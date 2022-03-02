Apple Pay більше не працює в РФ, - Федоров

Платіжний сервіс Apple Pay більше не працює на території країни-окупанта - РФ.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Apple Pay більше не працює в РФ - заява компанії Apple", - йдеться в повідомленні.

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