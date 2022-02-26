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Украина просит компанию Apple заблокировать Apple Store для граждан РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина просит компанию Apple заблокировать Apple Store для граждан РФ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал главу компании Apple поддержать санкции США и заблокировать для россиян Apple Store.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в фейсбуке.

"Обратился в СЕО компании Apple, к Тиму Куку,  с просьбой заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты! Позволяете выбирать себе президентом убийцу, тогда придется наслаждаться сайтом "Россия 24", - написал Федоров.

Украина просит компанию Apple заблокировать Apple Store для граждан РФ 01

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Кстати, очень даже интересно. Почему бы и нет...
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25.02.2022 23:56 Ответить
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26.02.2022 00:01 Ответить
Хорошая идея для профилактики мнимого величия.
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26.02.2022 00:03 Ответить
Бл...дь. Може хоч після війни дійде до людей, що коли зробив і отримав результат. То значить отримав результат.
А коли щось лише почав починати розпочинати, то для чого про це наперед верещати на весь світ? Результату на даний момент - нуль!
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26.02.2022 00:05 Ответить
Это Грузия. Ее премьер-министр (марионетка Путина?) отказался примкнуть к санкциям против России. Свободные граждане страны вышли требовать его отставки. Какие же грузины молодцы!!!

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26.02.2022 00:08 Ответить
все страны придумывают санкции срашнее одна другой, а всего то нужно заблокировать андроид и эппл россиян
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26.02.2022 00:12 Ответить
Накидайте ідей як з Куком зв'язатись. Можливо у нього твіттер який є? Бо у епла оф сторінок у соцмережах немає. Можна було би скопом заспамити з проханням не від епл стору відключати а блокувати пристрої на теритроії РФ.
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26.02.2022 00:13 Ответить
АУ! Есть идея, лучше пусть Тим кук через их айфоны, проинформируют их владельцев! Хоть где то будет возможность проинформировать их информационный вакуум!
Передайте наверх кто может.
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26.02.2022 00:21 Ответить
Почему не заблокировать все Айфоны в рашке ?
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26.02.2022 00:23 Ответить
Пусть еще GitHub москалям закроют.
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26.02.2022 00:53 Ответить
 
 