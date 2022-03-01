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НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги потерпілим від російської агресії українцям

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НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги потерпілим від російської агресії українцям

Національний банк України (НБУ) відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги Україні з-за кордону.

"Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу потерпілим від війни українцям, Нацбанк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулював благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час", – процитувала пресслужба глави Нацбанку Кирила Шевченка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжить допомагати Україні фінансами, - Мішель

Він пояснив, що на відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку будуть витрачатися для допомоги громадянам, які найбільше страждають через війну з Росією.

UA823000010000032302338301027 у валютах USD, EUR,GBP

Для зарахування на рахунок EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Німеччина

Для зарахування на рахунок у USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, Нью-Йорк, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

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Правила форума Рада форумчан
а як потерпілим українцям зцього рахунку отримати допомогу? де інструкція чи устав? чує мое сердце, що попилять гроші без потерпілих
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01.03.2022 19:55 Відповісти
Я в Киеве, хочу положить денег на карту и материально помочь нашим ЗСУ. Но все терминалы не принимают бабки! Имейте ввиду.
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01.03.2022 19:56 Відповісти
зараз є бажаючи зняти готівку, але в банкоматах не завжди є....можна зробити обмін, нехай вони переведуть гроші, а Ви їм готівку
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01.03.2022 21:36 Відповісти
хто володіє англійською,заходьте у фейсбук,шукайте американців,пишіть їм повідомлення з реквізитами доларового рахунку,благайте про репост.Заходьте на сторінк спортивних клубів американських у ФБ,там все маса народу,робіть щось
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01.03.2022 21:24 Відповісти
Sorry for English,

Yesterday I was trying to send money to SWIFT Code CHASUS33 Account 400807238 in my local Chase bank branch. I was told that the account status is "restricted" from 2/27, and no longer accepts the payments. Is there other account I can use?
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01.03.2022 22:05 Відповісти
 
 