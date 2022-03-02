Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою під Харковом. ФОТО

10 березня спортсмену виповнилося б 20 років.

Цензор.НЕТ стало відомо, що під час бою з російськими окупантами під Харковом загинув біатлоніст Євген Малишев. Офіційна сторінка Федерації біатлону повідомила про трагічну загибель члена національної збірної команди України серед юніорів харків’янина Євгенія Малишева, 2002 року народження. Спортсмен завершив свої виступи два роки тому.

19-річний спортсмен загинув, захищаючи від загарбників своє рідне місто.

10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.

Він проходив службу в ЗСУ за контрактом.

Світла пам’ять Герою.

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