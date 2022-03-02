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Бабин Яр (129) Ізраїль (499)

Ізраїль офіційно засудив обстріл меморіалу "Бабин Яр" у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізраїль офіційно засудив обстріл меморіалу "Бабин Яр" у Києві

Ізраїль засудив обстріл російськими окупантами території меморіального комплексу Бабин Яр. Ізраїльська влада закликала поважати святість цього місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Ізраїлю в Україні.

"Ми засуджуємо атаку на єврейське кладовище біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва і вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати і поважати святість цього місця", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід і посол Михайло Бродський контактує з керівництвом меморіалу. Згодом ізраїльська влада допоможе усунути пошкодження, які отримав комплекс.

"Ми продовжуємо стежити за подіями і шкодуємо про заподіяну шкоду життю людей", - додали дипломати.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі в Шевченківському районі загинули п'ятеро людей і п'ятеро людей постраждали. Пізніше у Держспецзв'язку уточнили, що внаслідок атаки дістали травм декілька співробітників та охорона телевежі.

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Топ коментарі
+42
Ясно, а так взагалі їх більше нічого не "занепокоїло"?
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02.03.2022 00:57
+19
про то, что стреляли россияне, ни слова. про погибших - ни слова.
хорошо, хоть про злых биндеровцев не написали
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02.03.2022 00:59
+17
А обстрел всего остального не засудил
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02.03.2022 00:57
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Ясно, а так взагалі їх більше нічого не "занепокоїло"?
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02.03.2022 00:57 Відповісти
а ты послушай какую галиматью несет главный равин Украины, он глупый как цыган, расказывает что российская армия в 41-м била фашистов, и сетует о том что россияне не точно бьют по украинцам, и из-за этого прилетает и евреям.
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02.03.2022 01:08 Відповісти
так здесь же на цензоре пролистай ниже ленту новостей и увидишь.
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02.03.2022 11:17 Відповісти
І все? Ну да ... Мертві не жаліються....
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02.03.2022 00:57 Відповісти
Ціна їхнім вбитим співвітчизникам виявляється мішок цементу на ремонт "оградки"
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02.03.2022 02:55 Відповісти
І все????
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02.03.2022 00:57 Відповісти
А ось і мерзотник Ківа у Москві знайшовся:
https://pravda.if.ua/skandalnyj-nardep-illya-kyva-vzhe-u-rosiyi-i-vidviduye-efiry-propagandystskyh-kanaliv-foto/
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02.03.2022 01:31 Відповісти
Ой, ***. Идите ещё главсвинорусу яйца полижите.
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02.03.2022 00:57 Відповісти
"Высказали озабоченность", але "Залізний Купол" не дали.
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02.03.2022 00:57 Відповісти
Для начала, я еврей, гражданин Израиля и полностью поддерживаю Украину. Советую поинтересоваться как работает кипат барзель, сколько надо батарей что бы прикрыть хотя бы Киев и сколько времени надо обучать военнослужащих работающих на них. Слава Украине!!!!
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02.03.2022 01:46 Відповісти
так запрос был в начале 2021
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02.03.2022 01:54 Відповісти
Скільки можно одне й теж з"ясовувати .

"Залізний купол" абсолютно не подходить а ні під характер супротивника , а ні під його можливості . Його розробили під терористів , які запускають кустрані ракети в величезній кількості й великої кількості місць . Це "земля-земля" система .
А Київ ******** системою "повітря-земля" .

Що Україні нема куди було викидати в повітря гроші . Площа Київа в 5 разів більша за великий Тель-Авів . Дуже висока скущеність в центрі Ізраїля . Ось під цю скупщенність й побудован "Купол" ...
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02.03.2022 02:08 Відповісти
Ви геноцвалі у цьому праві.

Але чого ж ваш уряд такий ссучений на озброєння для України?
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02.03.2022 02:57 Відповісти
1. Наш уряд не любить діяти відкрито . Але я у певних бійців бачив автомат "Галіль" , який зі складним прикладом з алюмінія . Той же "Калаш" , але легший й комфортнійший для користання .
2. Наш уряд навіть погодив відправку добровольців - що мабуть вперше за 70 років історії . Ось певні члени НАТО досі в цьому не визначилися . Хоча їм ***** прямо не загрожує й їх не шантажує . А Ізраїль постійно веде боротьбу проти ядерної програми Ірану , якої шантажує Ізраїль ***** , бо саме РФія є головний партнер Ірану по цій програмі .

Скажу навіть більше - Ізраїль Україні постійно надавав допомогу в цивілізаційному сприятті поняття "******** політика" й парадігми демократичних країн не в ідеаліях , а в реаліях . Постійно натякав , що національний егоцентризм для України був би більш корисним , ніж сліпе бажання євроінтеграції . Що жодна країна воювати не будет . Що буде 100 разів різної ступені стурбованностей й "закликань обидв сторін до порозуміння" . Й що західний світ давить не на тих , хто винний , а на тих,хто більш цівілізованний . Що західний світ тихо так собі бздить різного роду дикунів й називає нетолерантним цей термін . Бо ці хлопці зразу секір-башка роблять на відміну від цівілізованних суспільсв .
Усе це пережив Ізраїль . Й в його був свій "Мінськ" - той же Осло , за який навіть прем"ера вбили .
Й навіть ідею , що требо будувати не контрактну армію , а народну резервістку - теж не знахотіли брати як концепцію . Терроборона це теж дуже непоганна . Але зараз південь ця система не стримала . А резервісти би зкинули б орків в море йще на Перекопі . Бо це військвий підрозділ , а не напів-громадянський .
Ізраїль може зібрати свої резервісткі корпуси за добу ... десь так 400 тисяч . Через сім годин після "красної повістки" резервіст повинен прибути до пункту зборів . Й є навіть резервісти-пілоти . Причому , це не афішується . Ти можешь працювати з таким й не знати , що на збори він іздить як пілот . А терроборона це Швейцарська модель . Їх гвардія тисячу років славилася . Але ж не в 20 й 21 столітті - бойового досвіту не має .
А Ізраїль 70 років воює . Й головний кулак це резервісти . А строковики - це діти й їх требо берегти й вони повинні залишити після себе нащадків . В резервістів крім стокової служби йще 5...10...15 років кожнорічних зборів й вони не гірші за контрактників . Але в 11 разів дешевші , бо на держбюджеті живуть тільки місяць з 12 місяців .
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02.03.2022 03:51 Відповісти
то ви зараз розумні - що підходить, що не підходить. в 2021 ніхто не знав чим будуть бомбити.
І шо, для калібра не підходить ?
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02.03.2022 09:54 Відповісти
До чого тут "калібр" ?!

Я по полочках розписав чому "Купол" не відповідає (ящо не сподобається слово "не підходит") вимагам загроз , які є зараз в Україні . "Купол" був би неєфіктивним в умовах такої площі міста , яка є в Київі . А коштував би йще в разів 5 дорожче .
Невжеж не зрозуміло , яка різниця між ракетами кустарного виробу "земля-земля" , якими обстрілюють регулярно Ізраїль з одного боку , а з іншого обстріли Україний й Київа особисто це ракети ситеми "повітря-земля" . В них інша траїкторія , інша швидкість й інший (більш міцний) заряд . З літаків бомлять орки Україну й це інша тактика . Зарядів меньше в рази , але вони вироблені на заводі й вони міцнійше й ще вони "керованні" .
А "Купол" розробленний для некерованних й низького тротилового еквіваленту . Там небеспека в кількості зарядів . А тут поодинокі , але ТНТ в них в 5-10 разів більший . В Київі крайщий захист це бомбосховище . Або звивати літак нахер поки він не випустив .
А "Купол" би в Київі б розчавив би ТНТ 500 грам на 10 шматків в 50 грамм . Коли арабскі ракети вони 50 ТНТ він розчавлює "на атоми" .

Він тому й такий дорогий , що розробленний точно під свої загрози .

Послухайте ... війскова доктрина 99% країн світу збудованна виключно , під допущення , що військові злочини це "парафія" виключно терорістичних груп . Але не цілої держави ...
Від балістичного "Скада" родини Асадів чи Садама Хусейна Ізраїль "защищають" винищувачи . Тобто диктатори знають , що в умовах використанні "Скадів" буде зруйнований в нуль презіденський палац Асада в Дамаску . Й будуть знищувати постійно військо ...
Але летить "Скад" -- захист 30 секунд добігти до бомбосховища !
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02.03.2022 11:32 Відповісти
Охолонь, я просто запитую чи ефективний він проти ракет калібр?
А як що до градів, це якраз наче кустарний земля-земля ?
Про місто мені не дуже цікаво, мені цікаво чи можна будлою накрити аєродроми ним від градів чи калібра?
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02.03.2022 13:18 Відповісти
50% , може навіть 40% ефективності .

Проти залпового вогню Ізраїль патролює з повітря ту частину Лівана , з якої Хізбалла може разгорнути "Град" , або "Калібр" . Це дуже мала площа по українським масштабам .

Требо розуміти , що Ізраїль будує свій захист виключно дуже економно , тобто , з розумінням , що головна для його загроза , це низка собівартість "Касаму" . Низка ціна терорістів (для їх главарів) , які запускають "Касами" .
А оператор "Граду" , чи "Калібра" це ціний кадр , як й сама зброя .

Функціонує розвідка й тому дуже важливо , діяти на упередження . Але ж не на ті загрози , які можуть виникнути колись й якось .

Скажу так , інтернаціональна бригада , яка зібрана з ветеранів й резервістів Ізраїля на багато цінійша за увесь "Купол" . Тим більше , що "Купол" коштує міліарди .
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02.03.2022 13:46 Відповісти
А праща давида, яку з ратеоном разом робили проти балістичних ракет Ірану? Чи вам просто це не вигідно?
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02.03.2022 14:52 Відповісти
До чого тут вигода , ось поляки обіцяли літаки , а теперь як ? Хоча вони їх не виробляли , за них не платили нікому .
Ця система проти балістичної ракети з ядерної боєголовкою - стратегічного призначення . Як вона допоможе від заряду іншого типи й іншої траєкторії ?!
Я інженер механік за першим фахом й тому могу по полочках розкласти : що й як летає й як працює .
Послухайте , місто розміром з Київ повністю перекрити неімовірно . Тим більш від тварини , з психичним розладом , який я називаю "рептілойд" , тобто ***** десь там на підсвідомості рахує себе рептілоїдом . Й в його манія переслідвання з манією величі в суміші . А йще бувають у таких хворих "психічні атаки" й цей стан найбільш небеспечнійших , бо може нетиснути на червону кнопку .
Й той стіл в 6 метрів то є його "манія переслідування" , "ковід" там вторинний чинник .
Ось що важливійше .
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02.03.2022 15:47 Відповісти
А обстрел всего остального не засудил
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02.03.2022 00:57 Відповісти
Осудил. В Израиле проходят массовые демонстрации в поддержку Украины, едут добровольцы воевать, группа израильских врачей приехала спасать ранненых
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02.03.2022 01:48 Відповісти
там штука в том, говорят в Израиле, что им раша с Сирии угрожает, вот они и очкуют высказываться официально.
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02.03.2022 01:53 Відповісти
Раша в сирии пусть сильней поугрожает Израилю, тогда кремлевскую саранчу штаты наконец начнут мочить повсеместно.
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02.03.2022 02:01 Відповісти
Ну тоді ми також виразимо велику стурбованість і привеземо йод і бинти, коли по ним калібрами ввалять.
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02.03.2022 14:54 Відповісти
Говноїди.ми просили у них Залізний Купол…Відмовили. Тепер рашисти побудили їхніх мертвих.Може зрозуміють щось?
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02.03.2022 00:58 Відповісти
Побудило занепокоєння. І пішли далі за рахунок мертвих клянчити бабло по світу
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02.03.2022 01:00 Відповісти
про то, что стреляли россияне, ни слова. про погибших - ни слова.
хорошо, хоть про злых биндеровцев не написали
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02.03.2022 00:59 Відповісти
а все остальне Ізраїль влаштовуе мабуть.
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02.03.2022 01:00 Відповісти
И поставки оружия заблокировали своего. ГАНДОНЫ НЕ ШТОПАНЫЕ!!!
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02.03.2022 01:06 Відповісти
Ложь
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02.03.2022 01:50 Відповісти
Докажи!
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02.03.2022 02:58 Відповісти
добре, що більше їх нічого не турбує
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02.03.2022 01:00 Відповісти
єдине що їх хвилювало,смерті дітей ні
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02.03.2022 01:05 Відповісти
дуже і дуже обережно з Ізраілем - то Беларуссія+Туция в одномі стакані.
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02.03.2022 01:05 Відповісти
То він нам поставить залізний купол?
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02.03.2022 01:05 Відповісти
боюся скоріше беспілотникі на кацапню...
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02.03.2022 01:07 Відповісти
Задрали з цим куполом.
По перше він дуже дорогий навіть для невеликого Ізраїлю.
По друге, його за 2 дні не зробиш
По третє воно не ідеальне
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02.03.2022 01:53 Відповісти
И все? *********😡👎
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02.03.2022 01:06 Відповісти
Посмотри на правительство Германии что оно ************ сша на них не надовило.
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02.03.2022 02:17 Відповісти
Та яка тобі різниця, що фріци роблять. Ми тебе за твою країну питаємо. Сша вам допомагало в війнах проти арабів з совковими їхтамнєтами. У вас є ПРО Праща Давида, яку ми просили ледь не з 2014.
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02.03.2022 14:59 Відповісти
Через 777 лет подходит к Киеву новая Орда. Какая-то мистика.
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02.03.2022 01:08 Відповісти
Так вона всі ці роки і не відходмла. Так і мучила нашу Неньку.
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02.03.2022 01:34 Відповісти
А обстрелы вокруг Бабиного Яра совсем не интересуют?
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02.03.2022 01:08 Відповісти
Я б у них денег не брала, их 30 грошей!
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02.03.2022 01:10 Відповісти
проснулись арабоненависники - збоченці. нарешті витягли свого язика з дупу ***** . . таке враження що в Ізраїли живуть ліше обрізані кацаперди . . У євреєйської держави - окупанта арабських земель така політика - ворон ворону око не виклює . . . . єврейські громади світу і Ізраєль - найпотужніша мафія у світі. а могли добро людям приносити а ні лише бабло загрібати і плодитись як таргани . . .
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02.03.2022 01:11 Відповісти
Там около 40% населения - совки выехавшие из РФ по поддельным "еврейским" документам. Они молятся на Путлера и очень любят роSSию издалека. Они смотрят путлеровские агит-каналы даже больше чем россияне. Итог вполне предсказуем.
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02.03.2022 01:37 Відповісти
Ложь. В Израиле только 18% населения являются выходцами из совка и молятся на ***** меньшинство
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02.03.2022 01:53 Відповісти
Вибачаюсь натанелю за них, народ у більшості своїй просто знає про існування купола, але не його особливості і непрактичність для України
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02.03.2022 01:56 Відповісти
Дякую. На жаль є кто уподобуются орками из за поребрика. Слава Україне!!!!!
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02.03.2022 02:15 Відповісти
Те кто уехали после развала совка меньше совками не стали.
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02.03.2022 02:04 Відповісти
16% і молиться
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02.03.2022 02:18 Відповісти
Ложь
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02.03.2022 02:40 Відповісти
А давай я тобі поіменно з своіх знайомих, кацапня їх ВИШВИРНУЛА!!! А вони далі дивляться в Ізраїлі Рашен ТВ... "И бандеровцы Харьков бАмбили" Список буде дуже довгим: Леонид Рабинович, Леонид Кравцов, Александр Кобылянский, Сергей Сазанович... список могу продолжать бесконечно! Выходцы с Беларуси, Украины, с Киргистана ну и Раисии естественно. Нет у Вас борьбы с Кремлевской пропагандой!!! Они язык не учат и висят в телевизоре На понятном языке!
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02.03.2022 03:03 Відповісти
Маячня ...
З України не меньше , ніж з Раїсі . Це по-перше .
По друге ... "підробні документи" то є фейк релігійних (хасидів) .
Просто за їх уявленням , якщо мати не іудейка , то ти теж не іудей .
Й тому , там дійсно 30% репатріантів починаючи з 1990 року не є за їх уявленням іудеями . Але вони усі законно отримали громадянство . Підробні документи це штучна історія одиниць .

Головний загін ***** в Ізраїлі , це "путинскі бабушькі" ... тобто маразматики й не важливо , чи вони з Раїсі , чи з України , Молдови чи з Бухари .
Це приблизно 5-10% від "рузькагафарящіх" .
З серед тих , хто народилися не в СССССССР , а в Ізраїлі чи в інших країнах ... я любителів ***** не зустрічав . Навіть сталіністи є серед ліваків .
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02.03.2022 02:38 Відповісти
Херню написали, любезный. Выходцев с Украины в Израиле гораздо больше, чем бывших россиян. Только в Тель-Авиве митинг в поддержку Украины собрал 20000 человек. По всей стране открыты пункты сбора гуманитарной помощи для украинцев. Наш передвижной госпиталь с медиками уже разворачивается.
Слава Украине!
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02.03.2022 06:39 Відповісти
А почему бы вместо этого правительству Израиля не погладить "Железный купол" и не сказать "Зато мы тебя сэкономили и Хутлера не позлили!"
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02.03.2022 01:12 Відповісти
Ты представляешь себе что такое современное вооружение?
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02.03.2022 02:50 Відповісти
Понимаете, у нас тут очень градус поднят этими обстрелами, а мы от Израиля даже толком не слышали заявлений в адрес орков. Потому люди так нервно реагируют.
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02.03.2022 04:52 Відповісти
Израиль в таком состоянии живёт 74 года и к сожалению мировое сообщество выражает озабоченность только.
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02.03.2022 05:08 Відповісти
Но вы молодцы, хорошо справляетесь! Просто оксюморон какой то: В 42-м один нацист перестрелял кучу евреев в Бабьем Яру, а ровно через 80 лет второй такой же решил их еще раз уничтожить, даже мертвых(
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02.03.2022 05:14 Відповісти
Я много чего представляю. Украина Израилю Кольчуги-М продала и допусловий не выдвигала.
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02.03.2022 11:35 Відповісти
Ок. Коли сірійські пастухи з лайна верблюда зліплять іскандер чи калібр і вгатять по вашій країні - ми також виразимо ВЕЛИКУ стурбованість.
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02.03.2022 15:05 Відповісти
З боку Ізраілю це була "стурбованість" чи "глибоке занепокоєння"?
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02.03.2022 01:18 Відповісти
Глибоке заглиблення
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02.03.2022 02:16 Відповісти
А Україну хай і надалі топчуть!!! Пора визнати Палестину!!!
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02.03.2022 01:25 Відповісти
знакомая риторика "Шо-то там, где-то там, та сторона, бла-бла"
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02.03.2022 01:28 Відповісти
Израиль - иди *****!

Блокировали поставки оружия, а потом врали, что не блокировали.
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02.03.2022 01:40 Відповісти
Ізраіль,де ваша совість..хотя яка у яврея совість! де купол над Україною?
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02.03.2022 01:45 Відповісти
Тот купол работает только против водопроводных труб из которых арабы делают свои ракеты, против настоящих ракет он почти бесполезен. Кроме того он не работает в одиночку (нужно много элементов) и снаряды к нему стоят крайне дорого, что делает его не очень полезным. США не зря закупив себе немного этих систем решили от них отказаться.
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02.03.2022 02:07 Відповісти
Глибоко?
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02.03.2022 02:05 Відповісти
Дикунська заява - мені соромно !

5 людей вбили , а ви про "Меморіали" ...
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02.03.2022 02:10 Відповісти
Де вони були коли просили ППО???
Тепер нам не гріх гради і всю артилерію облаштувати біля відомої могилки в Умані.
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02.03.2022 02:14 Відповісти
а почему израиль не осудил официально бомбежку Харькова, Киева, Чернигова, Херсона, Мариуполя, Бердянска? или в Бабьем Яру только евреи? нет... там и украинцы и другие национальности... но все начинается с маленького - сначала израиль ********* и выступил против систем пво для Украины... а может уже пора высказать израилю наше отношение и сказаьт, что ведет он себя не лучшим образом, ну как шалава придорожная...
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02.03.2022 02:24 Відповісти
... який щирий Ізраїль, засудив Бабин Яр, а смерті дітей та розбомблені міста України їх не хвилює.
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02.03.2022 07:08 Відповісти
 
 