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Войска РФ грабят банк в Херсоне. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне российские оккупант начали грабить банки.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео – одно из отделений "ПриватБанка" в Херсоне.

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Топ комментарии
+36
Вот и ответ, кого они пришли защищать. Мрази мародерские, никакого плена, смерь русне
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27.02.2022 13:22
+30
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:21
+26
Прячьте унитазы люди !!!!!!!!!!
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27.02.2022 13:25
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берут только рубли ?
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27.02.2022 13:21 Ответить
Не тільки, це вони тільки в інтернеті кричать, шо нєнавідят доллар, а так они их любят еще больше чем срубли
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27.02.2022 13:29 Ответить
жалкую що не встигла вийти купюра з зображення пана Степана Бандери
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27.02.2022 13:46 Ответить
Нічого, скоро вийде
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03.03.2022 11:51 Ответить
на кой им теперь рубли, ими даже подтереться нельзя, мародерят гривны и доллары
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27.02.2022 14:21 Ответить
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:21 Ответить
Кто знает, куда сообщить о боте, который пасется на одном из сайтов?
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27.02.2022 13:38 Ответить
МВС , СБУ - Здається , на сайті МВС сьогоні показували чат бот для цього зроблений .
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27.02.2022 13:49 Ответить
нищие ********
контрибуцию заберем
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27.02.2022 13:21 Ответить
Вот и ответ, кого они пришли защищать. Мрази мародерские, никакого плена, смерь русне
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27.02.2022 13:22 Ответить
Третий эпизод сериала «Крах империи» выходит в прокат. Релиз мы видим прямо сейчас на дорогах Украины.
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.

Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.

Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!

A. Babchenko
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27.02.2022 13:22 Ответить
малєнькая пабєданосная вайна...а що там зараз рейтингом путіна?
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27.02.2022 13:23 Ответить
zajebalis tretij den iskat etot reiting *****. eto reiting mertvogo. podozdi ponedelnika - fondi otkrojut v moskvobade - ego na reitinge vinesut. esi naidut
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27.02.2022 13:38 Ответить
какой рейтинг?
самого хла уже дней несколько по раша тв не показывали
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27.02.2022 13:48 Ответить
Це область! Притримуйтесь інфо гігієни!
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27.02.2022 13:22 Ответить
Так, це важливе уточнення
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27.02.2022 16:42 Ответить
Щось я не зрозумів - начебто Херсон наш? Ні?
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27.02.2022 13:23 Ответить
Це Херсонська область, а не Херсон!Виправте!
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27.02.2022 13:24 Ответить
У Антохі Геращенка завжди були проблеми з розумовою діяльністю.
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27.02.2022 13:28 Ответить
проте із травленням повний порядок
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27.02.2022 13:36 Ответить
Дивіться відео. Там про це кажуть.
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27.02.2022 13:25 Ответить
це майже 200км від Херсона в сторону Запоріжжя
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27.02.2022 13:37 Ответить
На очереди - унитазы!
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27.02.2022 13:23 Ответить
Зато как только поймают сразу пестню что мы заблудились, нас кинули нас абманули мы на учения ехали
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27.02.2022 13:24 Ответить
Прячьте унитазы люди !!!!!!!!!!
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27.02.2022 13:25 Ответить
удивительно,что повторяется ошибка 14 года,когда банки не вывозят капитал из прифронтовой зоны...Вроде бы уже должен быть опыт понимания,что ОБЯЗАТЕЛЬНО будет грабёж
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27.02.2022 13:26 Ответить
С чего вы взяли что там в кассах что-то есть?
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27.02.2022 13:33 Ответить
Вы внимательно посмотрите видео...Там есть пачки денег и нечто,что перекладывают
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27.02.2022 13:59 Ответить
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27.02.2022 13:27 Ответить
и это в 2008м врод фотки
с грузии
в 95 и 99 -200х
они матрацы тащили из домов чеченских сел
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27.02.2022 13:33 Ответить
Это у них называется "учения"?Не верить ни слову гнид,они подготовлены говорить одно и тоже.
Ничего не выйдет у мразей за кровавую добычу заплатят жизнями.
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27.02.2022 13:27 Ответить
А заминировать и взорвать когда залезут несудьба было? Типо не понятно что ето идет Орда убийц и мародеров
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27.02.2022 13:27 Ответить
Цігани підключаються ,партизанять,вкрали танка у кацапів)))
https://www.unian.net/war/pod-kahovkoy-ukrainskie-romy-ukrali-u-rossiyskih-okkupantov-tank-novosti-donbassa-11720338.html
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27.02.2022 13:28 Ответить
Я лично считаю что эта новость должна быть в топе за сутки как минимум. Ромалэ красавчики.
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27.02.2022 13:37 Ответить
"руський мир" во всей красе!!!
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27.02.2022 13:32 Ответить
Для чого трупам гроші?
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27.02.2022 13:35 Ответить
мордва занялась своим привычным делом. твари удмуртские будут отвечать за мародерство не только в Украине , но и получат в 10 рас большие контракции на самой сраной засрашке.
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27.02.2022 13:35 Ответить
Ну а что делать без СВИФТа?
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27.02.2022 13:35 Ответить
какой нах. свифт для этих чуханов? русня **** лампочку включенной раз в году видела на день рождения *****, а вы свифт...
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27.02.2022 13:47 Ответить
Пишите достоверную информацию . Я чуть не ***** Грабят Херсон.. или Верхний рогачик. ...
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27.02.2022 13:38 Ответить
это граница между запорожской и херсонской областями.
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27.02.2022 13:48 Ответить
Вяликие расияне, асвабадители наши... от мериканських доляров
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27.02.2022 13:40 Ответить
ух ты... вот так учения ( легенда у сруцких так себе )))
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27.02.2022 13:41 Ответить
Звичайна повидінка расейської солдатні, далі будуть згвалтування...
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27.02.2022 13:41 Ответить
вот он руцкий мир!!!! смотрите цапы!!
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27.02.2022 13:44 Ответить
Срусня продолжает славные традиции своих предков...

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27.02.2022 13:45 Ответить
эти твари могут еще и туалеты марадерить, не то что банки.
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27.02.2022 13:46 Ответить
Нищие ЗАМКАДЫШИ... Скоро вся МОСКВА будет, как эти бомжи из Кемерово и Барнаула
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27.02.2022 13:46 Ответить
ОРДАААА !!! смерть им на КАЖДОМ шагу по Украине , СМЕРТЬ !!! кто еще не знал ??? я говорю про это с 13 года , они идут нас ГРАБИТЬ и УБИВАТЬ !!!
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27.02.2022 13:47 Ответить
продали бы технику лучше и в плен или свидетелями. а так, наверное надеются вернуться.
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27.02.2022 13:48 Ответить
Это любимое занятие кацапов.Грабить,убивать,разрушать
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27.02.2022 13:51 Ответить
освободители они такие
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27.02.2022 13:53 Ответить
От як би рвонул той банкомат!
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27.02.2022 14:02 Ответить
Да, это наши освободители. Какие были их деди, такие и внуки
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27.02.2022 14:02 Ответить
Нехай перед смертю,хоть українські гроші потрогають!
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27.02.2022 14:04 Ответить
Геращенко, если не можешь Херсон(!!!) от Херсонской области отличить, то лучше не выставляй такое видео - не позорься!…..
В видео четко сказано: Верхний Рогачик Херсонская область(!!!)……
Я уже маме позвонила, она говорит - нет……
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27.02.2022 14:21 Ответить
Як там взагалі Херсон?
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27.02.2022 14:27 Ответить
освободители хреновы, знать бы от чего. наверное от денег, спокойствия, жизни.
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27.02.2022 14:44 Ответить
дикари пришли грабить Украину!

а в Чечне и унитазы выносили!
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27.02.2022 15:08 Ответить
Тепер мають діяти мисливці за головами. Wanted. Dead or alive
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27.02.2022 16:50 Ответить
 
 