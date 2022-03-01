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Український інститут книги закликав до тотального бойкоту російської літератури у світі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український інститут книги закликав до тотального бойкоту російської літератури у світі

Український інститут книги закликав до тотального бойкоту російської книги у світі. Його мета - зупинити поширення російських наративів через книговидання й інші культурні продукти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Українського інституту книги.

"Повномасштабне вторгнення в Україну, що почалося вранці 24 лютого цього року, було б неможливе без потужної пропаганди, якою Росія багато років отруює інформаційний і культурний простір усього світу – як через медіа, так і через культурні продукти, серед яких одну з ключових ролей відіграє література та книговидання. Ця пропаганда вводить в оману мільйони громадян в усьому світі, залякує та роз'єднує, сіє ворожнечу й переконує у величі режиму, нелюдського у своїх цінностях і методах. Але тепер брехня стала очевидною", - йдеться в повідомленні.

Відтак Український інститут книги закликає:

1) зупинити розповсюдження книг російських авторів через онлайн-платформи, дистриб'юторів, офлайн та онлайн книгарні;

2) зупинити купівлю прав у російських видавців та продаж власних ліцензій російським видавцям;

3) скасувати участь стенду Росії, російських видавництв, культурних центрів та авторів у всіх міжнародних книжкових виставках та літературних фестивалях;

4) припинити надання грантів на переклади творів сучасних російських авторів.

"Ми дуже вдячні литовським колегам, які виступили з ініціативою бойкоту російських видавців на міжнародних книжкових ярмарках, а також організаторам Франкфуртського книжкового ярмарку за підтримку цієї ініціативи. Але ми вважаємо, що бойкот треба розширити і накласти нові санкції, які ізолюють Росію та зупинять російську експансію інструментами культури", – додають в УІК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські злочини в Україні множаться щогодини, удари вражають школи та лікарні, - Блінкен в Раді ООН з прав людини

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Топ коментарі
+10
⚡️Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Украина 24»:

«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято»
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01.03.2022 18:06
+10
Профессор Талк


@SergejTalk

·
28 февр.



Аэрофлот заявил о запуске регулярных рейсов из Шереметьево в Домодедово и Внуково.
А просто больше летать некуда!
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01.03.2022 18:06
+7
https://youtu.be/YbmpCn0QA5Y

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01.03.2022 18:08
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Назад у кам'яний вік
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01.03.2022 18:06 Відповісти
https://youtu.be/YbmpCn0QA5Y

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01.03.2022 18:08 Відповісти
+
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01.03.2022 18:08 Відповісти
всміслі у кам'яний вік!?? вим шо - русахвоб!??
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01.03.2022 18:13 Відповісти
Заткни свою пельку і не воняй лівером, культурний гандоне. Так - ясно, курва ****** в рота і в жопу.
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01.03.2022 18:16 Відповісти
Угу, русским свиньям в каменном веке самое место. И сравнительно скоро страна-помойка именно там и будет.
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01.03.2022 18:23 Відповісти
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01.03.2022 18:23 Відповісти
⚡️Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Украина 24»:

«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято»
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Можна і літаками залітати бомбити білорусів, які збираються до кордону.
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01.03.2022 18:19 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
28 февр.



Аэрофлот заявил о запуске регулярных рейсов из Шереметьево в Домодедово и Внуково.
А просто больше летать некуда!
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01.03.2022 18:06 Відповісти
да вообще московию не указывать на карту ...ток кубань наносить так как он наш ну и курян белгород воронеж
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01.03.2022 18:07 Відповісти
Просто на мапі як у Геродота на терріторії московії писати "андрофаги", тобто "людожери".
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01.03.2022 18:09 Відповісти
⚡️Мариуполь находится под шквалом ударов российской реактивной артиллерии.

«Мариуполь - под шквалом русской реактивной артиллерии. Оккупанты наносят удары по всем районам города. Обстрелы не прекращаются… По оперативной информации уже известно о 21 раненом. Сколько погибших пока неизвестно», - написав в Фейсбуке начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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01.03.2022 18:07 Відповісти
Корчевать под корень это недоразумение рашку. Никаких привилегий - на дно мрази.
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01.03.2022 18:10 Відповісти
Я вважаю це боротьбою з пропагандою і підтримую.
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01.03.2022 18:11 Відповісти
так они и остались ими
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01.03.2022 18:13 Відповісти
какапещернаяфашистскаярусафобия
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01.03.2022 18:16 Відповісти
І це правильно. Ми відродимо свою літературу, у якій опишемо подвиги нашого народу. Та і фентезі не гірше за них напишемо. Російські видавництва зараз рекламують свої видання, проводять конкурси авторів. На їх сайтах написано, що політика їх не стосується. Пора їм теж відкрити очі. До речі, на їх конкурсах зазвичай перемагають твори про Другу Світову. Тепер прийшли інші часи та нова реальність. Слава Україні!
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01.03.2022 18:19 Відповісти
там тієї літератури... - "гдє жє кружка" то їхній потолок...
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01.03.2022 18:24 Відповісти
Особливо Лук'яненко люто ненавидить Україну. Про це він дуже часто говорить і пише. Останні його книжки стали таким же лайном, як і він сам.
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01.03.2022 18:25 Відповісти
Треба блокувати всі російські сайти в Украіні ,іхні фільми музику ,переходьте на украінську мову не говоріть мовою ворога.
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01.03.2022 19:27 Відповісти
 
 