Український інститут книги закликав до тотального бойкоту російської літератури у світі

Український інститут книги закликав до тотального бойкоту російської книги у світі. Його мета - зупинити поширення російських наративів через книговидання й інші культурні продукти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Українського інституту книги.

"Повномасштабне вторгнення в Україну, що почалося вранці 24 лютого цього року, було б неможливе без потужної пропаганди, якою Росія багато років отруює інформаційний і культурний простір усього світу – як через медіа, так і через культурні продукти, серед яких одну з ключових ролей відіграє література та книговидання. Ця пропаганда вводить в оману мільйони громадян в усьому світі, залякує та роз'єднує, сіє ворожнечу й переконує у величі режиму, нелюдського у своїх цінностях і методах. Але тепер брехня стала очевидною", - йдеться в повідомленні.

Відтак Український інститут книги закликає:

1) зупинити розповсюдження книг російських авторів через онлайн-платформи, дистриб'юторів, офлайн та онлайн книгарні;

2) зупинити купівлю прав у російських видавців та продаж власних ліцензій російським видавцям;

3) скасувати участь стенду Росії, російських видавництв, культурних центрів та авторів у всіх міжнародних книжкових виставках та літературних фестивалях;

4) припинити надання грантів на переклади творів сучасних російських авторів.

"Ми дуже вдячні литовським колегам, які виступили з ініціативою бойкоту російських видавців на міжнародних книжкових ярмарках, а також організаторам Франкфуртського книжкового ярмарку за підтримку цієї ініціативи. Але ми вважаємо, що бойкот треба розширити і накласти нові санкції, які ізолюють Росію та зупинять російську експансію інструментами культури", – додають в УІК.

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