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На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС
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Внаслідок удару російських військ по київській телевежі було потрапляння в апаратну мовника, телеканали деякий час не працюватимуть.
"Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час канали не працюватимуть", - йдеться у повідомленні МВС, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому у повідомленні наголошується, що найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.
Нагадаємо, увечері 1 березня російські окупанти обстріляли київську телевежу.
Топ коментарі
+11 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар01.03.2022 17:53
+6 Oleg Smirnov 9524fae4
показати весь коментар01.03.2022 17:59
+3 Роман Кокоровець
показати весь коментар01.03.2022 18:00
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Одна попала у вежу.
Друга у Бабій Яр, де музей.
Третя поки що невідомо.
І буде символічно, якщо Ізраїль проковтне. Досі не засудив дії Росії.
То їх обісруть не ізраїльські євреї....
Вони і так їх не дуже *******
Криві ******