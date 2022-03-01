НБУ закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам
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Національний банк України закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам, оскільки інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою.
Про це голова Національного банку Кирило Шевченко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, Національний банк України продовжує стояти на варті фінансової оборони держави! Банківська система працює злагоджено", - написав Шеченко.
Він зазначив, що банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення; онлайн-банкінги банків працюють в звичайному режимі – з їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, зокрема на допомогу армії; торгівельні заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки – жодних обмежень на такі розрахунки Національний банк не встановлював; банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.
Голова НБУ закликав громадян України під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам.
"Інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю", - підкреслив Шевченко.
Він також закликав операторів торгівельних мереж та заправних станцій - не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. "Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності та єдності перед обличчям зла. Долучися до фінансової оборони країни! Разом – сила!", - резюмував Шевченко.
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"Захопили російський танк або БТР та переживаєте про те, як його декларувати? Зберігайте спокій та продовжуйте захищати Батьківщину! Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн). Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно (така от тавтологія).
Якщо ж говорити буквою закону, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:
вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв'язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну з метою знищення останньої;
завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з'ясувати, скільки коштує таке майно.
Так що російський танк, іди нах*й
з декларації.
У той же час НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об'єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб'єктів декларування здійснити такі дії", - говориться у заяві.
нема можливості збирати та перевозити готівку!!!!!!!!!!!!!!!
Але коли присутній провідний інтернет і працює відмінно, а магазин торгує лише за готівку..... до того ж продає і алкогольні напої (горілку, вино), то це вже інша справа.
Только что из Нью-Йорка...барыги...суки.. по отключали..и попрятали терминалы...только нал...
Чкщо вони - "Ні" - діє закон воєнного часу.