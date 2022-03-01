Україна опрацьовує з партнерами різні рішення для "закриття неба", – Кулеба
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Україна опрацьовує з партнерами різні рішення щодо закриття повітряного простору над нашою країною і закликає їх не боятися того, що через нас НАТО опиниться у стані війни з Росією.
Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є різні рішення, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми їх зараз з партнерами опрацьовуємо. Але не треба залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні, переможе, то наступні будете ви, НАТО", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що Україна не просить НАТО воювати за нас, тому що це наша земля. Водночас, на переконання очільника МЗС, для Альянсу є не лише моральним обов’язком, а й політичною доцільністю зробити все для того, щоб підтримати Україну в цій війні.
"Ви зараз можете бути впевнені на сто відсотків, що цього не станеться. Але до цього ви були впевнені, що Росія ніколи так відкрито не нападе на Україну.Були? Були! А вона взяла й напала.Тому краще допомагайте воювати нам тут до перемоги", - закликав глава української дипломатії.
Як повідомляв Укрінформ, у Білому домі заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Останній раз дивився як Бутусов дав в пику Шуфричу, після того не включав.
До того - десь раз на два тижні - дивився періодично Шустера, якщо анонс теми був цікавий.
Ми ж нейтральна країна.
А отже нейтральну країну можна бомбить а от захищать не можна!
Курва мать...
Такі плани США розробляє і вдосконалює постійно, починаючи з 50х років.
Але плани підкріплюються реальностю.
Це і розвідка і надскладні розрахунки знешкодження наявним в кожний час історії засобами з точнісью до секунд.
Хто пам'ятає, США і СРСР постійно вели переговори, вели суперечки, підписували угоди про обмеження систеи ПРО(протиракетної оборони). Здавалося б чого сперечатися за виключно оборонне озброєння, а не наступальне?
Та тому, що на повістку дня вже давно вийшло питання, не в кого більше боєголовок, чи хто перший запустить.
Виграє той, хто вчасно зреагує і знешкодить в повітрі, не давши спрацювати заряду.
Наприклад, Петріоти з цим справляються, і ще є системи протиракетного захисту.
Попутньо зауважу:
На форумі часто проскакують пропозиції "дайте нам Петріоти".
Так от, один повноцінний комплекс ПРО "Петріот" вартує 9 мільярдів доларів!! Запуск однієї ракети - 3 млн. І спеціально підготовлений персонал. Так що все не так просто.
Я відповів по першій фразі - подумав, що готують попереджувальні заходи.
А в цілому...
Мені 64 і я якось над цим не задумався - що ви, молоді, не в курсі всього.
Я особисто все знаю як діяти, так приблизно, року з 1976го.
Безперечно, ми в мирній ейфорій забули вже про загрозу ядерного удару. Не знаю як, але молоді покоління потрібно інструктувати.
Але ці інструкції корисні лише тоді, коли при ядерному вибуху ви не попали під термосвітловий спалах і ударна хвиля залишила вас неушкодженим.