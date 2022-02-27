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Війська РФ грабують банк в Херсоні. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні російські окупанти почали грабувати банки.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео – одне з відділень "ПриватБанку" у Херсоні.
Топ коментарі
+36 Witek Dani
показати весь коментар27.02.2022 13:22
+30 Богдан Влад
показати весь коментар27.02.2022 13:21
+26 Witek Dani
показати весь коментар27.02.2022 13:25
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Будь ласка, зачекайте...
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
контрибуцию заберем
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.
Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.
Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!
A. Babchenko
самого хла уже дней несколько по раша тв не показывали
с грузии
в 95 и 99 -200х
они матрацы тащили из домов чеченских сел
Ничего не выйдет у мразей за кровавую добычу заплатят жизнями.
https://www.unian.net/war/pod-kahovkoy-ukrainskie-romy-ukrali-u-rossiyskih-okkupantov-tank-novosti-donbassa-11720338.html
В видео четко сказано: Верхний Рогачик Херсонская область(!!!)……
Я уже маме позвонила, она говорит - нет……
а в Чечне и унитазы выносили!