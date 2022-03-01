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Внаслідок удару по телевежі Києва загинули перехожі, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок удару по телевежі Києва загинули перехожі, - Кличко

П'ятеро мирних жителів, які постраждали внаслідок ракетного удару по Київській телевежі на Дорогожичах, були перехожими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Унаслідок влучення в телевежу двох, за попередніми даними, ракет, загинули п'ятеро мирних киян. Ішли тротуаром повз вежу", - написав Кличко.

Він закликав киян не ходити та не їздити вулицями. "Будьте максимально обережні. Цю ніч краще провести в укриттях", - додав мер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше,  внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі в Шевченківському районі загинули п'ятеро людей і п'ятеро людей постраждали. Пізніше у Держспецзв'язку уточнили, що внаслідок атаки дістали травм декілька співробітників та охорона телевежі.

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нищіть кацапячу колонну.
тварі вже сказали, шо будуть гасити по куди ім заманеться в Києві.
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01.03.2022 20:18 Відповісти
Украіна вистоїть , так як нам відступати нікуди 😡✊💪🙏🏼

Москалі , будьте ви прокляті навіки 😠
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01.03.2022 20:21 Відповісти
ще не бачив такої підтримки України зокрема у Штатах.
83% відсотки folow news from Ukraine very close.
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01.03.2022 20:28 Відповісти
Киевская телевышка устояла после удара 2 ракетами, потому что она сделана в Украине, а ракеты в России.Погибшим вечная память.
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01.03.2022 20:42 Відповісти
 
 