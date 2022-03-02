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Війська РФ на Сумщині мінують покинуту техніку, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на Сумщині мінують покинуту техніку, - Центр протидії дезінформації

Російські окупанти мінують кинуту техніку. Громадян просять не намагатися проникнути до ворожої техніки та не торкатись залишених окупантами речей.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку!

28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець.

ЗАСТЕРІГАЄМО! Будьте пильними та вкрай обережними! Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Сумщині працює байрактар: Знешкодили близько 180 одиниць техніки окупантів

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новинна новина... - а ви не знали?
вони ще свою труповню ваньковську мінують..
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02.03.2022 02:36 Відповісти
А перед тем своих раненых добивают.
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02.03.2022 03:30 Відповісти
"та ну іх до біса отих москалів"
хто з ними не спілкувався - ще не знае всіеї падлючесті отеї орди.
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02.03.2022 03:41 Відповісти
теж новина?
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02.03.2022 02:38 Відповісти
Удивление вызывает не факт минирования, а то что эта техника куда то доехала.
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02.03.2022 02:45 Відповісти
лучший руснявый вонючий кацап - мертвый кацап... убивайте каждого первого, чтобы те не успевали минировать...
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02.03.2022 02:50 Відповісти
 
 