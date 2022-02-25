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Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав голову компанії Apple підтримати санкції США та заблокувати для росіян Apple Store.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку урядовця у фейсбуці.
"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом вбивцю, тоді прийдеться насолоджуватися сайтом росія 24", - написав Федоров.
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А коли щось лише почав починати розпочинати, то для чого про це наперед верещати на весь світ? Результату на даний момент - нуль!
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