На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС

Внаслідок удару російських військ по київській телевежі було потрапляння в апаратну мовника, телеканали деякий час не працюватимуть.

"Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час канали не працюватимуть", - йдеться у повідомленні МВС, інформує Цензор.НЕТ.

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При цьому у повідомленні наголошується, що найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Нагадаємо, увечері 1 березня російські окупанти обстріляли київську телевежу.