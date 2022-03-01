Карта супермаркетів, які працюють

Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомляє Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.

ПОСИЛАННЯ НА КАРТУ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ.

Зараз на карті є інформація про такі магазини:

АТБ;

КОЛО;

Сільпо;

Фора;

Novus;

Varus;

Рукавичка;

ЕКО маркет.

Творці карти обіцяють оновлювати дані та додавати нові магазини.

На карті вказано:

назву магазину/торговельної мережі;

години роботи конкретних магазинів у різних містах;

адреси магазинів;

статус роботи торговельних точок.

Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.