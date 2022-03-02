Ізраїль офіційно засудив обстріл меморіалу "Бабин Яр" у Києві
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Ізраїль засудив обстріл російськими окупантами території меморіального комплексу Бабин Яр. Ізраїльська влада закликала поважати святість цього місця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.
"Ми засуджуємо атаку на єврейське кладовище біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва і вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати і поважати святість цього місця", - йдеться в повідомленні дипмісії.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід і посол Михайло Бродський контактує з керівництвом меморіалу. Згодом ізраїльська влада допоможе усунути пошкодження, які отримав комплекс.
"Ми продовжуємо стежити за подіями і шкодуємо про заподіяну шкоду життю людей", - додали дипломати.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі в Шевченківському районі загинули п'ятеро людей і п'ятеро людей постраждали. Пізніше у Держспецзв'язку уточнили, що внаслідок атаки дістали травм декілька співробітників та охорона телевежі.
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https://pravda.if.ua/skandalnyj-nardep-illya-kyva-vzhe-u-rosiyi-i-vidviduye-efiry-propagandystskyh-kanaliv-foto/
"Залізний купол" абсолютно не подходить а ні під характер супротивника , а ні під його можливості . Його розробили під терористів , які запускають кустрані ракети в величезній кількості й великої кількості місць . Це "земля-земля" система .
А Київ ******** системою "повітря-земля" .
Що Україні нема куди було викидати в повітря гроші . Площа Київа в 5 разів більша за великий Тель-Авів . Дуже висока скущеність в центрі Ізраїля . Ось під цю скупщенність й побудован "Купол" ...
Але чого ж ваш уряд такий ссучений на озброєння для України?
2. Наш уряд навіть погодив відправку добровольців - що мабуть вперше за 70 років історії . Ось певні члени НАТО досі в цьому не визначилися . Хоча їм ***** прямо не загрожує й їх не шантажує . А Ізраїль постійно веде боротьбу проти ядерної програми Ірану , якої шантажує Ізраїль ***** , бо саме РФія є головний партнер Ірану по цій програмі .
Скажу навіть більше - Ізраїль Україні постійно надавав допомогу в цивілізаційному сприятті поняття "******** політика" й парадігми демократичних країн не в ідеаліях , а в реаліях . Постійно натякав , що національний егоцентризм для України був би більш корисним , ніж сліпе бажання євроінтеграції . Що жодна країна воювати не будет . Що буде 100 разів різної ступені стурбованностей й "закликань обидв сторін до порозуміння" . Й що західний світ давить не на тих , хто винний , а на тих,хто більш цівілізованний . Що західний світ тихо так собі бздить різного роду дикунів й називає нетолерантним цей термін . Бо ці хлопці зразу секір-башка роблять на відміну від цівілізованних суспільсв .
Усе це пережив Ізраїль . Й в його був свій "Мінськ" - той же Осло , за який навіть прем"ера вбили .
Й навіть ідею , що требо будувати не контрактну армію , а народну резервістку - теж не знахотіли брати як концепцію . Терроборона це теж дуже непоганна . Але зараз південь ця система не стримала . А резервісти би зкинули б орків в море йще на Перекопі . Бо це військвий підрозділ , а не напів-громадянський .
Ізраїль може зібрати свої резервісткі корпуси за добу ... десь так 400 тисяч . Через сім годин після "красної повістки" резервіст повинен прибути до пункту зборів . Й є навіть резервісти-пілоти . Причому , це не афішується . Ти можешь працювати з таким й не знати , що на збори він іздить як пілот . А терроборона це Швейцарська модель . Їх гвардія тисячу років славилася . Але ж не в 20 й 21 столітті - бойового досвіту не має .
А Ізраїль 70 років воює . Й головний кулак це резервісти . А строковики - це діти й їх требо берегти й вони повинні залишити після себе нащадків . В резервістів крім стокової служби йще 5...10...15 років кожнорічних зборів й вони не гірші за контрактників . Але в 11 разів дешевші , бо на держбюджеті живуть тільки місяць з 12 місяців .
І шо, для калібра не підходить ?
Я по полочках розписав чому "Купол" не відповідає (ящо не сподобається слово "не підходит") вимагам загроз , які є зараз в Україні . "Купол" був би неєфіктивним в умовах такої площі міста , яка є в Київі . А коштував би йще в разів 5 дорожче .
Невжеж не зрозуміло , яка різниця між ракетами кустарного виробу "земля-земля" , якими обстрілюють регулярно Ізраїль з одного боку , а з іншого обстріли Україний й Київа особисто це ракети ситеми "повітря-земля" . В них інша траїкторія , інша швидкість й інший (більш міцний) заряд . З літаків бомлять орки Україну й це інша тактика . Зарядів меньше в рази , але вони вироблені на заводі й вони міцнійше й ще вони "керованні" .
А "Купол" розробленний для некерованних й низького тротилового еквіваленту . Там небеспека в кількості зарядів . А тут поодинокі , але ТНТ в них в 5-10 разів більший . В Київі крайщий захист це бомбосховище . Або звивати літак нахер поки він не випустив .
А "Купол" би в Київі б розчавив би ТНТ 500 грам на 10 шматків в 50 грамм . Коли арабскі ракети вони 50 ТНТ він розчавлює "на атоми" .
Він тому й такий дорогий , що розробленний точно під свої загрози .
Послухайте ... війскова доктрина 99% країн світу збудованна виключно , під допущення , що військові злочини це "парафія" виключно терорістичних груп . Але не цілої держави ...
Від балістичного "Скада" родини Асадів чи Садама Хусейна Ізраїль "защищають" винищувачи . Тобто диктатори знають , що в умовах використанні "Скадів" буде зруйнований в нуль презіденський палац Асада в Дамаску . Й будуть знищувати постійно військо ...
Але летить "Скад" -- захист 30 секунд добігти до бомбосховища !
А як що до градів, це якраз наче кустарний земля-земля ?
Про місто мені не дуже цікаво, мені цікаво чи можна будлою накрити аєродроми ним від градів чи калібра?
Проти залпового вогню Ізраїль патролює з повітря ту частину Лівана , з якої Хізбалла може разгорнути "Град" , або "Калібр" . Це дуже мала площа по українським масштабам .
Требо розуміти , що Ізраїль будує свій захист виключно дуже економно , тобто , з розумінням , що головна для його загроза , це низка собівартість "Касаму" . Низка ціна терорістів (для їх главарів) , які запускають "Касами" .
А оператор "Граду" , чи "Калібра" це ціний кадр , як й сама зброя .
Функціонує розвідка й тому дуже важливо , діяти на упередження . Але ж не на ті загрози , які можуть виникнути колись й якось .
Скажу так , інтернаціональна бригада , яка зібрана з ветеранів й резервістів Ізраїля на багато цінійша за увесь "Купол" . Тим більше , що "Купол" коштує міліарди .
Ця система проти балістичної ракети з ядерної боєголовкою - стратегічного призначення . Як вона допоможе від заряду іншого типи й іншої траєкторії ?!
Я інженер механік за першим фахом й тому могу по полочках розкласти : що й як летає й як працює .
Послухайте , місто розміром з Київ повністю перекрити неімовірно . Тим більш від тварини , з психичним розладом , який я називаю "рептілойд" , тобто ***** десь там на підсвідомості рахує себе рептілоїдом . Й в його манія переслідвання з манією величі в суміші . А йще бувають у таких хворих "психічні атаки" й цей стан найбільш небеспечнійших , бо може нетиснути на червону кнопку .
Й той стіл в 6 метрів то є його "манія переслідування" , "ковід" там вторинний чинник .
Ось що важливійше .
хорошо, хоть про злых биндеровцев не написали
По перше він дуже дорогий навіть для невеликого Ізраїлю.
По друге, його за 2 дні не зробиш
По третє воно не ідеальне
З України не меньше , ніж з Раїсі . Це по-перше .
По друге ... "підробні документи" то є фейк релігійних (хасидів) .
Просто за їх уявленням , якщо мати не іудейка , то ти теж не іудей .
Й тому , там дійсно 30% репатріантів починаючи з 1990 року не є за їх уявленням іудеями . Але вони усі законно отримали громадянство . Підробні документи це штучна історія одиниць .
Головний загін ***** в Ізраїлі , це "путинскі бабушькі" ... тобто маразматики й не важливо , чи вони з Раїсі , чи з України , Молдови чи з Бухари .
Це приблизно 5-10% від "рузькагафарящіх" .
З серед тих , хто народилися не в СССССССР , а в Ізраїлі чи в інших країнах ... я любителів ***** не зустрічав . Навіть сталіністи є серед ліваків .
Слава Украине!
Блокировали поставки оружия, а потом врали, что не блокировали.
5 людей вбили , а ви про "Меморіали" ...
Тепер нам не гріх гради і всю артилерію облаштувати біля відомої могилки в Умані.