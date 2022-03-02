5335 11
Apple Pay більше не працює в РФ, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Платіжний сервіс Apple Pay більше не працює на території країни-окупанта - РФ.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Apple Pay більше не працює в РФ - заява компанії Apple", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 irenka ko
показати весь коментар02.03.2022 02:46
+4 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар02.03.2022 02:10
+2 Виктор Дийнега
показати весь коментар02.03.2022 02:16
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар02.03.2022 02:10 Відповісти Мені подобається 4
Adrew Warko
показати весь коментар02.03.2022 02:12 Відповісти Мені подобається 1
Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар02.03.2022 02:21 Відповісти Мені подобається 1
Виктор Дийнега
показати весь коментар02.03.2022 02:16 Відповісти Мені подобається 2
Виктор Дийнега
показати весь коментар02.03.2022 02:17 Відповісти Мені подобається 0
Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар02.03.2022 02:24 Відповісти Мені подобається 2
Jimmy Hill
показати весь коментар02.03.2022 02:23 Відповісти Мені подобається 1
Bogdan Resvii
показати весь коментар02.03.2022 02:58 Відповісти Мені подобається 2
Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар02.03.2022 02:27 Відповісти Мені подобається 1
Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар02.03.2022 02:44 Відповісти Мені подобається 1
irenka ko
показати весь коментар02.03.2022 02:46 Відповісти Мені подобається 8
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...