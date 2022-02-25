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Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав голову компанії Apple підтримати санкції США та заблокувати для росіян Apple Store.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку урядовця у фейсбуці.

"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді прийдеться насолоджуватися сайтом росія 24", - написав Федоров.

Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ 01

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Автор: Володимир Янченко
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Кстати, очень даже интересно. Почему бы и нет...
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25.02.2022 23:56 Відповісти
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26.02.2022 00:01 Відповісти
Хорошая идея для профилактики мнимого величия.
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26.02.2022 00:03 Відповісти
Бл...дь. Може хоч після війни дійде до людей, що коли зробив і отримав результат. То значить отримав результат.
А коли щось лише почав починати розпочинати, то для чого про це наперед верещати на весь світ? Результату на даний момент - нуль!
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26.02.2022 00:05 Відповісти
Это Грузия. Ее премьер-министр (марионетка Путина?) отказался примкнуть к санкциям против России. Свободные граждане страны вышли требовать его отставки. Какие же грузины молодцы!!!

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26.02.2022 00:08 Відповісти
все страны придумывают санкции срашнее одна другой, а всего то нужно заблокировать андроид и эппл россиян
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Накидайте ідей як з Куком зв'язатись. Можливо у нього твіттер який є? Бо у епла оф сторінок у соцмережах немає. Можна було би скопом заспамити з проханням не від епл стору відключати а блокувати пристрої на теритроії РФ.
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26.02.2022 00:13 Відповісти
АУ! Есть идея, лучше пусть Тим кук через их айфоны, проинформируют их владельцев! Хоть где то будет возможность проинформировать их информационный вакуум!
Передайте наверх кто может.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Почему не заблокировать все Айфоны в рашке ?
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26.02.2022 00:23 Відповісти
Пусть еще GitHub москалям закроют.
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26.02.2022 00:53 Відповісти
 
 