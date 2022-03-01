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На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС

Внаслідок удару російських військ по київській телевежі було потрапляння в апаратну мовника, телеканали деякий час не працюватимуть.

"Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час канали не працюватимуть", - йдеться у повідомленні МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли телевежу у Києві. ВIДЕО

При цьому у повідомленні наголошується, що найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Нагадаємо, увечері 1 березня російські окупанти обстріляли київську телевежу.

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Топ коментарі
+11
что скажет Израиль, там же Бабий Яр, не дали нам Купол....
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01.03.2022 17:53
+6
Вдарили фактично по району Бабиного Яру.
І буде символічно, якщо Ізраїль проковтне. Досі не засудив дії Росії.
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01.03.2022 17:59
+3
ето другое ...
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01.03.2022 18:00
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01.03.2022 17:50 Відповісти
На ютубі є онлайн-канали в прямому ефірі.
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01.03.2022 17:51 Відповісти
ТРИ РАКЕТИ.
Одна попала у вежу.
Друга у Бабій Яр, де музей.
Третя поки що невідомо.
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01.03.2022 17:53 Відповісти
что скажет Израиль, там же Бабий Яр, не дали нам Купол....
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01.03.2022 17:53 Відповісти
посмотрим, тоже интересно
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01.03.2022 17:56 Відповісти
ето другое ...
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01.03.2022 18:00 Відповісти
Мы говорим : Шалом "Моссад", уж вам то точно известны координаты бункера фашиста путлера
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01.03.2022 18:37 Відповісти
Прошу Цензор.нет змінити колір від біло-червоного,до хоча б би біло-жовтого!
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01.03.2022 17:55 Відповісти
Вдарили фактично по району Бабиного Яру.
І буде символічно, якщо Ізраїль проковтне. Досі не засудив дії Росії.
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01.03.2022 17:59 Відповісти
Якщо так

То їх обісруть не ізраїльські євреї....
Вони і так їх не дуже *******
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01.03.2022 18:03 Відповісти
Может я не в теме,разве не все на кабельном и спутниковом тв?
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Отвечу всем. Я работал в этой системе. А информации ошибки. Аппаратная вещания находится в другом месте. На вышке - скажем так, коммутационная аппаратная. Туда приходят сигналы с телекомпаний, а на вышке идёт коммутация на антенны. Это так, в двух словах, чтобы проще понять. Вышка одна, резерв можно включить только аппаратный, но никак не антенну. Есть ещё передатчик на спутник. Но в совке передача сигнала была по сети релейных станций. Да, сигнал изменился с аналогового на цифровой, но схема осталось прежней. Поэтому останется только ждать, пока ребята подключат резервные блоки усиления и коммутации. Ещё нужно понимать, что не все оптические линии от телекомпаний могли уцелеть.
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01.03.2022 18:10 Відповісти
Думаю що сьогодні можуть бути проблеми з інтернетом
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01.03.2022 18:01 Відповісти
Ось вам і їх високоточна зброя......
Криві ******
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01.03.2022 18:02 Відповісти
Орки тупі думають, що українців можна позбавити інформації, пошкодивши телевежу. Все буде Ілон Маск.
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01.03.2022 18:04 Відповісти
Я щось не зрозумів: так у нас аналогове телебачення вимкнули чи ні? Вона ж для цього приначена. Чи я помиляюсь?
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01.03.2022 18:05 Відповісти
А цифра, по твоему, распространяется по канализационным трубам?
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01.03.2022 18:16 Відповісти
Это и есть обещанная диверсия в средствах связи?
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Не могу сейчас проверить тарелку, но должна работать.
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01.03.2022 18:18 Відповісти
 
 