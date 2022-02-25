Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав голову компанії Apple підтримати санкції США та заблокувати для росіян Apple Store.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку урядовця у фейсбуці.

"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді прийдеться насолоджуватися сайтом росія 24", - написав Федоров.

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