинские киберспортсмены NAVI разорвали все отношения с российским киберспортивным холдингом ESFORC. - Официальное заявление клуба
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01.03.2022 16:57
+14
⚡️Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом, - сказано на их официальном аккаунте в Twitter

Компания больше не будет изготавливать форму для национальной сборной РФ. Они сотрудничали с 2008 года, а последнее соглашение предполагало, что договор продлится до 2026 года.
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01.03.2022 16:58
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краще її у Чернігів!
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01.03.2022 16:56 Відповісти
Тільки при умові, що сформували з уже дуже досвідчених.

Інакше, краще хай воюють в відносно безпечних місцях - хай зладяться, обстріляються, наберуться досвіду, впевненості. Здобудуть якусь репутацію.
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01.03.2022 17:14 Відповісти
Вы наверно в танке жили последніе 10 лет, там половина людей с 2014 года воюет
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01.03.2022 17:31 Відповісти
Чув про кілька десятків, а тут рота. Не знаю поіменно. Не знаю, в якій місцевості сформували.
Розкажіть детальніше, якщо більше знаєте.
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01.03.2022 17:39 Відповісти
Пески, Марьинка, "Зенит", Старогнатовка. Виталий Тилиженко (украинец) и Алесь Черкашин (белорус), потери...
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Рустамка, тут половина рагулей сама поддерживала плешивого таракана последних 20 лет, а в 20 никто из них ни приехал помогать в Минск давить таракана, а Беларусов на майдане были тысячи. а сейчас пищат что беларусы зрадники...
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01.03.2022 18:09 Відповісти
бред, типичная тролевская провокация - про "рагулей" и дальше можно не читать. Троль
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02.03.2022 12:58 Відповісти
Дамочка, вы следите здесь за своими тролями и гнидами, которые оскорбляют Беларусов, и начинают приравнивать к общему врагу.
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02.03.2022 14:48 Відповісти
⚡️Украинские киберспортсмены NAVI разорвали все отношения с российским киберспортивным холдингом ESFORC. - Официальное заявление клуба
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01.03.2022 16:57 Відповісти
⚡️Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом, - сказано на их официальном аккаунте в Twitter

Компания больше не будет изготавливать форму для национальной сборной РФ. Они сотрудничали с 2008 года, а последнее соглашение предполагало, что договор продлится до 2026 года.
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01.03.2022 16:58 Відповісти
Ще мінус скрєпа.
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01.03.2022 17:07 Відповісти
о таких вещах не говорят
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01.03.2022 17:02 Відповісти
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01.03.2022 17:03 Відповісти
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01.03.2022 17:08 Відповісти
Видно что тебе в голову выстрелили, а не в спину, причём давно и с того момента в сознание не приходишь. Люди с 2014 года свои жизни за тебя отдают, но видно, что напрасно. Сам-то ты где был в 2014 и где сейчас?
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01.03.2022 17:37 Відповісти
Рустамка, знаю тебя, были вместе на Майдане!
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Может чему то научатся. Если бы они в свое время додавили бульбоголового, не было бы наступления...
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01.03.2022 17:40 Відповісти
А кто поддерживал его вплоть до 20 года? "нам бы вашего прэзидэнта" и "чего вы там все не довольны"от многих украинцев слышал.
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01.03.2022 18:02 Відповісти
Если ты общался с ОПЗЖ опниками и ватанами это плохо говорит о тебе самом.
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01.03.2022 18:39 Відповісти
Не брат, это зря ты такое говоришь:"нам бы вашего прэзидэнта" , "чего вы там все не довольны"...
Может кто то и где то ляпнул, но большинству он нах не нужен! Как раз я лично слышал обратный месседж от однокурсницы из Минска в2014г, что мол чего вы добились своим майданом и в таком духе и это было в день когда над луганским аэропортом сбили наш самолет с десантниками, которые прилетели навести порядок... Я был просто в шоке и меня колотило, а ей было ...
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01.03.2022 18:42 Відповісти
И поддерживало его х-ло, а не Украина. Да и белорусы не очень то сопротивлялись. Не видел чтобы они Омон били и штурмовали здания....
Как там - белые платочки.... Снимем обувь... Не провоцируем... Россия наше все...
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01.03.2022 18:42 Відповісти
Ты бы урод не палился так... С каких пор Нигоян белорус? А Жизневский был членом УНА УНСО и жил в Украине. И где же эти тысячи с Майдана с опытом свержения диктатуры делись у вас? Брехло ты конч-е. И на Майдан оружие тоже никто не поставляли, рашинский тролль. Насмотрелся раш тв, бото фермер.
Обоссался так и признай - иди штанишки постирай.
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01.03.2022 19:53 Відповісти
Быдлота.... Не слышу ответа куда тысячи с Майдана делись. Ссыкло.
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01.03.2022 20:21 Відповісти
Ой ржу не могу... Эстонский белорусс Махно....
Клоун.....
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01.03.2022 20:25 Відповісти
Пішов на...й чорт
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02.03.2022 09:30 Відповісти
Ты рашинская быдлота уже там.... А я не спешу....
Смотрю ты родину меняешь как мне чихнуть.... Вчера эстонец.... Сегодня латвиец.... Наверно ты даже не белорус, а рашинское ватное чмо...
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02.03.2022 15:42 Відповісти
Скажи - паляниця або домовина.....
Ржу не могу с рашинского клоуна диби-ла.
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02.03.2022 19:23 Відповісти
А ти зовсім тупє.....
Рашка вата клоун обпився Боярки та смішить украінців....
Ну ка ватан з ********** жги дальше.... Ты поднял мне настроение....
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Хлопцы, не ругайтесь друг с другом!
Прекрасно понимаю чувства Украинцев, я тоже зол на тех, кто ничего не делает, пока их братьев убивают.
Каждая ватосрань, понаволокшаяся на территорию Беларуси, должна быть *********, любым способом. Аналогично и с лукашистским войском, которое готовится влезть на территорию Украины.
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01.03.2022 18:09 Відповісти
 
 