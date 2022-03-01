Росіяни завдали з неба ударів по Ніжину. Знову в аеродром ДСНС

Близько 17 години російські війська з неба завдали кількох авіаударів по Ніжину, Чернігівської області.

Як повідомив кореспонденту Цензор.НЕТ міський голова Олександр Кодола.

Ворог завдав удару по ніжинському аеродрому ДСНС, який вже атакував в перший день війни.

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Цього разу обійшлося без жертв.

Мешканці міста змушені переховуватись у підвалах та бомбосховищах.