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НБУ закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НБУ закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам

Національний банк України закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам, оскільки інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, Національний банк України продовжує стояти на варті фінансової оборони держави! Банківська система працює злагоджено", - написав Шеченко.

Він зазначив, що банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення; онлайн-банкінги банків працюють в звичайному режимі – з їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, зокрема на допомогу армії; торгівельні заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки – жодних обмежень на такі розрахунки Національний банк не встановлював; банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.

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Голова НБУ закликав громадян України під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам.

"Інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, ми зменшуємо ризик їхньому життю та здоров’ю", - підкреслив Шевченко.

Він також закликав операторів торгівельних мереж та заправних станцій - не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. "Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності та єдності перед обличчям зла. Долучися до фінансової оборони країни! Разом – сила!", - резюмував Шевченко.

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Національне агентство з питань запобігання корупції розповіло, як можна задекларувати захоплений російський танк.

"Захопили російський танк або БТР та переживаєте про те, як його декларувати? Зберігайте спокій та продовжуйте захищати Батьківщину! Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн). Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно (така от тавтологія).

Якщо ж говорити буквою закону, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:

вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв'язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну з метою знищення останньої;
завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з'ясувати, скільки коштує таке майно.

Так що російський танк, іди нах*й з декларації.

У той же час НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об'єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб'єктів декларування здійснити такі дії", - говориться у заяві.
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01.03.2022 12:57 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 13:00 Відповісти
закликаю дослухатись до НБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нема можливості збирати та перевозити готівку!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 13:01 Відповісти
Ліпше зобов'яжіть всі магазини (особливо у селах) здійснювати ці безготівкові розрахунки. Вирішив підприємець продавати лише за "налічку" і що ти йому скажеш?
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01.03.2022 13:10 Відповісти
согласен,но могут быть перебои с интернетом,особенно по селам
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01.03.2022 13:18 Відповісти
Можуть бути і збої.........
Але коли присутній провідний інтернет і працює відмінно, а магазин торгує лише за готівку..... до того ж продає і алкогольні напої (горілку, вино), то це вже інша справа.
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01.03.2022 13:21 Відповісти
Да с радостью...Но..
Только что из Нью-Йорка...барыги...суки.. по отключали..и попрятали терминалы...только нал...
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Зібратись громадою і заставити працювати.
Чкщо вони - "Ні" - діє закон воєнного часу.
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01.03.2022 15:08 Відповісти
 
 