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Україна навряд чи проведе перемовини з Росією 2 березня - речник Ердогана

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна навряд чи проведе перемовини з Росією 2 березня - речник Ердогана

В адміністрації турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана не мають упевненості, що українська та російська делегації проведуть черговий раунд перемовин на польсько-білоруському кордоні 2 березня.

Про це повідомив ечник Ердоґана Ібрагім Калін, якого цитує Українська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони навряд чи проведуть зустріч у середу (2 березня – ред.). Скоріш за все, її перенесуть на кілька днів, ми контактуємо з обома делегаціями на перемовинах", - сказав Калін.

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Він пояснив, що вимоги Москви на перемовинах з Україною залишаються "нереалістичними".

Туреччина має надію, що російський президент Путін відведе війська та зупинить збройну агресію проти України, коли усвідомить масштаб наслідків для російської економіки від санкцій та витрат на війну.

Перед цим, Ердоґан заявив, що підтримує політику розширення НАТО та ЄС, і закликав Росію та Україну намагатися якомога швидше досягти припинення вогню задля збереження життів.

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Топ коментарі
+19
Байрактар лучший переговорщик
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02.03.2022 00:24
+16
Какие нах***й переговоры после сегодняшнего дня когда Бульбофюрер обстрелял ракетами все что можно и нельзя?
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02.03.2022 00:23
+14
Прикол в тому, що Путіна ніхто ніколи судити не буде - його, швидше за все тихенько завалять і скажуть "інфаркт". А от бульбофюрера дуже ймовірно очікує Гаага.
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02.03.2022 00:26
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Какие нах***й переговоры после сегодняшнего дня когда Бульбофюрер обстрелял ракетами все что можно и нельзя?
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02.03.2022 00:23 Відповісти
Прикол в тому, що Путіна ніхто ніколи судити не буде - його, швидше за все тихенько завалять і скажуть "інфаркт". А от бульбофюрера дуже ймовірно очікує Гаага.
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02.03.2022 00:26 Відповісти
ну, последнего может и инсульт ледоруба разбить...
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02.03.2022 00:57 Відповісти
Байрактар лучший переговорщик
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02.03.2022 00:24 Відповісти
мовчазний і впертий...
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02.03.2022 00:32 Відповісти
Потрібно, щоб Кулеба це Ердогану доніс.
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02.03.2022 00:43 Відповісти
Курва, бідний той рускій корабль...
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02.03.2022 00:24 Відповісти
В трусиках.
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02.03.2022 00:33 Відповісти
Пид.ры начали бить под эти переговоры.Мы не просто отказались а еще и перенесли.значит будем сбивать этих пид.ров
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02.03.2022 00:25 Відповісти
"Перенесли", бо навчилися в них: їб*мо голову, як вони ї*али її нам 8 років поспіль. Їм ще поталанило, що мінські угоди ми не запропонували "обговорити" в котре.
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02.03.2022 00:48 Відповісти
Смерть цапам!!!
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02.03.2022 00:56 Відповісти
Нас не потрібно закликати до припинення вогню , так як не ми його розпочинали ,
а закликайте путлєра припинити вести вогонь по нашим містам і селам , та вбивати мирних людей і дітей 😡
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02.03.2022 01:01 Відповісти
8 марта Гаагский Трибунал начинает свой судебный процесс по *************.
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02.03.2022 01:15 Відповісти
Припинення вогню підписувати будемо за Уралом. У бункері *****.
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02.03.2022 01:36 Відповісти
 
 