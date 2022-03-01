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Україна опрацьовує з партнерами різні рішення для "закриття неба", – Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна опрацьовує з партнерами різні рішення для "закриття неба", – Кулеба

Україна опрацьовує з партнерами різні рішення щодо закриття повітряного простору над нашою країною і закликає їх не боятися того, що через нас НАТО опиниться у стані війни з Росією.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є різні рішення, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми їх зараз з партнерами опрацьовуємо. Але не треба залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні, переможе, то наступні будете ви, НАТО", - сказав Кулеба.

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Він зауважив, що Україна не просить НАТО воювати за нас, тому що це наша земля. Водночас, на переконання очільника МЗС, для Альянсу є не лише моральним обов’язком, а й політичною доцільністю зробити все для того, щоб підтримати Україну в цій війні.

"Ви зараз можете бути впевнені на сто відсотків, що цього не станеться. Але до цього ви були впевнені, що Росія ніколи так відкрито не нападе на Україну.Були? Були! А вона взяла й напала.Тому краще допомагайте воювати нам тут до перемоги", - закликав глава української дипломатії.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білому домі заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.

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Топ коментарі
+10
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01.03.2022 17:16
+9
Ми ж не в НАТО.

Ми ж нейтральна країна.

А отже нейтральну країну можна бомбить а от захищать не можна!

Курва мать...
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01.03.2022 17:29
+6
Ні, правда, попали в апаратну частину, зараз підключать резрвне обладнання, але питання в іншому, тут хтось ще дивиться тв окрім пенсіонерів?
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01.03.2022 17:29
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01.03.2022 17:16 Відповісти
в Киеве снаряд попал в телебашню
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01.03.2022 17:18 Відповісти
Брехня. Не розводьте паніку.
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01.03.2022 17:20 Відповісти
Ні, правда, попали в апаратну частину, зараз підключать резрвне обладнання, але питання в іншому, тут хтось ще дивиться тв окрім пенсіонерів?
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01.03.2022 17:29 Відповісти
А що спільного між кабельним, супутниковим та інтернетівським телебаченням- і телевежею?
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01.03.2022 17:32 Відповісти
Поясніть, буду знати, щоб фігні не писати
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01.03.2022 17:35 Відповісти
Поясню- практично нічого спільного. Вона потрібна лише для аналогового телебачення.
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01.03.2022 17:38 Відповісти
Ви дійсно думаєте, що телебашта служить лише для передачі ТВ сигналу?
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01.03.2022 17:33 Відповісти
До вашого питання була впевнена що так
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01.03.2022 17:34 Відповісти
Я пенсіонер вже 5 років. І що?
Останній раз дивився як Бутусов дав в пику Шуфричу, після того не включав.
До того - десь раз на два тижні - дивився періодично Шустера, якщо анонс теми був цікавий.
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01.03.2022 18:28 Відповісти
Це реально може бути ключове рішення, аби вони не засцяли
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01.03.2022 17:20 Відповісти
Чи поряд з нею.
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01.03.2022 17:20 Відповісти
Нехай все вийде!
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01.03.2022 17:21 Відповісти
Ми ж не в НАТО.

Ми ж нейтральна країна.

А отже нейтральну країну можна бомбить а от захищать не можна!

Курва мать...
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01.03.2022 17:29 Відповісти
На Западе уже разрабатываются планы действий и ознакамливают с ними население на случай примнения ********** ЯО.
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01.03.2022 17:31 Відповісти
Типа - если вы узнали что в вас летит ЯО, расслабтесь, налейте виски и наслаждайтесь видом яд взрыва.... Потому что 2го шанса уже не будет..
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01.03.2022 17:43 Відповісти
Наївне твердженяя.
Такі плани США розробляє і вдосконалює постійно, починаючи з 50х років.
Але плани підкріплюються реальностю.
Це і розвідка і надскладні розрахунки знешкодження наявним в кожний час історії засобами з точнісью до секунд.
Хто пам'ятає, США і СРСР постійно вели переговори, вели суперечки, підписували угоди про обмеження систеи ПРО(протиракетної оборони). Здавалося б чого сперечатися за виключно оборонне озброєння, а не наступальне?
Та тому, що на повістку дня вже давно вийшло питання, не в кого більше боєголовок, чи хто перший запустить.
Виграє той, хто вчасно зреагує і знешкодить в повітрі, не давши спрацювати заряду.
Наприклад, Петріоти з цим справляються, і ще є системи протиракетного захисту.
Попутньо зауважу:
На форумі часто проскакують пропозиції "дайте нам Петріоти".
Так от, один повноцінний комплекс ПРО "Петріот" вартує 9 мільярдів доларів!! Запуск однієї ракети - 3 млн. І спеціально підготовлений персонал. Так що все не так просто.
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01.03.2022 18:44 Відповісти
Я не понял, в чем наивность моего утверждения. Мня на работе ознакомили с планом действий на случай чрезвычайных ситуаций, в которые входит также и радиоактивное поражение. Раньше такое никогда не втирали.
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01.03.2022 19:00 Відповісти
И такое обучение проводят по всем предпиятиям Чехии.
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01.03.2022 19:01 Відповісти
Вибач. Читав швидко і недочитав .
Я відповів по першій фразі - подумав, що готують попереджувальні заходи.
А в цілому...
Мені 64 і я якось над цим не задумався - що ви, молоді, не в курсі всього.
Я особисто все знаю як діяти, так приблизно, року з 1976го.
Безперечно, ми в мирній ейфорій забули вже про загрозу ядерного удару. Не знаю як, але молоді покоління потрібно інструктувати.
Але ці інструкції корисні лише тоді, коли при ядерному вибуху ви не попали під термосвітловий спалах і ударна хвиля залишила вас неушкодженим.
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01.03.2022 19:39 Відповісти
НАТО досі боїться путлєра ..... НАТО досі боїться рашистської недоармії......Ганьба! Кулеба дайте сигнал про це діаспорі і всьому світу....нехай замітингують сцикунів....тиснуть поки не буде нам ППО стільки скільки необхідно!
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01.03.2022 17:52 Відповісти
Ми його не встигнемо освоїти, потрібні натівські пілоти.
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01.03.2022 18:04 Відповісти
 
 