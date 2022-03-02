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Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT, - Bloomberg

Посли ЄС ухвалили рішення про відключення від SWIFT семи банків Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.

Водночас, за даними Bloomberg, посли ЄС вирішили не застосовувати обмеження проти найбільшого в країні кредитора ПАТ "Сбербанку", а також банку, що частково належить російському газовому гіганту "Газпрому".

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Топ коментарі
+9
Хто там ще за списком тепер повинен погодитися? Дружини послів? Вже тиждень відключають!
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02.03.2022 00:56
+8
Все россияне пользуются Сбер и Тинькофф. И их не отключили.

До жопы такие санкции!
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02.03.2022 01:15
+5
Почему не отключили сбербанк? ?
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02.03.2022 01:00
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Хто там ще за списком тепер повинен погодитися? Дружини послів? Вже тиждень відключають!
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02.03.2022 00:56 Відповісти
Нужно отключать все, а не 7 шт из трёх сотен...
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02.03.2022 01:52 Відповісти
Вот именно, до задницы таки псевдосанкции, засранцы!
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02.03.2022 02:03 Відповісти
це якесь посьміховисько:
пісьля оголошення цих"драконівських" санкцій вітключать тільки через 10 діб!!!!
можливо,якщо не забудуть
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02.03.2022 03:57 Відповісти
Та робіт вже щось!!!
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02.03.2022 00:57 Відповісти
Душіть цапів по всьому світу!
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02.03.2022 00:57 Відповісти
Почему не отключили сбербанк? ?
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02.03.2022 01:00 Відповісти
Теж це цікавить. Ті 7 банків і 10% не криють Сбера
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02.03.2022 01:07 Відповісти
Банк россия это банк в котором деньги путлера.
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02.03.2022 01:23 Відповісти
Половинчасті міри, як завжди бояться прибутки втратити
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02.03.2022 01:03 Відповісти
путина не скинут под лозунгами "нет войне!"

путина скинут, если мы наш крым вернем.

там же ватники все!

они не смогут ему этого простить!
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02.03.2022 01:04 Відповісти
вони курмани? - чому не весь цей кацапокагал за раз?
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02.03.2022 01:11 Відповісти
Вы пока отключите,то уже кацапы закончатся
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02.03.2022 01:14 Відповісти
Все россияне пользуются Сбер и Тинькофф. И их не отключили.

До жопы такие санкции!
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02.03.2022 01:15 Відповісти
германия не хотела отключать свифт и нашла как это дело обойти
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02.03.2022 01:17 Відповісти
Сбербанк - это 80%, они там *********?

Считай, что не отключали. Клоуны ******.
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02.03.2022 01:39 Відповісти
С таким же успехом могли им запретить жрать черную икру, не санкции , а хер знает что
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02.03.2022 05:16 Відповісти
Без отключения от SWIFT всей банковской системы Кацапии это профанация. Каждый из подсанкционных банков создаст свой небольшой якобы "независимый" банк и через него будет проводить импортно - экспортные и другие финансовые операции. Так что банковская система Кацапии отделалась лёгким испугом. Могут в очередной раз благодарить Германию.
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02.03.2022 02:29 Відповісти
 
 