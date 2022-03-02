УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18943 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
11329 7
лікарня (711) поранення (1413) Росія (28488)

У прикордонному Бєлгороді лікарні припинили приймати цивільне населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У прикордонному Бєлгороді лікарні припинили приймати цивільне населення

Лікарі цілком перейшли на надання допомоги пораненим в Україні російським військовим

Як дізнався Цензор. НЕТ, міські лікарні Бєлгорода, міста, розташованого в півсотні кілометрів від Харкова, перестали приймати цивільне населення, і повністю перейшли на надання допомоги пораненим в Україні російським військовим

Як стверджує російське опозиційне видання, міська лікарня №2, яку вважають однією з найкращих в області й місті, повністю займається лікуванням російських військових, які дістали поранення в бойових діях в Україні. Кореспондент на власні очі бачив у лікарні російських військових з легкими пораненнями, а також дізнався, що лікарів травмпункту скликали на нараду для "обговорення воєнного порядку денного".

Крім того, співробітники одного з приватних медзакладів міста розповіли журналістам, що їхній персонал також залучили до лікування російських окупантів, насамперед покликали хірургів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російське вторгнення загинули понад 210 українців, більш як 1100 поранених, - Денісова

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У русни "патерь нет!" И мест на кладбищах тоже.
показати весь коментар
02.03.2022 01:21 Відповісти
Щоб всі цапи там повиздихували.
показати весь коментар
02.03.2022 01:26 Відповісти
На нашому кордоні із Белорусією , кацапи пригнали пересувні крематорііі, тобто лікувати нікого не будуть 😠
один із рашинських полонених розповів , що іхні ( рашинські) своіх поранених добивають і відразу в крематорій, щоби не знали , скільки загинуло в Украіні російських солдатів 😡
показати весь коментар
02.03.2022 01:34 Відповісти
Залишу це тут, може хоч цензор не видалить за негуманність до свинособак

А в Україні сходить сонце,

Лежать к*цапи по полях.

Дівча підбігло до віконця,

В очах дитини - лють, не страх.

Душа, обпечена війною,

Крізь скло розбите бачить в них

Не «ми же братья, ***, с тобою»

А вбивць батьків, дітей, старих.

А лють горить усе сильніше,

В душі у дівчини, що тут

В руїнах Харкова гучніше

Кричить кацапам «вас не ждут!»

Палає лють в очах солдата

Яскраво, як і брухт Шойги,

Що загорівся від НЛАВа

І розлетівся на друзки.

Лютує дядько, років сорок,

Що вперше бачить смерть людей,

Та він не плаче, знає, скоро

За все заплатить ворог цей.

І дід лютує - стільки років

Війни не бачив, а тут знову!

Кляне Москву і клятих орків

А найсильніше, дядю Вову.

Хтось скаже: «лють - погано». Знаю,

Зійде країна нанівець!

Та зараз краще люта зграя,

Ніж стадо загнаних овец!

Привіт, к*цап, насіння взяв?

Альо, корабль, іди нах*й!

Ну шо, моск*лик, політав?

Отримай вилами у ряху!

Життя і смерть - тяжкі питання,

Але війна нам каже так:

Смерть ворога - твоє завдання.

І тут по іншому ніяк.

Не вірте гнидам, що щоденно

Вам кажуть: «Міру - мір! Окстісь!»

Немає миру оккупанту,

Поки не здох, не втік у ліс!

Війна жахає кровью, брудом,

І можна плакати щодня,

Над тим що втратили свободу.

А можна битись до кінця!

І в цій війні, чи не найвперше,

Воюємо ми не самі.

Весь Світ за нас, хай хто що бреше!

То ж переможем в цій війні!
показати весь коментар
02.03.2022 01:37 Відповісти
І таке банять?
Банити банщиків!
показати весь коментар
02.03.2022 01:45 Відповісти
зачем лечить безголовое кацапье - сжигайте сразу...
показати весь коментар
02.03.2022 02:28 Відповісти
БЄЛГОРОД (БІЛГОРОД) - КОЛИСЬ ТЕЖ БУВ УКРАЇНСЬКИМ. ТРЕБА ЗВІЛЬНЯТИ ВІД СРАНОЇ МОКШИ!
показати весь коментар
02.03.2022 04:11 Відповісти
 
 