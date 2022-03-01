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Арестович: Найгарячіші точки зараз – північно-західні околиці Києва, Харків та Херсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Арестович: Найгарячіші точки зараз – північно-західні околиці Києва, Харків та Херсон

На північно-західних околицях Києва блокують прохід ворожої техіники, в Харкові - артобстріли, в Херсоні - вуличні бої.

Про це в прямому ефірі телемарафону "Разом - ми сильні" сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільш гаряча точка - північно-західіні околиці Києва, там в районі Макарова, по Житомирській трасі - скупчення супртивника, по якому ми відпрацьовуємо артилерію. Друга гаряча точка - це Харків, там йдуть зараз артилерійські бої, працює авіація противника. Наша армія дає відсіч. Не було гарячих повідомлень з боку Маріуполя. І Херсон - вуличні бої. Це три основні точки, по яким зараз зосереджені зусилля і наші, і противника", - сказав Арестович.

Стосовно потенційної висадки десанту в районі Одеси, Арестович повідомив, що шторм на Чорному морі ускладнює противнику проведення цієї операції.

Стосовно підрозділів армії Білорусі, які начебто можуть перетнути кордон з Україною і вступити у війну на боці Росії, Арестович зауважив: "Поки що на офіційному рівні ми бачимо лише підготовку. Достеменних відомостей, що вони перешйли і беруть участь у боях проти України поки немає. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Перевіряємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ пошкодили понад 80 навчальних закладів та лікарень в Україні, - Арестович

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Топ коментарі
+12
забей сейчас не до этого Буча горит красивое
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01.03.2022 21:01
+11
В группах пишут что на Николаевском направлении в районе Баштанки наши контрударом разгромили большую колонну противника. Остатки по полям тероборона ганяет. Часть вышла из под удара в сторону Нового Буга но ЗСУ их там артой тоже достали. Проверить инфу не могу конечно, но счет идет на десятки если не на сотни единиц техники.
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01.03.2022 21:05
+11
Привіт украхнці та україночки! Сьогодні бувдуже пекельний день у Харкові завдяки збожевілившим росіянам-оркам. життя стало насичене як ніколи! вчора вижив після падіння коло мене 4х гільз двигунів граду чи смерчу . сьогодні над головою пролетів свино-собачій винищувач. який потім скинув бомбу на адміністрацію.бачив це з черги за хлібиною у 3х годинній черзі під бомбуванням та обстрілами. але незважаючи на це -майже тиждень прожив в умовах війни в яку важко повірити та від якої хочеться прокинутися. Слава Україні та смерть свино-собачим окупантам!бережи боже наших ЗАХИСНИКІВ
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01.03.2022 21:08
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⚡️ЮНИСЕФ: ООН подала заявку на 1,7 миллиарда долларов гуманитарной помощи для пострадавших от вторжения России в Украину.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
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Не панікер ні разу але маю просте питання: де наше ПВО! Небо голе і беззахисне! Де ???? Ладно провінція -чому столиця і "перша" столиця абсолютно незахищені!!!???
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01.03.2022 20:55 Відповісти
тебе что ***** кардинаты дать где и что стоит ?! *** понял !!!
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01.03.2022 20:57 Відповісти
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Які координати! Пів Харкова і третина Києва з неба знищені ворожою авіацією! Стоїть у тебе долбойоба на лобі!
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Кацапи не були би кацапами, якби не були підлими.

"Російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли.
Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь - адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат."

Джерело: https://censor.net/ua/n3320199
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01.03.2022 21:13 Відповісти
Ты что даун над Харьково они летают на 30 метрах, подумай почему
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01.03.2022 21:01 Відповісти
Те що літає так низько треба збивати Стінгерами
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01.03.2022 21:06 Відповісти
Державне бюро розслідувань вилучило прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль, у трьох бригадах Повітряних сил. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.

Командування повітряних сил розцінило такі дії як "черговий удар по системі протиповітряної оборони України".

Згодом повідомлення зі сторінки командування у Facebook прибрали, але його скрін зберігся.
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01.03.2022 21:18 Відповісти
их вернули обратно это было давно
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Питання на питання, а якій підльотний час до столиці з боку білорусів!? Тут ми слабші, но це покищо. І за це попереджали заздалегідь.
Но і в них ресурс не нескінченний. Тримаємось. Слава Україні!
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01.03.2022 21:06 Відповісти
а люся теж патріотка? - хто би знав...
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01.03.2022 20:56 Відповісти
забей сейчас не до этого Буча горит красивое
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01.03.2022 21:01 Відповісти
та правий ти...
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01.03.2022 21:03 Відповісти
если жив останусь дам весь расклад- я самурай а мой даймё - народ Украины
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01.03.2022 21:06 Відповісти
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Є такі варіанти :

Z00+
ZOO
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01.03.2022 21:28 Відповісти
Не Z , а 2. Тобто 200
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01.03.2022 21:36 Відповісти
Я так понимаю этот ***** хотел прям с города по шмалять

А ему в рожу коктейль предсмертный

По логике выгорит только салон

Сама установка цела. И если память не изменяет управление збоку

Значет можно будет ******* по *****ам
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Зато дороги пречудові!
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Никто ничего не отдавал.Украинская армия вХерсоне . Да туда зашили кацапы.И что стого.Их убивают.
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01.03.2022 21:06 Відповісти
ой чёто у рузге отпало
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01.03.2022 21:02 Відповісти
В группах пишут что на Николаевском направлении в районе Баштанки наши контрударом разгромили большую колонну противника. Остатки по полям тероборона ганяет. Часть вышла из под удара в сторону Нового Буга но ЗСУ их там артой тоже достали. Проверить инфу не могу конечно, но счет идет на десятки если не на сотни единиц техники.
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Сам думал что как-то слишком хорошо, но вроде М. Чорна голова Кировоградской обл администрации тоже написала про это.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Уже есть видос что центр Баштанки сильно пострадал и горит какая-то руская хрень. Голова Николаева подтверждает!!!
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01.03.2022 21:40 Відповісти
Вчора ввечері були повідомлення, що орки двома колонами пішли на Миколаїв..
Першу побили ще о 19-й годині на трасі Херсон - Миколаїв..

А це знайшлася друга колона..
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01.03.2022 21:22 Відповісти
Спутник News АТО


@SputnikATO



По предварительной информации, из 6 самолетов, что сегодня бомбили Харьков - 3 сбили.

Один пилот застрелился, двое в плену.

Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
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01.03.2022 21:07 Відповісти
Чё про Марик молчат ?
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01.03.2022 21:08 Відповісти
там ж*
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01.03.2022 21:55 Відповісти
Привіт украхнці та україночки! Сьогодні бувдуже пекельний день у Харкові завдяки збожевілившим росіянам-оркам. життя стало насичене як ніколи! вчора вижив після падіння коло мене 4х гільз двигунів граду чи смерчу . сьогодні над головою пролетів свино-собачій винищувач. який потім скинув бомбу на адміністрацію.бачив це з черги за хлібиною у 3х годинній черзі під бомбуванням та обстрілами. але незважаючи на це -майже тиждень прожив в умовах війни в яку важко повірити та від якої хочеться прокинутися. Слава Україні та смерть свино-собачим окупантам!бережи боже наших ЗАХИСНИКІВ
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01.03.2022 21:08 Відповісти
Смерть москалям! Держіться там,навіть не уявляю як вам ..
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01.03.2022 21:14 Відповісти
Державне бюро розслідувань вилучило прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль, у трьох бригадах Повітряних сил. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.

Командування повітряних сил розцінило такі дії як "черговий удар по системі протиповітряної оборони України".

Згодом повідомлення зі сторінки командування у Facebook прибрали, але його скрін зберігся.
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01.03.2022 21:21 Відповісти
Маячня ..
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Херсон, можна сказати, вже втрачений. В торговий порт зайшли кацапські кораблі. В місті опираються окупантам тільки хлопці з тероборони, озброєні пукалками-калашами. ВСУ в місті вже нема. *** твою генералів мать, де Джавеліни, де NLAW, де Стінгери? А їх же вже тисячі союзники поставили, вони є на складах.
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Чого репетуєш ? Роби сам хоч щось . Не сиди за компом , бери смузі , і як усі , іди знищувати кацапів .
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Про Херсон. Південь злили. Де ті ваші срані байрактари? Два дні тому зробити малесенький отвір в Антонівському мосту і не було питань ні по Херсону ні по Миколаєву! Прямо зараз орки беруть обидві південні АЕС і все. І не треба штурмувати ні Миколаїв ні Одесу - вони самі на колінах приповзуть коли холодильники потечуть за добу після вимкнення світла. А в новинах жодного слова! Якось так, дітлашня!
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01.03.2022 21:40 Відповісти
 
 