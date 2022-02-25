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санкції (6842) Volkswagen (6)

Тільки Лада-Каліна: Audi, Skoda, Volkswagen та Bentley не продаватимуться в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Концерн Volkswagen Group Rus офіційно підтвердив припинення постачання нових автомобілів до Росії. Раніше це зробили інші світові виробники.

Цю позицію компанії підтвердили російському РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з поточною ситуацією постачання на адресу дилерів марок, що входять до складу Volkswagen Груп Рус, призупинені до подальшого повідомлення. Концерн Volkswagen з великою тривогою та занепокоєнням сприйняв новини про ситуацію в Україні та сподівається на якнайшвидше припинення бойових дій та повернення до дипломатії", — підкреслила Наталія Костюкович, директор зі зв'язків із громадськістю концерну, до якого входять марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Комерційні автомобілі, Bentley, Lamborghini та Ducati.

Раніше 25 лютого компанія Renault вирішила призупинити виробництво автомобілів на заводі в Москві. Причини - переривання логістичних ланцюжків.

Сьогодні ж з'явилася інформація, що Volkswagen змушений мінімум на кілька днів зупинити виробництво автомобілів на двох заводах у Німеччині через брак компонентів, які постачають з України.

Volkswagen Group Rus — не єдина компанія, яка вирішила призупинити постачання нових автомобілів до Росії. Серед інших великих виробників – General Motors та Jaguar Land Rover. На такий крок компанії пішли через ситуацію в Україні та падіння курсу рубля.

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Топ коментарі
+24
Холопы да, а вот привыкшие к роскоши и качеству бояре точно приуныли
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25.02.2022 22:31
+21
Да они всю жизнь проездили на говне с люком в полу !
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25.02.2022 22:29
+19
и еще вишенка на торте Китайские банки Bank of China и ICBC перестал выдавать кредиты для сделок с сырьевыми экспортерами лаптеногих. Они будут придерживаться санкций из-за доллара
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25.02.2022 22:37
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Да они всю жизнь проездили на говне с люком в полу !
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25.02.2022 22:29 Відповісти
Холопы да, а вот привыкшие к роскоши и качеству бояре точно приуныли
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25.02.2022 22:31 Відповісти
Ну не скажи, как минимум вся Москва на приличных машинах... ездила😁😁😁
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25.02.2022 22:54 Відповісти
теперь не те времена. из бамбаса некоторые, до того как стать удобрением успели унитазы преправить, и теперь у многих в ладах уже поверх люка в полу, вместо сидений унитаз. у особо прокачанных по 5 унитазов )))
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25.02.2022 22:59 Відповісти
А мерси і бмв?
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25.02.2022 22:29 Відповісти
вроде как тоже, раньше еще была новость
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25.02.2022 22:39 Відповісти
Главное чтобы украинские автобарыги типа Васадзе и Южаниной не стали прокладками для россиян
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25.02.2022 22:29 Відповісти
Так и будет. Все санкции запада для Украины это возможность с кацапами торговать.
Жигули на Запорожье собирают.
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25.02.2022 22:57 Відповісти
Зачем вам дороги, если автомобилей нет - это провокация ©
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25.02.2022 22:31 Відповісти
Куба 2
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Хорошая новость. Ещё хюндаи и ниссаны в питере собирали, больше не будут?
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Піпец які жорсткі санкції
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25.02.2022 22:34 Відповісти
Да уж - ********* так *********

Можно сказать - обезглавили верхушку
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25.02.2022 22:48 Відповісти
Это не санкции, а решение принятое с учетом этических норм, типа все осуждают торговлю с нацистами. Солидные фирмы дорожат своей репутацией и боятся осуждения своих клиентов.
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25.02.2022 23:08 Відповісти
а вот это удар ниже пояса. Эти "борцы с нацизмом" очень любят немецкий автопром почему-то.
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25.02.2022 22:36 Відповісти
На Берлин, любят писать на мерседесах. Ну, оно и понятно, на жигулях то не доедеш, сломаются.
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25.02.2022 22:38 Відповісти
и еще вишенка на торте Китайские банки Bank of China и ICBC перестал выдавать кредиты для сделок с сырьевыми экспортерами лаптеногих. Они будут придерживаться санкций из-за доллара
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25.02.2022 22:37 Відповісти
Це означає що обслуговуватися ці марки теж не будуть.
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25.02.2022 22:37 Відповісти
Навіть не сумніваюся, - минеться активна фаза бойових дій.
Негайно буде розпочата торгівля з кацапськими окупантами.
БізЬнєс, блєать, *****...
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25.02.2022 22:38 Відповісти
Санкции быстро накладываются, а вот снимаются они долго.
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25.02.2022 22:47 Відповісти
Хіба ми самі не торгуємо з окупантом вже восьмий рік війни?
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Забыли добавить
Porsche, Chevrolet
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25.02.2022 22:41 Відповісти
на ослах пусть ездят , вместе с Кадыркой .
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25.02.2022 22:41 Відповісти
пускай аквафрешные ПРИДУРКИ на 11 номере едутнах у йпрямо вад!
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25.02.2022 22:43 Відповісти
Просто и даже круто агрессору очередного леща по голове
Сегодня же появилась информация о том, что Volkswagen вынужден минимум на несколько дней остановить производство автомобилей на двух заводах в Германии из-за нехватки поставляемых из Украины компонентов. Источник: https://censor.net/ru/n3319243
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25.02.2022 22:43 Відповісти
Если к ним Рено присоединится, то даже Калины не будет. На швабре ездить тогда только получится.
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25.02.2022 22:46 Відповісти
будут на танках ездить
они же любят танки
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25.02.2022 22:47 Відповісти
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25.02.2022 22:47 Відповісти
До речі й це кацапи вкрали. То був проєкт Opel.
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25.02.2022 22:50 Відповісти
Opel Kadett,
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25.02.2022 22:56 Відповісти
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25.02.2022 23:11 Відповісти
а я чуть ладу весту не купил. слава ису бог отвёл. каюсь за грешные мысли
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25.02.2022 22:48 Відповісти
Ну у параши свой "шикарный автопром" Калина, Приора, УАЗ и суперавто "буханка" 1966 года рождения
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Tak eto , ona pochti tak zhe moloda kak ja
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25.02.2022 23:09 Відповісти
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25.02.2022 23:53 Відповісти
Только Лада-Калина и только без электронного блока управления - поставок нет, конвейер стоит
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25.02.2022 22:54 Відповісти
Лада-конина, свинособаки.
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25.02.2022 22:55 Відповісти
Прекрасный способ предотвратить отток валюты из России, вместе с ограничениями на российские инвестиции на Запад это поддержит российских производителей.
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25.02.2022 22:57 Відповісти
Ага, в Калуге собираются кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid для российского рынка,
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25.02.2022 22:58 Відповісти
Скоро в рассеюшке - маи мысли маи скакуны и тыгыдыц,тыгыдыц,тыгыдыц.
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25.02.2022 23:05 Відповісти
Пора возвращаться к "Москвичу".
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25.02.2022 23:07 Відповісти
Теперь московитские Бентли будет чинить дядя Вася.
Потому как дать на обслуживание полякам или финнам - страшно.
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25.02.2022 23:06 Відповісти
Теперь только гробы. Они сами выбрали свою "дорогу"
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25.02.2022 23:10 Відповісти
ДА ОНИ В КАРТОФЛЯНДИИ КУПЯТ БЕЛАЗЫ И ТРАКТОРА "БЕЛАРУСЬ" И БУДУТ НА НИХ РАССЕКАТЬ
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25.02.2022 23:18 Відповісти
И запчасти к ним!!!
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25.02.2022 23:20 Відповісти
Интнресно, а что будет делать Кадыров, наверное затребует головы директоров концерна. Как можна делать такое! с пехотинцем *******!?
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25.02.2022 23:35 Відповісти


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25.02.2022 23:51 Відповісти
Будут как северные корейцы, только на болотах) Из деайфонизируют, а потом и в лапти переоденут)
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25.02.2022 23:56 Відповісти
Скоро в россии: "Куплю укрбляхи"...
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26.02.2022 01:50 Відповісти
 
 