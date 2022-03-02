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Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою під Харковом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

10 березня спортсмену виповнилося б 20 років.

Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою під Харковом 01

Цензор.НЕТ стало відомо, що під час бою з російськими окупантами під Харковом загинув біатлоніст Євген Малишев. Офіційна сторінка Федерації біатлону  повідомила про трагічну загибель члена національної збірної команди України серед юніорів харків’янина Євгенія Малишева, 2002 року народження. Спортсмен завершив свої виступи два роки тому.

19-річний спортсмен загинув, захищаючи від загарбників своє рідне місто.

10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.

Він проходив службу в ЗСУ за контрактом.

Світла пам’ять Герою. 

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Топ коментарі
+38
Світла пам'ять...
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02.03.2022 01:57
+23
Слава захиснику.
Ганьба та пекло загарбникам.
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02.03.2022 02:00
+21
Світла пам'ять! 😢
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02.03.2022 01:59
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Світла пам'ять...
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02.03.2022 01:57 Відповісти
Світла пам'ять! 😢
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02.03.2022 01:59 Відповісти
Слава захиснику.
Ганьба та пекло загарбникам.
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02.03.2022 02:00 Відповісти
Герої-не вмирають! Слава Героям!🇺🇦

Смерть ворогам!🤬
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02.03.2022 02:19 Відповісти
Герою Слава!
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02.03.2022 02:36 Відповісти
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02.03.2022 02:43 Відповісти
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02.03.2022 03:24 Відповісти
Вечная память смелому молодому парню. Он действительно Герой своей страны. Украинцы должны довести до конца дело за которое он погиб.
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02.03.2022 05:30 Відповісти
вечная память.
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02.03.2022 06:19 Відповісти
 
 