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Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американська компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії.
Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, дякуємо Тім Кук", - йдеться в повідомленні.
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