6569 18
Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посли ЄС ухвалили рішення про відключення від SWIFT семи банків Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За даними джерел, серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.
Водночас, за даними Bloomberg, посли ЄС вирішили не застосовувати обмеження проти найбільшого в країні кредитора ПАТ "Сбербанку", а також банку, що частково належить російському газовому гіганту "Газпрому".
Топ коментарі
+9 Nothing Special
показати весь коментар02.03.2022 00:56
+8 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар02.03.2022 01:15
+5 Джон КРОУТЕР e20898b9
показати весь коментар02.03.2022 01:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
пісьля оголошення цих"драконівських" санкцій вітключать тільки через 10 діб!!!!
можливо,якщо не забудуть
путина скинут, если мы наш крым вернем.
там же ватники все!
они не смогут ему этого простить!
До жопы такие санкции!
Считай, что не отключали. Клоуны ******.