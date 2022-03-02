Boeing припинив обслуговування і техпідтримку російських авіакомпаній

Компанія Boeing Co. припинила постачання запчастин і технічне обслуговування російських авіакомпаній, а також свою діяльність у Москві.

Про це повідомляє Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це створює серйозні проблеми для російських авіакомпаній, в експлуатації яких перебуває понад 700 літаків західного виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном: "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами"

Санкції Європейського Союзу також передбачають заборону експорту до Росії запчастин для Airbus SE та інших літаків, а також користування повітряним простором ЄС для російських перевізників.

Раніше Ford оголосив, що припиняє свою діяльність у Росії, General Motors відмовляється від експорту в РФ.