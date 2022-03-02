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Apple Pay більше не працює в РФ, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Apple Pay більше не працює в РФ, - Федоров

Платіжний сервіс Apple Pay більше не працює на території країни-окупанта - РФ.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Apple Pay більше не працює в РФ - заява компанії Apple", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії

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Топ коментарі
+8
Apple пізно всрались. Треба було не позначати на своїх мапах Крим російським. Так, це була вимога раські і ви повелись. Для усього світу Крим показували українським, а на расєі - він був кнримнаш. То був початок великого терору. Зараз вони нас топлять у крові, а починалось все з кримнаш.
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02.03.2022 02:46
+4
О,я же писал о калькуляторе мк-61 из телефона за двойной прайз(кацапэдишн)
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02.03.2022 02:10
+2
сделают йптафон
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02.03.2022 02:16
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О,я же писал о калькуляторе мк-61 из телефона за двойной прайз(кацапэдишн)
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02.03.2022 02:10 Відповісти
Это пока до задницы - у них есть сберпей и ещекакой-то пей, они с приложения рассчитываются. Вот когда все их телефоны на ios и android поблокируют удаленно - это да.
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02.03.2022 02:12 Відповісти
А банки будут работать,с этими кацаппей? А то к утру они могут быть немножко под санциями. Да и один хрен,скоро покупать будет нечего.
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02.03.2022 02:21 Відповісти
сделают йптафон
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02.03.2022 02:16 Відповісти
********
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02.03.2022 02:17 Відповісти
Они свой ******** в китае заказывали. Свой нано кацо эльбрус пока не влазит даже в коробку телевизора,,электрон 714
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02.03.2022 02:24 Відповісти
Козломордые сделают - ЛАПТЕФОН на лампах
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02.03.2022 02:23 Відповісти
Ребята, все давно разработано. Узрите (и боитес в страхе) импортозамещенный И-ФОН:

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02.03.2022 02:58 Відповісти
Что то телефонная будка вспомнилась,в которой чебурашка юлу гонял
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02.03.2022 02:27 Відповісти
И специально для кацапии и бсср в прошивке сделать один вариант мелодии,песню,,москва сгорела целиком,,
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02.03.2022 02:44 Відповісти
Apple пізно всрались. Треба було не позначати на своїх мапах Крим російським. Так, це була вимога раські і ви повелись. Для усього світу Крим показували українським, а на расєі - він був кнримнаш. То був початок великого терору. Зараз вони нас топлять у крові, а починалось все з кримнаш.
показати весь коментар
02.03.2022 02:46 Відповісти
 
 