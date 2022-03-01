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Новини За кордоном
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Велика Британія (1342) санкції (2917)

За допомогу країні-окупанту Британія запроваджує санкції проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У списку начальник Генерального штабу та три заступники оборонного блоку

Білорусь брала участь у спільних військових навчаннях із Росією напередодні вторгнення, дякуючи чому 24 лютого російські війська увійшли до України з боку білоруського кордону. А на сьогодні вздовж білоруського кордону накопичилося 300 білоруських танків.

"Режим Лукашенка активно допомагає та підбурює до незаконного вторгнення Росії, - сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс, як повідомляє Sky News  за інформацією Цензор.НЕТ. - І його змусять відчути на собі економічні наслідки своєї підтримки путіна. Там ніде сховатися. Ми завдаємо економічного болю путіну та його близьким. Ми не заспокоїмося, поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України". 

Під санкції потраплить вся верхівка силового блоку: начальник Генштабу Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич та ще три заступники міністра оборони, а також два військові підприємства.

Хто увійшов до списку:

генерал-майор Андрій Бурдико, начальник тилу Збройних Сил Білорусі;

генерал-майор Сергій Симоненко, начальник з озброєння;

генерал-майор Андрій Жук, заступник міністра оборони;

Всі ці люди не зможуть поїхати до Великої Британії, а їхні британські активи будуть заморожені.

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Давно пора. Полноценный соучастник преступления.
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01.03.2022 23:22 Відповісти
Курам насмех санкция. Даже белорусские банки и swift не блокированы. Клемляди уже ржут от беспомощности евродеятелей.
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02.03.2022 03:02 Відповісти
Можна подумати ці генерали таракана до цього їздили в Британію. Це ж не раша.
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01.03.2022 23:27 Відповісти
Лука уже в списке?
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01.03.2022 23:33 Відповісти
Лука во всех списках от своего рождения. Еще когда первых опозиционеров в болотах "терял" - разве нет?
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01.03.2022 23:38 Відповісти
Весь мир будет торчать с такОГО криминального дуэта.
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02.03.2022 02:14 Відповісти
Санкции четырем уродам - это ни о чем, как глухому добрый день. Надо их накладывать на высшее и среднее звено беларусской т.н. вертикали, тысячи, на всех чинуш. Украинцы, мы виноваты, не смогли отстоять свою страну , ее захватила банда Луки, который полностью лег под путина. Но еще ничего не закончилось, тысячи беларусов воюют за Украину, да и мы здесь не сидим сложа руки.
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02.03.2022 04:31 Відповісти
 
 