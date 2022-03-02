6360 10
Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Boeing Co. припинила постачання запчастин і технічне обслуговування російських авіакомпаній, а також свою діяльність у Москві.
Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що це створює серйозні проблеми для російських авіакомпаній, в експлуатації яких перебуває понад 700 літаків західного виробництва.
Санкції Європейського Союзу також передбачають заборону експорту до Росії запчастин для Airbus SE та інших літаків, а також користування повітряним простором ЄС для російських перевізників.
Раніше Ford оголосив, що припиняє свою діяльність у Росії, General Motors відмовляється від експорту в РФ.
Топ коментарі
+10 Тетяна Тать
показати весь коментар02.03.2022 06:27
+8 Тетяна Тать
показати весь коментар02.03.2022 06:15
+5 Urs
показати весь коментар02.03.2022 06:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хай весла готують
сьогодні думаю, оновлять
БОЖЕ, Я ГОРЖУСЯ СВОЄЮ КРАЇНОЮ!
до порту шо не прийме...
Ничего, через пару лет будут как находка - будут сдавать на цветмет за еду.