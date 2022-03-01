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Росіяни завдали з неба ударів по Ніжину. Знову в аеродром ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 17 години російські війська з неба завдали кількох авіаударів по Ніжину, Чернігівської області.
Як повідомив кореспонденту Цензор.НЕТ міський голова Олександр Кодола.
Ворог завдав удару по ніжинському аеродрому ДСНС, який вже атакував в перший день війни.
Цього разу обійшлося без жертв.
Мешканці міста змушені переховуватись у підвалах та бомбосховищах.
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Слава Свид
показати весь коментар01.03.2022 19:44 Відповісти Мені подобається 3
ina kretova
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Дмитрий Гайдарченко
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Miraxcorp
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Національне Питання
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