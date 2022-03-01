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Карта супермаркетів, які працюють

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Карта супермаркетів, які працюють

Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомляє Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.

ПОСИЛАННЯ НА КАРТУ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ.

Зараз на карті є інформація про такі магазини:

  • АТБ;
  • КОЛО;
  • Сільпо;
  • Фора;
  • Novus;
  • Varus;
  • Рукавичка;
  • ЕКО маркет.

Творці карти обіцяють оновлювати дані та додавати нові магазини.

На карті вказано:

  • назву магазину/торговельної мережі;
  • години роботи конкретних магазинів у різних містах;
  • адреси магазинів;
  • статус роботи торговельних точок.

Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.

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мапу аптек будь-ласка, вже другий день не можу купити ліки на лівому березі Києва! дуже потрібно!
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01.03.2022 19:40 Відповісти
097-309-11-11 еда. Предприниматели Киева.

097-821-11-00-00 медпомощь, Аня. Лекарства.

Не перевірено особисто. Якщо ок поширюйте.
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01.03.2022 19:53 Відповісти
номер не є дійсним
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01.03.2022 19:57 Відповісти
погана ідея показувати карту. каци можуть використати як цілі
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01.03.2022 19:42 Відповісти
Фора - нема свого транспорту. Розпродає залишки "морської капусти".
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01.03.2022 19:42 Відповісти
А что толку. В них почти ничего нет.
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01.03.2022 19:43 Відповісти
⚡️Великобритания ввела санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает ТАСС.
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01.03.2022 19:43 Відповісти
Для Херсона она бесполезна.
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01.03.2022 19:59 Відповісти
 
 