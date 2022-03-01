Американська компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії.

Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, дякуємо Тім Кук", - йдеться в повідомленні.

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