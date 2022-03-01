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Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його твіттері.
"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу постійну підтримку України, включаючи безпеку та гуманітарну допомогу, оскільки вона захищається від російської агресії. Ми притягнемо Росію до відповідальності, і наші санкції вже мають руйнівний вплив", - підкреслив він.
Топ коментарі
+33 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.03.2022 22:22
+32 Роман Шевченко 08ca72a5
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+25 Reception Office
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Кстати, песню о "Байрактар ТВ2" опубликовало командование сухопутных войск Украины, в своем официальном аккаунте в социальных сетях с заметкой:
"Байрактар мстит за украинских детей, грузин, сирийцев, #чеченцев и крымских татар
***** не может смириться с тем, что он проиграл украинцам в майдане в 2014-ом!
он еще тогда попросил януковича написать ему письмо с просьбой о военной помощи. он еще тогда хотел войну начать.
но тогда они решили, что они не готовы. и вот они 8 лет готовили план, строили северный поток 2 на случай войны.
и когда достроили поток - ***** решил, что можно начинать.
цель - свергнуть власть, объявить майдан незаконным, и припереть назад ************** всем януковича!
всех патриотов - расстрелять. страной должен править гауляйтер путина с помощью российской армии. полная диктатура. фальсификация выборов. расстрел любых митингов российскими войсками.
И главное для него: это обьявить россиянам "Вот видите! ничего у них не получилось! скинули они президента! и все равно он вернулся обратно!"
Віддає таким своєрідним міланським душком..
Спочатку вони зробили все, шоб Україна залишилась сам на сам у війні з Росією, а вже згодом починають співати про притягнення Росії до відповідальності...
Каждый российский солдат перед пересечением границы населённого пункта обязан:
1. Остановить танк (БТР, САУ, автомобиль, и любое другое механическое транспортное средство, с соблюдением правил парковки.
2. Заглушить двигатель.
3. Выйти из транспортного средства.
4. У знака, обозначающего начало населённого пункта, солдат обязан оставить личное оружие, предварительно отцепив магазин, и убедившись в отсутствии патрона в стволе. Поставить оружие на предохранитель.
5. Передвигаться по городу разрешается исключительно пешком, подняв руки вверх.
6. При встрече любого прохожего, военнослужащий обязан представиться, и узнать, где находится ближайшее отделение полиции, представительство органа местного или государственного управления, военной администрации.
7. После этого военнослужайщий обязан передвигаться к данному органу по кратчайшему маршруту.
8. По прибытии в любой из перечисленных органов военнослужащий обязан найти ответственное лицо, которому необходимо предоставить наличествующие документы, и сдаться.
9. После выполнения данных требований, военнослужащий имеет право на стакан горячего чая (кофе), бутерброд (шаурму, булочку), и на один звонок родителям (жёнам, детям, сослуживцам) длительностью не более 2-х минут.
10. После оформления всех формальностей, военнослужащий Российской федерации обязан беспрекословно исполнять все требования представителя местного органа власти либо военной администрации.
@zloy_odessit·28m
Премию. Дарвина оккупантам!
В то время как российские оккупанты нанесли удар по казармам 95 ОДШБр и жилым кварталам в Житомире, 95-я🇺🇦 вошла в Горловку, которая с 2014 года была оккупирована Россией.🤦♂️
06:15
Журналисты американского телеканала CNN из своих источников в разведке США заявили, что последние несколько дней российский президент Владимир Путин находится в чрезвычайно разгневанном состоянии из-за жестких санкций Запада против российской экономики.
Отмечается, что высокопоставленные должностные лица администрации США официально обратились в разведывательные ведомства с просьбой выяснить, какое настроение у Путина, и проверить, стабильное ли у него состояние, в целом.
«У части американских политиков вызвало беспокойство чрезвычайно резкие и авантюрные военные действия в Украине. Мол, это очень сильно отличается на фоне предыдущих решений и поведения Путина», - заявили собеседники телеканала.
CNN также получило копию документа, который ФБР раздало руководству более десяти разведок западных стран.
В этой записке от ФБР отмечено, что Путин был чрезвычайно взбешен санкционными мерами, введенными правительствами стран Запада после начала действий в Украину, поскольку он почувствовал, что санкции ухудшили ситуацию гораздо быстрее, чем он надеялся, и в масштабе, не являющемся приемлемым для него.
В копии отчета, которую получили журналисты, изъяты предложения, в которых сказано, из-за каких конкретно санкций Путин был наиболее раздражен.
Кроме того, издание утверждает, что разведка сообщила, что объективное положение дел тщательно скрывается и замалчивается, даже среди элиты российского общества.
«Якобы многие богатые россияне не имели никакого известия о том, что Европа планирует закрыть небо для полетов российских самолетов, и они собирались дальше себе совершать поездки за границу», - говорится в документе, полученном журналистами телеканала.