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Новини Війна в Україні
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Росіяни завдали з неба ударів по Ніжину. Знову в аеродром ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько 17 години російські війська з неба завдали кількох авіаударів по Ніжину, Чернігівської області.

Як повідомив кореспонденту Цензор.НЕТ міський голова Олександр Кодола.

Ворог завдав удару по ніжинському аеродрому ДСНС, який вже атакував в перший день війни.

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Цього разу обійшлося без жертв.

Мешканці міста змушені переховуватись у підвалах та бомбосховищах.

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https://www.youtube.com/watch?v=t37jCszubeU
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01.03.2022 19:44 Відповісти
поляки рашку всегда ненавидели,как и балты))
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01.03.2022 20:05 Відповісти
А зачем бомбить одно и тоже?
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01.03.2022 19:55 Відповісти
А нельзя им глонасс и gps притушить?
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01.03.2022 20:10 Відповісти
Там на літовищі є старі совіцькі бункери що витримують прямий ядерний удар, тому бомбувати москва може хоч до всрачки.
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01.03.2022 23:58 Відповісти
 
 