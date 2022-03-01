Розробники контенту закликають підтримати Україну плагіном з синьо-жовтим прапором

Розробники закликають підтримати Україну плагіном з синьо-жовтим прапором

Про це один з розробників повідомив Цензор.НЕТ.

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"Друзі розробники з України/Росії/Білорусії та інших країн, цієї важкої хвилини для нашої країни України - закликаю Вас ідентифікуватися Прапором із закликом "НІ-ВІЙНІ"! Донесіть інформацію про втрати російській та білоруській стороні, оскільки вони живуть в інформаційному вакуумі своїх пропагандистів. Нехай весь світ бачить скільки нас розробників з України, скільки ми зробили для всіх, і нехай кожен користувач - знає, що відбувається в нашому домі, місті, країні!", - написав він.