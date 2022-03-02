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Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній

Компанія Boeing Co. припинила постачання запчастин і технічне обслуговування російських авіакомпаній, а також свою діяльність у Москві.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це створює серйозні проблеми для російських авіакомпаній, в експлуатації яких перебуває понад 700 літаків західного виробництва.

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Санкції Європейського Союзу також передбачають заборону експорту до Росії запчастин для Airbus SE та інших літаків, а також користування повітряним простором ЄС для російських перевізників.

Раніше Ford оголосив, що припиняє свою діяльність у Росії, General Motors відмовляється від експорту в РФ.

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Топ коментарі
+10
це на вчора
сьогодні думаю, оновлять

БОЖЕ, Я ГОРЖУСЯ СВОЄЮ КРАЇНОЮ!
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02.03.2022 06:27
+8
нічо
хай весла готують
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02.03.2022 06:15
+5
Теперь не каждый кацапский Боинг долетит до середины кацапии из мацквы без запчастей. А продать самолёты уже не получится.
Ничего, через пару лет будут как находка - будут сдавать на цветмет за еду.
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02.03.2022 06:33
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нічо
хай весла готують
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02.03.2022 06:15 Відповісти
Будуть літати на мітлі! 👀😁
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02.03.2022 06:17 Відповісти
На швабрі.
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02.03.2022 10:37 Відповісти
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02.03.2022 06:24 Відповісти
це на вчора
сьогодні думаю, оновлять

БОЖЕ, Я ГОРЖУСЯ СВОЄЮ КРАЇНОЮ!
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02.03.2022 06:27 Відповісти
завжди е паруса.
до порту шо не прийме...
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02.03.2022 06:27 Відповісти
Теперь не каждый кацапский Боинг долетит до середины кацапии из мацквы без запчастей. А продать самолёты уже не получится.
Ничего, через пару лет будут как находка - будут сдавать на цветмет за еду.
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02.03.2022 06:33 Відповісти
Можна відрізати крила і запрягти "русскую тройку"
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02.03.2022 07:49 Відповісти
Нефиг им летать. Ножками хай ползают
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02.03.2022 07:46 Відповісти
Теперь на кукурузниках...
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02.03.2022 09:25 Відповісти
 
 