Внаслідок удару по телевежі Києва загинули перехожі, - Кличко

П'ятеро мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетного удару по Київській телевежі на Дорогожичах, були перехожими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Унаслідок влучення в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули п'ятеро мирних киян. Ішли тротуаром повз вежу", - написав Кличко.

Він закликав киян не ходити та не їздити вулицями. "Будьте максимально обережні. Цю ніч краще провести в укриттях", - додав мер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі в Шевченківському районі загинули п'ятеро людей і п'ятеро людей постраждали. Пізніше у Держспецзв'язку уточнили, що внаслідок атаки дістали травм декілька співробітників та охорона телевежі.