Тільки Лада-Каліна: Audi, Skoda, Volkswagen та Bentley не продаватимуться в Росії

Концерн Volkswagen Group Rus офіційно підтвердив припинення постачання нових автомобілів до Росії. Раніше це зробили інші світові виробники.

Цю позицію компанії підтвердили російському РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з поточною ситуацією постачання на адресу дилерів марок, що входять до складу Volkswagen Груп Рус, призупинені до подальшого повідомлення. Концерн Volkswagen з великою тривогою та занепокоєнням сприйняв новини про ситуацію в Україні та сподівається на якнайшвидше припинення бойових дій та повернення до дипломатії", — підкреслила Наталія Костюкович, директор зі зв'язків із громадськістю концерну, до якого входять марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Комерційні автомобілі, Bentley, Lamborghini та Ducati.

Раніше 25 лютого компанія Renault вирішила призупинити виробництво автомобілів на заводі в Москві. Причини - переривання логістичних ланцюжків.

Сьогодні ж з'явилася інформація, що Volkswagen змушений мінімум на кілька днів зупинити виробництво автомобілів на двох заводах у Німеччині через брак компонентів, які постачають з України.

Volkswagen Group Rus — не єдина компанія, яка вирішила призупинити постачання нових автомобілів до Росії. Серед інших великих виробників – General Motors та Jaguar Land Rover. На такий крок компанії пішли через ситуацію в Україні та падіння курсу рубля.

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