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Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії

Американська компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії.

Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, дякуємо Тім Кук", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ

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Топ коментарі
+17
везет россиянам. у них своя, особая стабильность - вечный пи*дец.
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01.03.2022 23:15
+10
В Україні черги до військкоматів, а в Росії до банкоматів.

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01.03.2022 23:11
+10
Apple: Русский житель, иди на куй!
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01.03.2022 23:13
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третий фронт за нас ..ихний холодильник
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01.03.2022 23:13 Відповісти
Apple: Русский житель, иди на куй!
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01.03.2022 23:13 Відповісти
Відтепер тільки лаптєфон
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01.03.2022 23:22 Відповісти
Мордор повинен бути знищений.
Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 23:15 Відповісти
везет россиянам. у них своя, особая стабильность - вечный пи*дец.
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01.03.2022 23:15 Відповісти
Одічалиє сьогодні iPhone скуповували.
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01.03.2022 23:16 Відповісти
Минь*тами? Откуда у них деньги?
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01.03.2022 23:20 Відповісти
бо потім на хліб буде міняти, коли холодильник переможе))
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01.03.2022 23:20 Відповісти
Так функционал им тоже порезали. Теми айфонами теперь только звонить и гвозди забивать.
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01.03.2022 23:37 Відповісти
Цікаво, бо саме цю фразу я написала: - будуть ними цвяхи забивати, а потім стерла.
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02.03.2022 01:34 Відповісти
У кого остался дисковый телефон скоро станет миллиардером.
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01.03.2022 23:18 Відповісти
Там скоро все рублевыми миллиардерами станут
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02.03.2022 00:29 Відповісти
Кацапам повысили процент по ипотеке в два раза.
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01.03.2022 23:35 Відповісти
А может отключить/блокануть все телефоны, принадлежащие кацапам ?
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01.03.2022 23:50 Відповісти
- Дмитрий Анатольевич, позвольте представить НОВЫЙ ЙотаФон! На колесиках и с фигурной ручкой для переноски!
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01.03.2022 23:51 Відповісти
Ребята а у кого-то есть связь с Федоровым? Есть идея - написать всем разработчикам самых популярных игр отключись рашистские аккаунты, если нет то положить эти игры. Нам сейчас не до игр, но а они может проснутся. Нужно бить по всем фронтам, мир в огне некогда всем играть в игры!
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01.03.2022 23:52 Відповісти
А теперь,когда жители помойки раскупили ,,пендосские,, телефоны по двойной цене--обновить прошивку до состояния калькулятора мк-61
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02.03.2022 01:03 Відповісти
А сколько сейчас штопаных кацапских сру-блей за один бакс?
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02.03.2022 02:09 Відповісти
 
 