Арестович: Найгарячіші точки зараз – північно-західні околиці Києва, Харків та Херсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На північно-західних околицях Києва блокують прохід ворожої техіники, в Харкові - артобстріли, в Херсоні - вуличні бої.
Про це в прямому ефірі телемарафону "Разом - ми сильні" сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найбільш гаряча точка - північно-західіні околиці Києва, там в районі Макарова, по Житомирській трасі - скупчення супртивника, по якому ми відпрацьовуємо артилерію. Друга гаряча точка - це Харків, там йдуть зараз артилерійські бої, працює авіація противника. Наша армія дає відсіч. Не було гарячих повідомлень з боку Маріуполя. І Херсон - вуличні бої. Це три основні точки, по яким зараз зосереджені зусилля і наші, і противника", - сказав Арестович.
Стосовно потенційної висадки десанту в районі Одеси, Арестович повідомив, що шторм на Чорному морі ускладнює противнику проведення цієї операції.
Стосовно підрозділів армії Білорусі, які начебто можуть перетнути кордон з Україною і вступити у війну на боці Росії, Арестович зауважив: "Поки що на офіційному рівні ми бачимо лише підготовку. Достеменних відомостей, що вони перешйли і беруть участь у боях проти України поки немає. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Перевіряємо".
Будь ласка, зачекайте...
"Російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли.
Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь - адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.
Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат."
Джерело: https://censor.net/ua/n3320199
Командування повітряних сил розцінило такі дії як "черговий удар по системі протиповітряної оборони України".
Згодом повідомлення зі сторінки командування у Facebook прибрали, але його скрін зберігся.
Но і в них ресурс не нескінченний. Тримаємось. Слава Україні!
Z00+
ZOO
А ему в рожу коктейль предсмертный
По логике выгорит только салон
Сама установка цела. И если память не изменяет управление збоку
Значет можно будет ******* по *****ам
Першу побили ще о 19-й годині на трасі Херсон - Миколаїв..
А це знайшлася друга колона..
@SputnikATO
По предварительной информации, из 6 самолетов, что сегодня бомбили Харьков - 3 сбили.
Один пилот застрелился, двое в плену.
Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
Командування повітряних сил розцінило такі дії як "черговий удар по системі протиповітряної оборони України".
Згодом повідомлення зі сторінки командування у Facebook прибрали, але його скрін зберігся.