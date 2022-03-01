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Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським

Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його твіттері.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу постійну підтримку України, включаючи безпеку та гуманітарну допомогу, оскільки вона захищається від російської агресії. Ми притягнемо Росію до відповідальності, і наші санкції вже мають руйнівний вплив", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні, - Зеленський провів перемовини з Байденом

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Топ коментарі
+33
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01.03.2022 22:22
+32
короче, как я послушал российских политиков и кадырова, я понял, что ситуация такая:

хуйло не может смириться с тем, что он проиграл украинцам в майдане в 2014-ом!

он еще тогда попросил януковича написать ему письмо с просьбой о военной помощи. он еще тогда хотел войну начать.

но тогда они решили, что они не готовы. и вот они 8 лет готовили план, строили северный поток 2 на случай войны.

и когда достроили поток - хуйло решил, что можно начинать.

цель - свергнуть власть, объявить майдан незаконным, и припереть назад остопиздевшего всем януковича!

всех патриотов - расстрелять. страной должен править гауляйтер путина с помощью российской армии. полная диктатура. фальсификация выборов. расстрел любых митингов российскими войсками.

И главное для него: это обьявить россиянам "Вот видите! ничего у них не получилось! скинули они президента! и все равно он вернулся обратно!"
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01.03.2022 22:23
+25
Байден, на відміну від Зеленського, готувався до вторгнення. Дякуємо союзникам США за допомогу.
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01.03.2022 22:22
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01.03.2022 22:20 Відповісти
In Ukraine, queues at military enlistment offices, and in Russia at ATMs.
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01.03.2022 22:23 Відповісти
В Україні черги до військкоматів, а в Росії до банкоматів.
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01.03.2022 22:25 Відповісти
⚡️Apple прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России.

В онлайн-магазине нельзя заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и другую технику компании. На всех товарах указывается "в настоящее время недоступно".
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01.03.2022 22:21 Відповісти
Надо чтоб эпл эту технику удалено выключила!! Сделала кирпичом! Они это могут !!
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01.03.2022 22:24 Відповісти
Вот только что рассказал анекдот про зажопинский сельсуд...
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01.03.2022 22:26 Відповісти
Остаётся отрубить российские Apple ID.
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02.03.2022 03:36 Відповісти
Konechno mozhno, no poka mozhno ispoljzovatj kak istochnik informaciji, eto vigodnei,, tak chto
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02.03.2022 08:06 Відповісти
Kavkaz [email protected]

Кстати, песню о "Байрактар ТВ2" опубликовало командование сухопутных войск Украины, в своем официальном аккаунте в социальных сетях с заметкой:

"Байрактар мстит за украинских детей, грузин, сирийцев, #чеченцев и крымских татар
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01.03.2022 22:21 Відповісти
Байден, на відміну від Зеленського, готувався до вторгнення. Дякуємо союзникам США за допомогу.
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01.03.2022 22:22 Відповісти
Да теперь нашего Наполеона не лоха понесет ... и площадь его имени будут и улицы.
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02.03.2022 07:03 Відповісти
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01.03.2022 22:22 Відповісти
Не треба сюди йти
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01.03.2022 22:23 Відповісти
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01.03.2022 22:31 Відповісти
бульбашисты.....
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02.03.2022 00:30 Відповісти
Уявіть, скільки в вашому вогні згорить цивілних українців.
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02.03.2022 00:39 Відповісти
швидше пукiна завалять у бункерi а ****** про санкцii так i буде
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01.03.2022 22:22 Відповісти
Ох порозбирають росію на Запчастини , - і Останеться одна московія.
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01.03.2022 22:22 Відповісти
И есть кому ж разбирать -Курилы - Японии, Сибирь уже давно китайская....
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01.03.2022 22:26 Відповісти
А чи буде тоді росія як ви захочите її кудись притягнути? Вона вже скоро захлинется у своїй крові захлинувшись кровью невинно вбитих українців
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01.03.2022 22:23 Відповісти
Притягати будуть не парашу, а х*йла. А поки вони будуть чухатись, то х*ула в бункері задушать і йому вже буде байдуже до чого його там збираються притягнути.
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01.03.2022 22:59 Відповісти
короче, как я послушал российских политиков и кадырова, я понял, что ситуация такая:

***** не может смириться с тем, что он проиграл украинцам в майдане в 2014-ом!

он еще тогда попросил януковича написать ему письмо с просьбой о военной помощи. он еще тогда хотел войну начать.

но тогда они решили, что они не готовы. и вот они 8 лет готовили план, строили северный поток 2 на случай войны.

и когда достроили поток - ***** решил, что можно начинать.

цель - свергнуть власть, объявить майдан незаконным, и припереть назад ************** всем януковича!

всех патриотов - расстрелять. страной должен править гауляйтер путина с помощью российской армии. полная диктатура. фальсификация выборов. расстрел любых митингов российскими войсками.

И главное для него: это обьявить россиянам "Вот видите! ничего у них не получилось! скинули они президента! и все равно он вернулся обратно!"
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01.03.2022 22:23 Відповісти
Где-то так.
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01.03.2022 22:27 Відповісти
То нам ,ще й кацапам )(уйла скидати?! Нє...Нехай самі постараються...
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01.03.2022 22:27 Відповісти
А сейчас какая цель? Что у них в голове??? Пожалуйста, объясните! Это БЕЗУМИЕ с их стороны!!!!!
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02.03.2022 07:08 Відповісти
То завтра на переговорах ми можемо сказати, щоб ***** забирався геть з України, бо США його кудись там притягнуть? Чи кудой?
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01.03.2022 22:24 Відповісти
Не знаю як вам, а мені подобається тверда та непохитна позиція США.
Віддає таким своєрідним міланським душком..
Спочатку вони зробили все, шоб Україна залишилась сам на сам у війні з Росією, а вже згодом починають співати про притягнення Росії до відповідальності...
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01.03.2022 22:28 Відповісти
Міланським ? Ой не делайте етим проходимцам рекламу ...На Рішельевской лутше шьют ...
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01.03.2022 22:36 Відповісти
Опять был авианалет и бомбили жилые дома, а они про какую-то нахер ответственность! Завтра утром насчитают кучу трупов, за день! Как можно с автоматом против бомбардировщика? 😡😡😡
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01.03.2022 22:47 Відповісти
Закрийте небо для військових літаків і градів параші щоб не бомбили, а потім будете тягнути лямку.
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01.03.2022 22:54 Відповісти
Правила передвижения военнослужащего Российской федерации в населённых пунктах Республики Украина.

Каждый российский солдат перед пересечением границы населённого пункта обязан:
1. Остановить танк (БТР, САУ, автомобиль, и любое другое механическое транспортное средство, с соблюдением правил парковки.
2. Заглушить двигатель.
3. Выйти из транспортного средства.
4. У знака, обозначающего начало населённого пункта, солдат обязан оставить личное оружие, предварительно отцепив магазин, и убедившись в отсутствии патрона в стволе. Поставить оружие на предохранитель.
5. Передвигаться по городу разрешается исключительно пешком, подняв руки вверх.
6. При встрече любого прохожего, военнослужащий обязан представиться, и узнать, где находится ближайшее отделение полиции, представительство органа местного или государственного управления, военной администрации.
7. После этого военнослужайщий обязан передвигаться к данному органу по кратчайшему маршруту.
8. По прибытии в любой из перечисленных органов военнослужащий обязан найти ответственное лицо, которому необходимо предоставить наличествующие документы, и сдаться.
9. После выполнения данных требований, военнослужащий имеет право на стакан горячего чая (кофе), бутерброд (шаурму, булочку), и на один звонок родителям (жёнам, детям, сослуживцам) длительностью не более 2-х минут.
10. После оформления всех формальностей, военнослужащий Российской федерации обязан беспрекословно исполнять все требования представителя местного органа власти либо военной администрации.
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02.03.2022 00:27 Відповісти
Только так он сможет получить надлежащее обращение, в котором ему было отказано в его стране.
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02.03.2022 07:11 Відповісти
Александр Коваленко
@zloy_odessit·28m

Премию. Дарвина оккупантам!
В то время как российские оккупанты нанесли удар по казармам 95 ОДШБр и жилым кварталам в Житомире, 95-я🇺🇦 вошла в Горловку, которая с 2014 года была оккупирована Россией.🤦‍♂️
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02.03.2022 00:28 Відповісти
Пэтриоты где,привлекатель? Не понимаю в чём проблема?
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02.03.2022 00:34 Відповісти
Байден принял решение о закрытии неба над Украиной !
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02.03.2022 04:42 Відповісти
Якби завтра не виявилось,що його не так зрозуміли
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02.03.2022 04:45 Відповісти
він прийняв рішення про закриття неба над Америкой для російських літаків (з інших смі)
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02.03.2022 04:52 Відповісти
Путин разгневан санкциями РАЗВЕДКА США
06:15

Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США заявили, что последние несколько дней российский президент Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.

Отмечается, что высокопоставленные должностные лица администрации США официально обратились в разведывательные ведомства с просьбой выяснить, какое настроение у Путина, и проверить, стабильное ли у него состояние, в целом.

«У части американских политиков вызвало беспокойство чрезвычайно резкие и авантюрные военные действия в Украине. Мол, это очень сильно отличается на фоне предыдущих решений и поведения Путина», - заявили собеседники телеканала.



CNN также получило копию документа, который ФБР раздало руководству более десяти разведок западных стран.

В этой записке от ФБР отмечено, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала действий в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и в масштабе, не являющемся приемлемым для него.

В копии отчета, которую получили журналисты, изъяты предложения, в которых сказано, из-за каких конкретно санкций Путин был наиболее раздражен.

Кроме того, издание утверждает, что разведка сообщила, что объективное положение дел тщательно скрывается и замалчивается, даже среди элиты российского общества.

«Якобы многие богатые россияне не имели никакого известия о том, что Европа планирует закрыть небо для полетов российских самолетов, и они собирались дальше себе совершать поездки за границу», - говорится в документе, полученном журналистами телеканала.
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02.03.2022 06:56 Відповісти
 
 