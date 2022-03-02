Україна навряд чи проведе перемовини з Росією 2 березня - речник Ердогана

В адміністрації турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана не мають упевненості, що українська та російська делегації проведуть черговий раунд перемовин на польсько-білоруському кордоні 2 березня.

Про це повідомив ечник Ердоґана Ібрагім Калін, якого цитує Українська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони навряд чи проведуть зустріч у середу (2 березня – ред.). Скоріш за все, її перенесуть на кілька днів, ми контактуємо з обома делегаціями на перемовинах", - сказав Калін.

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Він пояснив, що вимоги Москви на перемовинах з Україною залишаються "нереалістичними".

Туреччина має надію, що російський президент Путін відведе війська та зупинить збройну агресію проти України, коли усвідомить масштаб наслідків для російської економіки від санкцій та витрат на війну.

Перед цим, Ердоґан заявив, що підтримує політику розширення НАТО та ЄС, і закликав Росію та Україну намагатися якомога швидше досягти припинення вогню задля збереження життів.